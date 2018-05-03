Мадина Меирманова

Министерство труда и социальной защиты предлагает создать Единую информационную систему. Полезное вроде дело. Вот только в этой единой базе будут собраны данные не только о трудовых договорах и уровне квалификации всех трудящихся и безработных страны, но и об их накоплениях на банковских счетах. Официальная версия - Минтруда должно знать, кому назначает соцпособия. По сути же понятие банковской тайны превращается в ничто



Подготовка к введению обязательного социального медицинского страхования обнаружила огромные прорехи в информационных системах государства. Сначала из-за разрозненности систем потеряли почти 3,3 миллиона, у которых есть ИИН, но которые никак не участвуют в экономической жизни страны: не платят налоги, не делают пенсионных отчислений. И только подворовой обход обнаружил 2,7 миллиона из них, так называемых самозанятых.

Но 560 тысяч казахстанцев “потерялись” не только для государства, но вообще. “Когда делали подворовой обход, этих людей мы не нашли. Из них сейчас осталось 18 тысяч, соседи сказали - их нет давно в живых. Умерли, но в системе Государственной базы данных физических лиц стоят как активные. Там должна быть запись - свидетельство о смерти - ее нет... О 390 000 соседи сказали: “Он давно уехал...” МВД по всей стране проверило. 390 тысяч человек нет нигде в регистрации: ни временной, ни постоянной. МВД пока найти не может. И есть 152 тысячи студентов, которые при подворовом обходе сказали: “Я - студент, учусь в таком-то университете”, а в базе данных МОН нет этого студента”.

В общем, базы плохие. Что, понятное дело, недопустимо. Но суть такова: в стране не знают, что происходит с несколькими сотнями тысяч граждан страны.

И вот в Минтруда решили собрать под собой все данные обо всех трудоспособных гражданах. Называться это будет Единой информационной системой. И здесь аккумулируют очень много данных.

Например, решили создать в системе профили работников, где соберут полную базу данных о казахстанцах, включая все трудовые договора.

“Переведенные в электронный формат трудовые договора позволят исключить бумажные трудовые книжки, получить информацию о формальной занятости граждан”, - сообщила Тамара Дуйсенова. При этом она добавила, что в этой же системе можно будет “вести профиль работника в онлайн-режиме и подтверждать компетенцию работника”.

По сути это означает, что доступ к этой системе будет у работодателей, которые в любой момент могут “подтвердить” или “не подтвердить” компетенцию. И не факт, что это “подтверждение/неподтверждение” не будет субъективным мнением, вызванным, например, каким-нибудь бытовым конфликтом начальника и подчиненного.

Но суть в другом.

Речь идет о том, что данные всех без исключения работающих казахстанцев будут в системе: будь они пенсионеры, безработные, наемные работники, бизнесмены или самозанятые.

“Информация с биржи труда, по самозанятым и заключенным трудовым договорам будет поступать в государственную базу физических лиц, - сообщила министр. - Это обеспечит присвоение и постоянную актуализацию социального статуса граждан”. То есть теперь, просматривая данные Единой системы, Минтруда решит, является ли гражданин социально уязвимым и требуется ли ему выплачивать пособие.

Вот только один нюанс: в эту Единую базу данных предлагается включить также сведения из регистра ценных бумаг и лицевые счета физических лиц. А это значит, что тем самым фактически ликвидируют коммерческую и банковскую тайну.

“Если в этом случае идет речь о пересмотре вообще концепции банковской тайны, то я считаю, что здесь необходимо изучение вопроса с более широкой точки зрения, с точки зрения финансовой стабильности и защиты интересов наших граждан”, - заявил глава Нацбанка Данияр Акишев.

Кроме того, глава Национального банка просто не понимает: кому эти сведения должны предоставляться. То есть, если предположить, что система будет единой, значит, пользоваться ее данными могут все государственные структуры, работающие с населением. А значит и иметь доступ к информации о количестве накоплений на счетах каждого гражданина сможет каждый чиновник.

В общем, Нацбанк высказался против.

На это вице-премьер Аскар Жумагалиев дал весьма пространное пояснение, заявив, что Минтруда сегодня “цифровизацию социально-трудовой сферы проводит не по действующим бизнес-процессам, а по тем, которые прошли реинжиниринг”. А еще он пообещал провести отдельное совещание с Нацбанком, “чтобы урегулировать все вопросы касательно интеграции баз данных”.

В переводе с языка бюрократии это означает, что Нацбанк станут уговаривать согласиться на отказ от банковской тайны. Населению, конечно, потом объяснят, что мелким чиновникам Минтруда нужно знать, сколько денег лежит на счетах каждого гражданина, чтобы решить вопрос: платить или не платить ему соцпособие и включать ли в список социально уязвимых?

Но вот только ограничится ли такое раскрытие коммерческой тайны каждого казахстанца исключительно соцпособиями?



Астана