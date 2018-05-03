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Доктор Watson Новость дня / События

Алан Байтенов
Казахстанцы примут участие в глобальном эксперименте над людьми - мы 16-я страна, которая присоединилась к программе Watson for oncology. К слову, Watson - это обучаемый суперкомпьютер американской компании IBM, который советует, как лечить чужих раковых больных, “складывая” свою панацею. Что неплохо - вдруг кому-то повезет.
Впрочем лишь часть программы “Цифровизация здравоохранения на 2017-2018 годы”, о которой рассказал Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК. Но самой интересной в докладе министра нам показалась информация о том, что от электронных паспортов здоровья для граждан так и не отказались и процедура внедрения уже на последних стадиях готовности

Безусловно, великолепно, что казахстанская медицина так тесно вплетена в мировую, да еще и столь передовую. Однако насколько наши граждане будут уверены, что их страшная история болезни, в конце концов, не станет достоянием общественности? Ведь все, что находится в электронном виде, чрезвычайно уязвимо. Последние события с откровенным разбазариванием личных данных из ЦОНа (которые послужили причиной возникновения нового слова) только лишний раз убеждают в этом.
А тут еще и обязательство в получении электронного паспорта здоровья, который в наших реалиях может только навредить человеку. На этом остановимся подробнее.
Вообще, впервые об электронных паспортах здоровья для казахстанцев начали говорить еще в 2013 году. Этот проект планировали реализовать по программе электронного здравоохранения. И к 2017 году должны были ввести подобные паспорта для 60 процентов населения. Но, как у нас принято, сроки пришлось подкорректировать. И теперь это 2020 год. Тем более что сменился министр.
Так вот. Идея, судя по внешней оболочке, абсолютно здравая. Вы будете знать о себе все и не забудете пройти, к примеру, плановое обследование. Однако у нас есть такое правило - все, что звучит из уст чиновников и касается прорывных инициатив, на деле оказывается реальным усложнением ситуации. И здесь не только вопросы к технике, поскольку государственные электронные базы данных у нас работают отвратительно. Но есть и этические моменты.
Первый - врачебная тайна. И в этом случае доступ к твоей личной информации будет иметь третье лицо - тот же системный администратор. А он уже может “расцонить” всему свету о совершенно интимных вещах. Ведь если эта программа имеет государственный статус, значит, передавать информацию в государственные базы данных будут обо всех гражданах республики. Также и обо всех менеджерах с приставкой “топ”. Как частных, так и государственных. Тем самым (теоретически, конечно) “недруги” или просто конкуренты смогут заполучить всю подноготную определенного субъекта и объекта. Это, к слову, дорогущая информация, которая, произойди утечка в соседнем постиндустриальном мире, свободно может обрушить акции. Да и у нас спровоцировать серьезные пертурбации - кланово-кадровые перестановки, к примеру. И клерк, который даст доступ к такого рода досье, получит лишь увольнение. А может, и срок. Вот только выйдет он на свободу уже довольно обеспеченным человеком. Согласитесь, что есть такие люди, которые готовы рисковать свободой.
И ведь спасения, по сути, от этого нет. Если ты гражданин Казахстана, значит, обязан. Вот и получается, что статус инкогнито со временем становится самой величайшей роскошью. В нашем обществе - тоже.
Второй. Как быть с неизлечимыми? Ранее врач мог скрыть страшный диагноз и приговор для человека. Тем самым подарить некоторое время спокойной жизни. Теперь не получится - обязан будет внести в личное электронное дело, к которому есть доступ и у пациента. Да и мы не сможем решать за себя - хотим мы знать это или нет. Это сделают за нас. Но только вот по какому праву?
Здесь есть и такой момент. Наверное, каждому из нас приходилось хоронить родственников. И, наверное, каждый сталкивался с тем, как резво реагируют похоронные агентства - чаще всего узнают о смерти человека раньше его близких. А теперь им и выходить из дома не надо - лишь подключиться к терминалу медиков, составить карту “скоро умирающих” и ждать, периодически проверяя статус.
Справедливости ради, не все так плохо в этой инициативе. Ведь, по сути, это единая база данных, куда стекается все: демографические данные, сведения о перенесенных и имеющихся заболеваниях, биометрические данные, а также аллергологический и иммунный статус пациента. По задумке чиновников, все это позволит максимально быстро принять единственно верное решение в критической ситуации. К примеру, подбор препаратов - врач на основе данных об индивидуальной переносимости сможет очень точно определить тип и дозировку лекарства.
Что интересно и полезно - личный кабинет пациента. Здесь также вся информация о здоровье человека, сюда же поступают уведомления о необходимости посетить врача, а также пройти плановый осмотр. Ведь напоминание, следовательно, вовремя выявленное заболевание, может спасти большое количество жизней. И это бесспорное преимущество разрабатываемой электронной системы. В общем, если все будет работать, как надо, у нас получится что-то вроде идеальной модели, по которой должны работать ЦОНы - принцип одного окна и оперативное получение государственных услуг.
По документам все идеально. Что, собственно, и настораживает. Как у нас на самом деле в тех же ЦОНах? Базы данных “зависают” в самый неподходящий момент. И ладно, если ты пытаешься получить справку или документ - всегда можешь прийти позже. Но что же будет, если человека придется спасать прямо сейчас? Вот, как назло, что-то произошло на центральном сервере - перегрузка, перезагрузка и прочие хитрости работы машины. Как быть? По-хорошему необходимо дублировать информацию - фактически создать еще одну такую же систему. Готовы ли к этому чиновники?

 

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Как работает суперкомпьютер Watson, что переориентирован на обработку информации о здоровье? Программа использует данные, например, всех больных окологией и советует, как их лечить. Попутно, естественно, собирая информацию о методах лечения, факторах риска и странах, где больше всего онкобольных. Официально эта платформа разработана в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке. Программа обрабатывает данные более 300 медицинских научных журналов, 200 учебников и почти 15 миллионов страниц текста. И, конечно же, бесчисленное количество историй болезней и лечения. Watson учится на людях каждый день.

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Просмотрено: 2470 раз Просмотров: 2470 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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