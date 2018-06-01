Алан Байтенов

Казахстанцы вскоре смогут ездить на своих машинах без привычного набора разрешительных бумажек Программа цифровизации Казахстана постепенно начинает давать видимые результаты, которые смогут ощутить на себе обычные граждане. Одна из таких прорывных инициатив - отказ от лишних документов для автолюбителей.

Лишними признают “физический” техпаспорт на авто, бланк страхового полиса, талон о прохождении технического осмотра. В будущем планируют отказаться и от водительских прав, заменив идентификацию личности и историю водителя по одному лишь ИИН, что отражен в удостоверении личности



Пока это сделают в Алматы - впервые в государстве в таком масштабе. Выбор полигона объясним - Алматы по-прежнему крупнейший город Казахстана. Если все пойдет по сценарию, то позже опыт распространят на республику. Правда, для этого необходимо создать дополнительные условия как минимум в любой точке Казахстана - там, где действуют полномочия сотрудников полиции, должен быть бесперебойный доступ к Сети, то есть к единым, общим электронным базам данных. Но обо всем по порядку.

Если верить официальной информации, Аскар Жумагалиев, заместитель премьер-министра, уже дал соответствующее поручение по Алматы. О нем стало известно пятого декабря.

В эру цифровых технологий как-то несуразно пользоваться бумажными, пластиковыми, то есть физически воплощенными документами. Ведь действительно - зачем нам в эпоху глобальной цифровизации и существования электронных баз данных, на которые государство тратит миллиарды тенге с середины двухтысячных, бумажные носители? Да и в целом идея иметь всего один документ-ключ выглядит очень привлекательно. И не только для автолюбителей. Ведь это тоже правда - только у нас в Казахстане есть такое понятие “электронная справка (документ) на бумажном носителе”! Такое ощущение, что государственные органы и структуры не доверяют друг другу, перекладывая все обязанности по сбору электронных документов в бумажном виде на гражданина. Ну а скорее никто не хочет брать на себя ответственность за случайное разглашение личной информации, потому что никто и не думал относительно реальных способов ее, этой безопасности, обеспечения. Недавние истории с утечкой информации только подтверждают это. Отчего до сих пор не существует единых баз данных, куда могли бы иметь доступ все государственные или получившие на это государственную лицензию организации.

Как бы там ни было, но наконец-то история меняется. Теперь, пусть и в пилотном режиме, на территории Алматы решено “разгрузить” автолюбителей. То есть вместо целого пакета документов, а именно техпаспорта, страхового полиса и талона или бланка о прохождении технического осмотра, с собой нужно иметь всего лишь удостоверение личности, где указан ИНН. Чего будет вполне достаточно - фактически по этому номеру можно будет не только узнать твой настоящий статус (штрафы, долги перед государством - налоги, алименты и прочее), но и определить, в чьей собственности транспортное средство. А также его состояние - в смысле, числится оно в угоне или вдруг не соответствует техническим условиям безопасной эксплуатации. Вот, наконец, наступает то самое цифровое будущее, о котором нам рассказывали, - когда полицейский, страж порядка, сможет по одному лишь номеру (автомобиля и твоему личному) узнать, насколько ты порядочный и сознательный гражданин. Для этого каждому сотруднику полиции, которые примут участие в эксперименте, предоставят специальный терминал (его еще называют планшетом) доступа к единой базе данных.

Что еще стоит отметить - так это оперативность поступления штрафов в базу данных. Это, к слову, о пятидесятипроцентной скидке в первые дни оплаты. Да и повышенная прозрачность, с которой будут работать полицейские в крупных городах, - задержание и решение о штрафе будет проходить почти в прямом эфире - здесь мы вспоминаем об электронных жетонах, что ведут съемку в режиме реального времени. Конечно, об объединении единой системы “Е-штрафы” (отвечает за подноготную автолюбителей) и системы круглосуточного видеоконтроля над полицейскими никто не говорил, но ожидать этого было бы вполне логично.

Логично бы верить и в другое. Например, в отказ от удостоверения личности как отдельного документа. По образу и подобию систем, что работают в прогрессивных в отношении минимизации пакета документов стран. Всего-то необходимо принять водительские права как единый документ, который в том числе имеет право удостоверять личность. Или наоборот.

Да, правда, здесь могут возникнуть некоторые сложности - у каждого государства сложились свои традиции существования документов, что удостоверяют личность. К примеру, в США - это права, так просто совпало, когда создавались системы учета, водительские права имели почти все - автомобиль слыл обыденностью. У нас, в Казахстане, впрочем, как и в других постсоветских странах, это конкретный “внутренний” паспорт, а позже “удостоверение личности”. Поэтому и людей, что имеют подобные документы, гораздо больше тех, кто имеет водительские права.

Однако сегодня в качестве базы единого государственного документа (не считая загранпаспорта) в более выгодном свете все же выступают именно водительские права - они уже сейчас могут исполнять как минимум две функции. Во-первых - говорить, кто ты есть на территории родного государства. А во-вторых, быть документом, благодаря которому ты имеешь полное право управлять автомобилем за рубежом. Напомним, наши водительские права имеют международный статус.

Впрочем, какой конкретно документ будет единым, сегодня не так важно. Главное, чтобы он был таковым, который позволит получать всю информацию о гражданине в одну минуту в одном месте.

Можно, конечно, говорить под этим соусом и об утечках из баз данных. Да, риск очень велик. Но ведь стоит сказать и о том, что “подделать личность”, когда на каждого гражданина республики будет свой уникальный “аккаунт”, досье, - невозможно. И это, безусловно, обеспечит дополнительную безопасность в других областях.

Отказ от лишних, устаревших, документов пусть сегодня вводят только для водителей больших городов - это начало того самого долгожданного итога работы создания цифровых систем как единого организма. То, за что борются с начала проекта цифровизации персональных данных каждого гражданина и гостя Казахстана. Что из этого получится, и получится ли, мы узнаем в ближайшее время. А также узнаем, кто является основным тормозом прогресса, то есть кому невыгодно работать на светлой стороне.