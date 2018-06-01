Алексей Мальченко

Улица всегда диктовала свои условия, и порой от ее негативного влияния не могут защитить ни стены учебных заведений, ни поучения родителей. Групповые драки между учениками школ, вымогательства, нападения несовершеннолетних хулиганов - все это является частью мира, в котором живут дети воспитанные. Сегодня закон применяет к малолетним “бандитам” очень жесткие меры, во всяком случае, по отношению к родителям и людям, ответственным за их воспитание. Однако ситуация может измениться, причем не в лучшую сторону, поскольку “наказание хлыстом” планируют заменить на безобидный “подзатыльник”



Во время прошедшего накануне заседания депутаты мажилиса рассмотрели в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка”. Поправки предусматривают исключение нормы из Уголовного кодекса (УК), касающейся наказания родителей и других лиц за деяния, совершенные несовершеннолетними, с переносом их в Кодекс об административных правонарушениях. Разъясним: согласно действующему законодательству за все “шалости” несовершеннолетних в ответе их родители и опекуны. В частности, согласно статье 140 УК РК, предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По этой статье закона ответственность несут не только родители или лица, их официально заменяющие, но и педагоги или другие работники учебного заведения, которые обязаны были осуществлять надзор за несовершеннолетним. Другими словами, если подросток вдруг занялся противоправными действиями, например, употреблением алкоголя, наркотиков или избил одноклассника, то администрация школы будет нести такую же ответственность, как и родители. Сбегает из школы, прогуливает уроки, бродяжничает - ответственность несут и семья, и школа.

Чиновники считают, что действующие меры чрезмерны и в некоторых случаях только ухудшают ситуацию. Во время заседания в своем примере заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев говорит следующее: “Статья 140, часть 1, УК РК предусматривала размер штрафа до 200 МРП - это 450 тысяч, эта сумма неприемлема для родителей в трудных семьях, а также арест до 60 суток. Есть неполные семьи, где только один родитель. То есть мы этого родителя отрываем от ребенка на два месяца, и ребенок остается безнадзорным”. Многим знаком фильм “Сволочи” - он вышел еще в 2006 году, однако впечатления от его просмотра остались и сегодня. Ведь в нем, как нигде, раскрыта тема проблемных подростков, которых сложно назвать детьми из-за их хладнокровности и безжалостности. Пример, возможно, утрирован, и сегодня бродяги с кастетами и заточками в руках не чувствуют себя столь вольготно, однако жесткость и жестокость современных детей поражают. Так, в мае 2010 года двое несовершеннолетних в городе Экибастузе до смерти забили кирпичом бездомного мужчину. В 2012 году в городе Рудном перед судом предстала группа семнадцатилетних подростков, совершивших ряд краж, грабежей и убийство бездомного мужчины. В 2014 году в Астане ученик восьмого класса убил шариковой ручкой своего одноклассника. В 2016 году в Жамбылской области осудили шестнадцатилетнего подростка, зверски убившего пятилетнего мальчика, который застал его в момент кражи денег из карманов одежды родителей. В текущем году в Караганде сверстники жестоко избили одиннадцатилетнего подростка, в результате чего он получил сильную закрытую черепно-мозговую травму.

Конечно, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, ведь в ней собраны сотни деталей, которые могли стать возбудителями агрессии. Однако всех их объединяет тот факт, что дети, совершившие злодеяния, еще не достигли возраста совершеннолетия.

Вполне вероятно, что многие из участников не только этих, но и других, пусть менее жестоких, судебных процессов оказались под влиянием людей с криминальным прошлым. Зачастую ранее судимые лица, безработные и прочие группы лиц, не желающие вести жизнь в рамках закона и норм, установленных в цивилизованном обществе, ориентируют “зеленых” детей на совершение уголовных проступков, тем самым в последующем определяя их возможности - как физические, так и духовные.

Не окажется ли так, что поправки в виде ослабления наказания произведут обратный эффект? Ведь криминальные элементы могут использовать этот аргумент в свою пользу, мол, “не дрейфь, в худшем случае отделаешься легким испугом”. Вот раньше... было куда жестче!”.

Есть и другая, особая каста людей - мажоры, дети, которые в принципе не знают финансовых затруднений, а снижение планки финансового взыскания лишь развяжет им руки, ведь сейчас на рассмотрении уменьшение суммы штрафа в 20 раз.

“В Уголовном кодексе предлагается исключить такую норму, как наказание родителей или других лиц за деяние, которое совершили несовершеннолетние, - говорит депутат парламента мажилиса Наталья Жумадильдаева. - При этом норма переносится в Кодекс об административных правонарушениях... Новый законопроект предлагает уменьшить размеры штрафа до 10 МРП, а это в 20 раз меньше... В связи с этим у меня вопрос: не приведет ли принятие указанных норм к еще большему уклонению родителей и лиц, вовлеченных в этот процесс, от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей?”

То есть ранее под УК и, следовательно, большие штрафы попадали за такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, кража, грабеж, разбой и т.д. Но если эти поправки все-таки примут, то может получиться весьма контрастная картина. Отобрал подросток у школьника смартфон - максимум, что грозит его родителям, это штраф 22 690 тенге. При этом средняя стоимость гаджета составляет 70-90 тысяч тенге. Предположим, восьмиклассник выбил сверстнику глаз, что, согласно закону, может быть расценено как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Какое наказание будет в этом случае, вновь 10 МРП? К слову, за повторный переход дороги в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 20 МРП.

Пожалуй, самый важный аспект в этом вопросе - чувство безнаказанности, которое у некоторых детей расцветает в раннем возрасте, а начинает пресекаться законом тогда, когда уже поздно что-то предпринимать. Малолетнего казахстанца можно привлечь к уголовной ответственности лишь с 16 лет, и только за особо тяжкие преступления - с 14 лет. Для сравнения: в Нидерландах уголовная ответственность наступает с 12 лет, в Англии - с 10, в Швейцарии - с 7 лет. Что касается меры наказания, то в Иране и некоторых штатах Америки несовершеннолетних могут приговорить даже к смертной казни.

Асоциальное поведение отдельных личностей может обойтись дорогой монетой тем детям, которые ведут правильный образ жизни. Как молодежь воспримет нововведение? Не спровоцирует ли оно поток подростковой преступности?

На этом этапе председатель мажилиса Нурлан Нигматулин поддержал изменение, при этом выступил против столь резкого снижения ответственности.

“Что касается штрафов, снижение в 20 раз прозвучало, наверное, здесь нужно еще подумать. Потому что ответственность они (родители. - Прим. ред.) должны чувствовать за воспитание детей. Мы переводим в КАП, снижаем административный штраф, и что оставляем? Уговоры? Надо подумать”, - акцентировал Нигматулин внимание депутатов.

По мнению редакции, если и говорить о смягчении мер по отношению к родителям и опекунам, то логично задуматься над введением более жестких мер по отношению к самим нарушителям порядка. В противном случае последствия могут оказаться необратимыми. А кто первым окажется в зоне риска? Дети!