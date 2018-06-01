Ольга Шишанова

Венская опера и Британский музей, “Турандот” из Китая и “Великие Моголы” из Индии, а также прославленный мюзикл “Нотр-Дам де Пари” из французской столицы... С этими и другими мировыми шедеврами казахстанцы смогут воочию познакомиться в следующем году. Ведь в 2018-м Астана отмечает свое 20-летие, а потому небывалое культурное нашествие в казахстанскую столицу, начавшееся в уходящем году в связи с ЭКСПО, продолжится и в будущем



Новость сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в ходе очередного правительственного часа, который состоялся в мажилисе парламента РК. Дело в том, что в будущем году Астана отмечает свое 20-летие, и, по словам главы культурного ведомства, сотрудники МКС РК, активно готовясь к празднованию этого события, решили обратиться к недавнему положительному опыту проведения культурных мероприятий во время международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”.

План будущих выставок, фестивалей, театральных постановок и концертов с участием мировых знаменитостей пока находится в разработке, но уже сегодня удалось узнать, что в течение всего юбилейного, 2018 года в столице предусмотрена, во-первых, реализация министерством масштабного культурного проекта “Парад столиц: 20-летие Астаны - 20 столиц мира”. А именно из этих 20 легендарных городов мира, среди которых Париж, Лондон, Нью-Йорк, Пекин, Москва, Санкт-Петербург и т.д., привезут в Казахстан самые узнаваемые культурные бренды. Так, например, запланирована постановка оперы Джакомо Пуччини “Турандот” столичным театром “Астана Опера” совместно с Пекинским национальным оперным театром. А столичный театр “Астана Мюзикл” собирается обрадовать любителей этого редкого пока в Казахстане жанра постановкой всемирно известного мюзикла “Нотр-Дам де Пари” вместе с его авторами.

Ценителей классической музыки и балетного искусства, которых в Астане, да и в Казахстане с каждым годом становится все больше, несомненно, обрадуют гастроли Венского оперного театра и Нью-Йорк Сити Балет, Мариинского театра из Санкт-Петербурга и международного симфонического оркестра Шелкового пути, в состав которого входят музыканты почти полутора десятков стран. Возглавляет коллектив народный артист России, главный дирижер оркестра кинематографии Сергей Скрипка.

Что касается художественных выставок, которые также запланированы к проведению в международном масштабе, то астанчан в течение всего 2018 года ждет встреча с коллекцией произведений искусства из государственной Третьяковской галереи, с работами из собрания Объединения национальных музеев Франции - Гранд-Пале, с редкими экспонатами выставки “Мировая история в 100 предметах” из фондов Британского музея, а также с экспозицией “Великие Моголы. Артефакты истории” из Индии.

Впрочем, будет на что посмотреть не только любителям классического искусства. Так, например, предполагается, что совместно с российской телекомпанией “Первый канал” стартуют съемки телесериала “Мое счастье - Астана”, премьера которого, состоящая из шести серий, намечена на День рождения столицы. Огромный интерес вызывает и совместная российско-казахстанская кинокартина “Эвакуация” об истории дислокации во время Великой Отечественной войны Центральной киностудии из Москвы в Алма-Ату, работа над созданием которой сейчас ведется.

Как и во время проведения культурных мероприятий ЭКСПО-2017, большинство вышеперечисленных событий воплотят за счет активной спонсорской поддержки.

И еще немаловажный фактор, который позволит привлечь внимание туристов не только к празднованию Дня рождения столицы, но и к историческим местам прошлого Астаны. Это восстановление одного из самых интересных памятников сакральной географии Казахстана - тысячелетнего городища Бозок, что располагается в пойменной долине левого берега реки Ишим, в пяти километрах юго-западнее пригородного поселка Караоткел, которое ведется полным ходом.



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