Ольга Шишанова, Артур Бабаев

260 миллиардов тенге - столько составил в уходящем году объем финансовой помощи сельскому хозяйству в виде субсидий, льгот по налогам и кредитам и т.п. Деньги выделяются в рамках Государственной программы по развитию агропромышленного комплекса. И хотя формально программа (на 2017-2021 годы) действует лишь первый год, аналогичные суммы выдавались и раньше (ведь программа эта уже третья по счету). Так, в прошлом году выделили примерно столько же - 266 миллиардов, в 2015-м - 229. Вопрос в том, насколько эффективно эти деньги используются, ведь, по мнению сенаторов парламента, “до сих пор не видно ощутимых результатов”



И, кстати, суммы, выделенные агросектору, практически не уступают, например, средствам на образование (почти 400 миллиардов тенге Министерству образования и науки РК в 2016 году и около 300 миллиардов - в 2015-м). Но если вклады в сектор образования, в будущее страны, ее конкурентоспособность на мировой арене не вызывают вопросов, то затраты на сельское хозяйство, которое не только должно кормить страну, но и приносить дополнительную прибыль в условиях рыночной экономики, в которых Казахстан живет уже четверть века, не совсем понятны. Если сложить вышеназванные цифры, выделенные на сектор АПК в течение этого времени, и перевести их в долларовый эквивалент, окажется, что примерно около 25 миллиардов долларов (почти половина Нацфонда, кстати) потратили неизвестно на что.

Потому как, по данным сенатора Жениса Нургалиева, отечественный АПК обеспечивает всего лишь 4,7 процента ВВП, и эта цифра остается неизменной на протяжении нескольких предыдущих лет, тогда как в начале 90-х годов она составляла более четверти ВВП. Кроме того, до сих пор производительность труда в секторе сельского хозяйства остается в числе самых низких - около 1,5 миллиона тенге (именно на эту сумму производит продукции один работник в течение года), или 4,5 тысячи долларов.

Для сравнения: самый высокий уровень в США - 79,1 тысячи долларов, немногим ниже во Франции - 62,7 тысячи долларов на одного работника, в Польше - 51,2 тысячи, в Германии - 38,8 тысячи долларов, и даже в России эта цифра достигает 23 тысяч долларов на одного работника.

Между тем еще в прошлом году спикер сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев упоминал о том, что аграрный сектор является крупным потребителем рынка услуг и промышленных товаров, и в Казахстане в сельском хозяйстве трудится около половины казахстанцев, тогда как в сельской местности проживает 42 процента населения. Плюс значительное количество рабочих мест дает торговля сельскохозяйственной продукцией.

Одновременно в некоторых регионах проблемой является как низкая продуктивность животных, так и низкая урожайность основных культур растениеводства при крайне невысоком уровне использования современных аграрных технологий. Здесь, возможно, сказывается тот факт, что, несмотря на попытки внедрения диверсификации, основную долю в экспорте АПК все еще занимает пшеница, а из южных регионов - рис, на выращивание которого тратится львиная доля водоснабжения аграрного сектора, нисколько себя не оправдывающая. Ведь Казахстан - не Юго-Восточная Азия, где ввиду природно-климатических условий упор делается на такую культуру, как рис, и где в течение года снимают три его урожая. Тогда как в Казахстане водотоками, откуда поступает вода для орошения рисовых плантаций, являются трансграничные реки Или и Сырдарья, и без того достаточно обескровленные водозаборами со стороны КНР и Узбекистана. Спрашивается: почему до сих пор Казахстан никак не откажется от бессмысленных затрат?

Или взять производство той же пшеницы, по качеству которой Казахстан находится в ауйтсайдерах уже не первый год. Почему в Казахстане собирают в лучшем случае до 15 центнеров с гектара, тогда как в соседнем Китае (при схожем климате), который пользуется современными технологиями выращивания зерновых культур, эта цифра колеблется в районе 30 центнеров.

Не случайно, видимо, предыдущие две программы развития сельского хозяйства, которые начинали действовать в рамках 2010-2014 и 2013-2020 годов, так и не достигнув поставленных задач и целевых результатов, свернули на полпути.

И никто не даст гарантию, что нынешнюю, третью по счету, госпрограмму по развитию многострадального АПК не ждет та же участь.

Итак, за последние четверть века в сельское хозяйство Казахстана вбуханы десятки миллиардов долларов, а толку никакого. Наоборот, как свидетельствует статистика, доля АПК в ВВП снизилась в пять раз! Более бессмысленной траты денег (и огромных), кажется, не придумать.

Но неужели чиновники, ответственные за создание и исполнение подобных программ, этого не видят и не понимают? Убеждены, что такого просто не может быть. И даже пресловутая коррупционная составляющая в этом случае ситуацию не объясняет.

На самом деле, конечно, всего понемногу. И воруют, и просчитываются. Но проблема все же шире. В Казахстане очень отсталое сельское хозяйство. Но при этом в нем не столько работают, сколько просто живут миллионы людей (42 процента населения).

Что и говорить, так не должно быть в современной стране, мечтающей быть конкурентной на мировой арене. Ведь сельское хозяйство - не что иное, как один из видов бизнеса, и при использовании передовых технологий и правильном менеджменте АПК способен обеспечивать продовольственную безопасность страны и приносить прибыль. И для этого вовсе не нужны миллионы крестьян, а достаточно небольшого числа преуспевающих фермерских хозяйств. Причем как крупных, так и мелких (ниша для всех найдется).

В этой самой современной стране, какой хотел бы видеть себя Казахстан, обеспечивать остальных продуктами питания способны пять процентов населения. Которые, конечно, умеют работать на земле. Остальным же нечего делать на селе. Они должны ехать туда, где есть работа - в город. В конечном счете, так будет лучше и обществу, и им самим.

Опасность лишь в том, что, возможно, они не смогут социализироваться в городской среде и тогда пополнят ряды криминалитета, экстремистских сект, вообще будут способствовать социальной дестабилизации. Но проблема в том, что благодаря финансовым подачкам эта несостоятельная часть сельского населения люмпенизируется уже сейчас и все равно представляет благодатный материал для разного рода майданов. Так что десятки миллиардов долларов на развитие аграрного сектора, как ни крути, в лучшем случае потрачены впустую.



Астана