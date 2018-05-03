Мадина Меирманова, Артур Бабаев

Чуть больше недели осталось до дня инаугурации нового президента Кыргызстана, который пообещал, что будет выстраивать отношения с Казахстаном на принципах уважения. Но пока между двумя странами развернулось торговое противостояние. И, судя по масштабам, ни Астана, ни Бишкек останавливать волну взаимных претензий не собираются



На днях стало известно, что киргизская сторона вернула более 320 тысяч яиц из Казахстана. Официальная причина - отсутствие документов по прохождению ветеринарного контроля.

Это стало ответным шагом Бишкека на многочисленные отказы в пересечении кыргызстанско-казахстанской границы ряду киргизских товаров. И там тоже в качестве причины находили массу нарушений.

В конце прошлой недели Казахстан вернул Кыргызстану более 20 тонн сухофруктов и 36 тонн винограда, обнаружив в них карантинных вредителей - плодожорку и повилику. “Всего с начала текущего года в подкарантинной продукции из Кыргызской Республики выявлено 28 случаев обнаружения восточной плодожорки, 9 случаев обнаружения повилики”, - сообщили в Минсельхозе. Добавив, что эти вредители - угроза садоводческой отрасли нашей страны.

В начале ноября Минсельхоз Казахстана пригрозил запретом на ввоз из Кыргызстана картофеля. Мол, он заражен картофельной нематодой. Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов тогда заявил, что нематода “несет риск для развития сельского хозяйства Казахстана, она заражает землю и приводит к снижению урожайности картофеля до 90 процентов. Мы - сельскохозяйственная страна, и такие риски мы не можем допустить”. К слову, тогда первыми о качестве сельхозпродукции заговорили не чиновники, а фермеры Павлодарской области. Но МСХ, направив “именное письмо на имя сельского хозяйства Кыргызской Республики по дипломатическим каналам”, предупредило, что если ситуация не изменится, то “у нас есть право ввести временное ограничение”.

Еще одни бизнесмены, на этот раз птицеводы, “наехали” на качество поступающего из Кыргызстана мяса. Мол, оно заражено сальмонеллезом. Впрочем, президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов уточнил, что мясо это - реэкспорт из Китая. И вспомнил, что три года назад в Казахстане уже уничтожали китайскую утятину, а она до сих пор продается. “Ввозить корма, птицеводческую продукцию (из КНР. - “НП”) запрещено. В случае возможного занесения инфекционных заболеваний - болезни Ньюкасла и птичьего гриппа - это может привести к полной остановке предприятия, а в ряде случаев вплоть до уничтожения птицепоголовья”, - сообщил Руслан Шарипов.

Но если курятина - это реэкспорт, то еще один запрет коснулся продукции исключительно киргизских производителей. Три компании, производящие крестьянское масло (“Ак-Сут), молоко (“Вимм Биль Дамм”) и кондитерские изделия (кондитерский дом “Куликовский”) попали под запрет на территории нашей страны.

Интересно, что, как сказал председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, эти компании уже попадали под прицел проверяющих органов - в прошлом году Казахстан запрещал ввоз и реализацию их продукции, но, как заявили, октябрьские анализы вновь показали “несоответствие”: “Системные нарушения идут со стороны такого производителя, как “Ак-Сут”, мы им запретили ввоз молочной продукции. Также кондитерскому дому “Куликовский” целая линейка запрещена, потому что она не соответствует показателям”.

Показатели эти, к слову, выдуманы не Казахстаном - это техрегламенты, утвержденные в рамках ЕАЭС. И Кыргызстан, вступая в Евразийский экономический союз, взял на себя обязательства их соблюдать.

На днях министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, встречаясь со своим киргизским коллегой Эрланом Абдылдаевым на Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и очередном диалоге “Центральная Азия - Европейский союз” в Самарканде, также призвал подтвердить свои обязательства в рамках ЕАЭС.

В общем, Казахстан избрал позицию защитника интересов не только собственной территории, но всего Евразийского пространства. Как от нелегального перетока некачественного китайского товара через границу, так и от несоблюдения одним из участников союза общих для всех “правил игры”.

Удивительно во всем этом другое. Остальные страны - участники ЕАЭС заняли позицию сторонних наблюдателей. И даже общее союзное правительство в лице Евразийской экономической комиссии отмалчивается, не вставая на защиту Астаны и не высказывая (по крайней мере, вслух) претензии о нарушении техрегламентов и таможенных процедур Бишкеку. В итоге весь конфликт превращается в “разборки” только двух стран - Казахстана и Кыргызстана.

Остается надежда, что ситуация начнет налаживаться после официального прихода к власти нового президента Кыргызстана, который уже дал понять, что намерен вернуть взаимоотношения двух стран, в том числе и торгово-экономические, в дружеское русло.

Однако как скоро это произойдет - пока непонятно.

Кыргызстан обвинил Астану, что страны ЕАЭС потеряли из-за ужесточения контроля на границе с Казахстаном около миллиарда долларов. Экономические потери Кыргызстана достигли уже более 200 миллионов долларов. Это, по расчетам киргизских экономистов, может стать причиной снижения роста ВВП Кыргызстана на 0,3 процента в нынешнем году.

Когда двое дерутся, третий радуется, гласит геополитическая древнеримская поговорка.

В нынешнем политико-экономическом противостоянии Казахстана и Кыргызстана, как и во всякой другой конфликтной ситуации, есть непременные победители независимо от исхода борьбы. И это не какие-нибудь там третьи страны с их интересами. Это рядовой казахстанский (другой нас в этом контексте не особо волнует) потребитель.

Мы с вами.

Дело в том, что киргизские товары (в частности продукты: молочка, колбасы, фрукты-овощи) составляют реальную конкуренцию казахстанским. Что для упомянутого потребителя однозначно хорошо. Понятно и то, что никаким ужесточением фитосанитарных и прочих требований киргизские товары с казахстанских прилавков не изгонят. Что бы там ни говорили соседи о том, что уйдут на другие рынки, в иные страны, за долгие годы наши экономические связи стали настолько тесными, что без казахстанского рынка киргизские производители объективно никак не обойдутся. А значит, итог всех этих возвратов и запретов один: их товары станут еще лучше и еще больше будут подстегивать казахстанских конкурентов как в качестве, так и в цене.

Ведь, несмотря на упомянутые тесные связи, в отношениях наших стран явно не хватает некой упорядоченности. Нужна экономическая и политическая ясность, начиная с того, зачем мы помогаем соседям деньгами и вообще какую политику мы последовательно проводим в отношении этой страны, и заканчивая рациональным прогнозом относительно того, какую политику в свою очередь ждать от Кыргызстана.

И кстати, подобное упорядочение (и, быть может, через обострение) не помешало бы нашим торговым отношениям и с другими соседями - Узбекистаном, Россией, Китаем... Исключительно для того, чтобы поднять качество импортируемых из этих стран товаров. Понятно, что не всегда аналогии уместны, в этом случае из-за различного масштаба. Ну так тем более надо где-то нарабатывать опыт.



Астана