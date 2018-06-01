Алла Иванилова

Чтобы обезопасить детей от негативной информации в интернете, в Казахстане разработали проект “Белый каталог сайтов”, который планируют запустить с 1 декабря текущего года



С развитием интернета, как известно, возникла новая опасность для детей. Тренд, который получил распространение в последние годы - различные “группы смерти” в интернете и игры, финалом которых является суицид. Спецслужбы регулярно блокируют такие веб-страницы, но их популярность только возрастает.

А ведь Казахстан, по данным ВОЗ, занимает второе место в мире по количеству суицидов среди молодежи. Чтобы как-то обезопасить подрастающее поколение от пагубного воздействия “виртуальной паутины”, уже неоднократно предлагалось внедрить функцию “детский интернет”. С этой просьбой к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву обращался уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров. В частности, он предлагал законодательно усовершенствовать сферу интернет-отношений.

А именно - омбудсмен предлагал рассмотреть возможность введения возрастной классификации для интернет-контента с установлением ответственности провайдеров и правообладателей за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента, например, “18+”. Также рекомендовано изучить опыт Великобритании и России по внедрению операторами мобильной интернет-связи функции “детский интернет”, позволяющей сразу при подключении к Сети оградить детей от нежелательного информационного контента. Кроме этого предлагалось вменить в обязанность родителей обеспечивать безопасность детей при посещении ими интернета.

И вот, чтобы обезопасить детей, в Казахстане разработали проект “Белый каталог сайтов”, который призван исключить из открытого доступа для детей ресурсы, содержащие признаки пропаганды культа жестокости и насилия, порнографию и эротику, а также другой нежелательный контент. Инициаторами выступило общественное объединение “Ассоциация стипендиантов Международной стипендии президента Казахстана “Болашак”. А при поддержке Министерства информации и коммуникаций даже сформирован список разрешенных сайтов. В первую очередь проект “Белый каталог сайтов” предназначен для школ. В тестовом режиме его планируется внедрить во всех учебных заведениях страны с 1 декабря, а также рекомендовать родителям установить его и на персональных гаджетах детей. С запуском этого проекта во всех учебных заведениях будет только очищенная информация. Основу каталога составляют проверенные и безопасные интернет-ресурсы зарубежных и казахстанского сегментов интернета. В список входят 3556 сайтов, которые “соответствуют по тематике и содержанию, воспитательным потребностям полноценному психическому, нравственному и физическому развитию детей”. Общее количество казахстанских сайтов - 549, 3007 - зарубежные. Но, по словам инициаторов, список расширят. Все сайты поделены на категории - наука и образование, культура и искусство, игры и развлечения, музыка, кино, телевидение, литература, природа, человек, общество, спорт и туризм. Фильтровать в том числе предполагается и социальные сети. Сейчас казахстанские власти готовят официальные обращения к офисам Facebook, YouTube и ко всем мировым сайтам, браузерам. Если их администрации дадут “добро”, то и в соцсетях детей оградят от негатива. К проекту уже подключили некоторых операторов сотовой связи, “Казахтелеком” и даже телекоммуникационные компании. С ними подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Система фильтрации для несовершеннолетних, которая практикуется в зарубежных странах - Китае, России и США, станет функционировать в ручном режиме - на основе url-фильтрации, которую предполагается доверить модератору. Поскольку “Белый каталог сайтов” в первую очередь распространят в школах, роль модератора предлагается возложить на Министерство образования и науки.

В то же время уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева категорически против того, чтобы детям запрещали искать информацию в интернете. Нужно разъяснять, а не запрещать, считает детский омбудсмен. “Как только вы закроете дверь, ребенок обязательно в эту дверь войдет”, - отмечает Балиева и согласна с тем, что государственные органы должны прежде всего создавать безопасную информационную среду. Поэтому проект “Белый каталог сайтов” носит не обязательный, а рекомендательный характер. Понятное дело, что государственные рекомендации школы станут выполнять в качестве “пилотного проекта”. Но, чтобы ввести для организаций образования обязательное требование приобретать у операторов связи только услуги очищенного, “фильтрованного” интернета, необходимо законодательно закрепить понятие “информация, соответствующая возрасту ребенка”.



Законодательное закрепление мер по защите детей от воздействия вредной информации регламентировано общепринятыми международными стандартами. Так, статья 17 Конвенции ООН о правах ребенка поощряет государства в разработках надлежащих принципов защиты от информации и материалов, наносящих вред. Кроме того, Комитет ООН по правам ребенка в своих заключительных замечаниях в 2007 году рекомендовал Казахстану “ускорить принятие нормативных актов, не позволяющих средствам массовой информации транслировать и публиковать материалы, которые могут отрицательно сказаться на психическом, социальном и эмоциональном развитии детей”.



Астана