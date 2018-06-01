Мадина Меирманова

В Армении парламентарии с экспертами обсуждают перспективы выхода из Евразийского экономического союза. Это стало цепной реакцией на подписание Ереваном Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Масла в огонь подливает рост цен на товары народного потребления, в первую очередь продовольствие



В начале этой недели в Армении состоялись парламентские слушания по проекту заявления Национального собрания (парламента) “О начале процесса денонсации Республикой Армения Договора о Евразийском экономическом союзе”. Инициировали эту идею депутаты одной из четырех парламентских фракций - “Исход”. Фракция небольшая - в ней всего девять депутатов (представляющих три разные партии). Но в слушаниях приняли участие гораздо больше законодателей и различного рода эксперты.

Сама идея выхода из ЕАЭС активно начала будироваться в Ереване в сентябре этого года, в процессе финальной стадии подготовки к подписанию Соглашения с ЕС. В кулуарах высказывали версию, что, разговаривая о денонсации договора, Армения хочет подтолкнуть участников союза к созданию более льготных условий для собственных экономических игроков. Особенно с учетом географического отрыва территории Армении от стран-участниц ЕАЭС, что существенно усложняет торговые процессы.

Формальные доводы, откровенно говоря, притянуты за уши. Так, одним из ключевых аргументов в пользу отказа Еревана от участия в ЕАЭС является отсутствие динамики роста в стране. В частности, представители блока “Исход” заявили, что за три года членства РА в ЕАЭС ВВП страны снизился на восемь процентов (в долларовом эквиваленте), уровень занятости продемонстрировал спад на 13 процентов, международные резервы сократились на 40 процентов, а госдолг вырос на 10 процентов (сейчас он составляет около шести миллиардов долларов).

При этом не указывают тот факт, что Армения находится в списке стран, наиболее пострадавших от кризиса. Крупнейшее направление экспорта - медная руда (21 процент от общего объема экспорта). Еще 20 процентов экспорта - это сигары, сигареты и крепкий алкоголь. Около трети всего экспорта приходится на золото, алмазы, алюминиевую фольгу, медное сырье, ферросплавы и электричество. Практически все эти показатели также упали в цене в конце 2013 года.

Однако об этом инициаторы выхода из ЕАЭС предпочитают не говорить. Они просто спекулируют на экономическом спаде, который, естественно, болезненно переживает население страны. Дело в том, что на фоне крайне незначительного роста номинальных доходов населения этот год отмечен существенным ростом цен на основные продовольственные товары. Только за минувшую осень стоимость продуктов выросла в среднем на треть: подсолнечное масло - на 30-35 процентов, картофель - на четверть, мясо - в среднем на 15-20 процентов.

При этом стоит отметить, что в стране достаточно высокая стоимость коммунальных услуг, в первую очередь электроэнергии: тариф для потребителей составляет около 10 центов за киловатт (около 33 тенге). Если учесть, что в стране отсутствует центральное отопление и дома отапливаются за счет электрических печек, в зимний период резко возрастает нагрузка на бюджеты населения. При этом в стране функционирует Мецаморская АЭС (производство до 40 процентов всей энергии в стране), и 3,2 процента всего экспорта - это электричество.

Вполне резонно, что оппозиционный правящей Республиканской партии Армении блок “Исход” не мог не обыграть сложившуюся ситуацию. Заявляя в числе прочего, что членство в ЕАЭС мешает Армении “заключать двусторонние договоры о свободной торговле с другими странами”, и это ухудшило экономическую привлекательность Армении.

Политика

рулит...

Однако, как поговаривают в кулуарах, подобная позиция оппонентов правящей партии больше напоминает стремление Еревана надавить на Москву в Карабахском вопросе. Поскольку среди экономических тезисов часто звучит ключевая причина недовольства - продолжающаяся продажа российского вооружения Азербайджану.

“Страны-члены ЕАЭС не способствуют мирному решению карабахской проблемы, более того, некоторые из них на самом высоком уровне неоднократно выступали в защиту агрессивной политики Азербайджана. А стратегический партнер Армении - Россия - продолжает вооружать Азербайджан, обеспечивая около 85 процентов азербайджанского арсенала современных наступательных вооружений”, - говорится в проекте решения о выходе из союза, предложенном блоком “Исход”.

По сути, именно этот тезис проекта является основным. Ереван неоднократно заявлял протесты Москве. Похоже, что теперь здесь решили использовать более масштабное поле для лоббирования своей позиции.

Европа нам поможет

Так чем же так привлекательно Соглашение о партнерстве с ЕС?

Начать с того, что это рамочное соглашение не предполагает создание единого рынка, оно больше нацелено на оказание Евросоюзом консультационных услуг государству и бизнесу. Либерализация же предусмотрена в таких сферах, как услуги по аренде, лизингу, консалтингу, почтовые, финансовые и транспортные услуги. Оговаривается, что армянский бизнес запускается в страны ЕС для участия в государственных закупках.

Но самое главное сейчас для Еревана - это финансовая помощь, которую пообещал Евросоюз. Финансовая помощь Армении в рамках “Единого механизма содействия” сейчас ограничена 170 миллионами евро, однако в ЕС не исключают возможности увеличения этого объема на 25 процентов.

Впрочем, высокий рейтинг Армении по таким показателям, как деловой климат, торговля и финансовый сектор, вполне возможно, станет привлекательным для дополнительных частных инвестиций из стран Евросоюза.

И, наконец, к 2020 году планируется либерализация визового режима с ЕС.

Пока вокруг пользы или вреда участия Армении в ЕАЭС лишь ведутся дискуссии. Однако общая атмосфера в стране достаточно накалена недовольством уровня жизни населения. И для обывателей, которые лишь отмечают, что в последние годы цены на основные товары и услуги растут, а реальные доходы крайне низкие, не имеет значения, кто в этом виноват: ЕАЭС или мировой кризис. А это означает возможную поддержку общественностью лозунгов фракции “Исход”. К слову, инициативу парламентского блока активно поддерживают прозападные НПО, работающие в Армении. Например, Хельсинкская гражданская ассамблея.



Справка “НП”

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, средняя заработная плата в стране составляет 191 199 драмов (около 395 долларов). Заработная плата в бюджетном секторе (медицина, образование) варьируется от 55 тысяч (115 долларов) до 120 тысяч драмов (230 долларов).

Размер минимальной заработной платы сейчас составляет 55 тысяч драмов (около 115 долларов).

Подоходный налог в стране составляет 24,4 процента. Ставка налога прогрессивная, повышается по мере роста дохода.

Стоимость литра бензина - 0,67 доллара. Один кубометр газа - 0,3 доллара.



Астана