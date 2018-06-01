Ольга Шишанова, Артур Бабаев

Проект восстановления туранского тигра в дельте реки Или стартует уже со следующего года. Напомним, с Дальнего Востока в Казахстан планируют переселить 200 тигров. Дело, конечно, благородное, но есть нюансы. Уживутся ли местные жители и их стада с завезенными гигантскими хищниками? Ученые уверяют, что нападения тигров на фермеров и многочисленных охотников-рыбаков исключены, а в случаях нападения на домашний скот (если таковые будут) предполагается компенсация. Но проблема в том, что оазис Или-Балхашской дельты, на территории которого и собираются осуществлять проект, невелик -всего 415 тысяч гектаров. И соседство людей и тигров может оказаться слишком тесным



Программа реинтродукции туранского тигра на территории Казахстана в новом резервате, который будет расположен в дельте реки Или, задумывалась давно, но только в этом году, 8 сентября, подписали меморандум Министерство сельского хозяйства РК и Всемирный фонд дикой природы России, который предполагает начать реализацию проекта уже с будущего, 2018 года. Всего же, по словам директора Всемирного фонда дикой природы России Игоря Честина, на это потребуется не менее 20 лет, разделенных на три этапа.

Во-первых, необходимо будет наладить охрану резервата, во-вторых, подобрать персонал, профессиональные кадры, потому что “от того, кто будет там работать и особенно руководить, на 90 процентов будет зависеть реализация программы восстановления туранского тигра”, считает Игорь Честин. И только потом, примерно к 2025 году, две сотни тигров с Дальнего Востока России постепенно могут завезти в резерват.

Причем помимо заявленных условий к тому времени должна быть сформирована полностью экологическая цепочка, подразумевающая сначала восстановление пойменных лесов - основного места обитания кабанов и оленей (основной кормовой базы тигров), затем восстановление численности кабанов и реинтродукцию того же оленя. И если, по словам Честина, кабану хватит трех лет, то с восстановлением оленя до необходимой численности придется несколько подождать.

Однако одним из главных, едва ли не основным моментом в этом проекте является работа с населением. Об этом в ходе совещания по реинтродукции тигра в Казахстане, что прошла в Минсельхозе с участием представителей Всемирного фонда дикой природы России, заявил вице-министр МСХ РК Ерлан Нысанбаев.

“Тут существует своя специфика”, - поделился чиновник своим мнением с “НП”. Заключается она в том, что дельта реки Или - это единственное место, где местному населению можно заниматься сельским хозяйством, тем же животноводством, так как вокруг в основном - полупустынная зона. И, соответственно, столкновения между задумкой правительства и местным укладом вполне могут быть. Поскольку, как оказалось, многие жители Прибалхашья неоднозначно отреагировали на соседство с хищниками. Не случайно первоначально было даже предложено территорию упомянутой дельты, где намереваются разводить тигра, оградить сверхпрочной сетью, чтобы оградить хищников и диких копытных от пасущегося скота.

Однако и от этой идеи, и от некоторых других (о которых пойдет речь ниже) теперь отказались. А проблема осталась. Ведь площадь будущего резервата, к проекту воплощения которого правительство Казахстана и Всемирный фонд дикой природы России намерены приступить уже в 2018 году, составляет всего чуть более 415 тысяч гектаров. С одной стороны, в оазисе помимо тигров должна будет разместиться их немалая кормовая база - куланы, кабаны, тугайные олени. С другой же стороны, на эту дельту (которая сегодня, к слову, выглядит весьма плачевно: две трети тугайного пойменного леса практически полностью исчезло, по берегам реки Или - многочисленные полуразвалившиеся хижины пастухов и укрытия для тех, кто промышляет незаконным ловом рыбы при помощи “китайских” сетей) “претендуют” почти 400 семей фермеров, в наличии у которых более 53 тысяч голов скота. И который, как уже говорилось, пасти в округе больше негде. Мало того, количество пасущегося скота не соответствует допустимой нагрузке на этот природный участок - специалисты считают, что она превышает ее почти в четыре раза.

Не случайно первоначально планировались и другие варианты решения проблемы. Еще в 2010-2011 годах, когда программа по восстановлению туранского тигра была только в задумках, “исходя из бесед с местными жителями, что проходили на эмоциях, власти подумывали местное население переселить в другие регионы, даже предполагалось заложить в бюджет на все это многомиллиардные средства”, - сообщил “НП” Ерлан Нысанбаев.

Однако со временем правительство посчитало это нецелесообразным, и упор в сегодняшнем варианте программы сделают на развитие экотуризма в регионе с предоставлением рабочих мест местному населению. Выделяемые же транши в первую очередь пойдут на восстановление Иле-Балхашской экосистемы, а это свыше 200 миллионов тенге в 2018-2019 годах. Иными словами, правительство решило не переселять местных фермеров, а привлечь их к помощи и содействию развития программы туранского тигра. Во-первых, обеспечив рабочими местами в резервате, во-вторых, в сфере туризма.

Правда, “сегодняшние территории, занимаемые населением, станут более компактными с четким пониманием наложенных ограничений, в том числе поголовья скота”, объяснил Ерлан Нысанбаев. Если же все-таки случится, что тигр нападет на пасущийся скот, то, по словам чиновников Минсельхоза, крестьянам выплатят компенсацию. Кроме того, тигров планируют выпустить на территории с минимальным количеством населения, которое не только должно будет зарабатывать на туристических программах, что планируют запустить в регионе, но и будет проинструктировано “на все случаи”.

Правда, как это будет происходить, пока никто не знает - каким образом будут ограничивать у фермеров скотину, которой у каждой семьи не по две-три коровы, а по несколько десятков или даже сотен голов? Как будут комплектовать по новому, пока никому не известному проекту места проживания крестьян, особенно места содержания многочисленного скота?

Что же касается возможных нападений хищников на человека, то, как считает научный руководитель центрально-азиатской программы Всемирного фонда дикой природы России Ольга Переладова, ссылаясь на опыт существования тигров с людьми на Дальнем Востоке, нападение тигров на людей исключено. “На Дальнем Востоке тигры обитают только на пятой части ООПТ (особо охраняемые природные территории), в остальном они живут на территориях, что используются и людьми, и тиграми. Нападения тигров на домашних собак или на крупный рогатый скот были, но это единичные случаи, которые происходили по вине хозяев животных. Нападений на человека не было ни разу”, - пояснила она.

Хотя, не исключено, просто свидетелей не было, да и улик не осталось...

Компромиссы допустимы и, пожалуй, даже неизбежны в конкретных случаях в повседневной практике взаимоотношений, но в стратегическом плане любой компромисс ущербен. А именно нынешний компромиссный вариант программы интродукции тигров на территорию, где уже ведут хозяйственную деятельность сотни фермерских семейств и пасется более полусотни тысяч домашних животных - это именно программная, стратегическая ошибка.

Проблема, уточним, не в том, что возможны нападения тигров на скот или даже людей. Последнее не исключено, но это будет (если будет) лишь трагическая случайность. Однако то, что тигры станут регулярно воровать коров и овец, программой в ее нынешнем виде именно запрограммировано. Стада домашних животных в сопровождении пастухов и собак, вне всякого сомнения, не дадут потенциальной кормовой базе тигров - кабанам и оленям - размножиться в должной мере. А значит, у хищников не будет иного выхода, как охотиться на домашнюю скотину. Выплаты едва ли решат проблемы, ведь в каждом конкретном случае придется доказывать, что животное стало жертвой именно тигра, а это долго, хлопотно, да и не факт, что “преступление” вообще раскроют. И не удивимся, если крестьяне начнут самостоятельно наводить “порядок”. Тем более что это будет еще и выгодно, учитывая стоимость шкуры в десятки тысяч долларов.

Мы, конечно, понимаем, почему решили отказаться от прежнего варианта программы, когда планировали переселить население с территории будущего заповедника. Это, мол, и дорого, и чревато социальным недовольством: переезжать ведь никто не хочет. Однако надо понимать и то, что люди в этом конкретном случае занимаются тут фермерством незаконно, поскольку здешняя территория и ранее относилась к особо охраняемой (госзаказник), где хозяйственная деятельность вроде выпаса домашнего скота запрещена. Почему, несмотря на это, сотни семей здесь все-таки пасут скот (и явно не для собственного пропитания!), вопрос к правоохранительным органам.

В общем, чиновники посчитали, что проще будет подселить тигров к фермерам. Но понятно, что работать эта схема может лишь, пока планы остаются на бумаге. При воплощении же их неизбежны огромные проблемы. Да и что касается дороговизны проекта: если не нашли иного решения, кроме того, как вынудить дорогущих переселенных зверюг кормиться скотиной местных фермеров, так, может, не стоило и огород - пардон, заповедник - городить?



Астана