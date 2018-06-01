Мадина Меирманова

Народные коммунисты предлагают вернуться к налогу на роскошь и всерьез заняться перераспределением богатств. Это, по мнению депутатов от КНПК, позволит поднять уровень жизни большинства населения. Пока же, если верить иностранным аналитикам, благосостояние нашего населения находится на уровне беднейших стран мира



Недавно мажилисмен от фракции “Народные коммунисты” Айкын Конуров направил премьеру запрос об уровне благосостояния казахстанцев. Поводом для обращения стал недавно опубликованный Credit Suisse Research Institute отчет о глобальном благосостоянии, из которого выяснилось, что в нашей стране среднее благосостояние “среднего класса” 334 доллара США (или 111 823 тенге по текущему курсу).

Надо уточнить, что “благосостояние”, по версии Credit Suisse Research Institute, - это не уровень дохода и не показатель уровня заработной платы в месяц или в год. Это физические активы, которыми владеет работающий человек: суммарная стоимость всех активов (недвижимость, автомобили, финансы) и минус долги. То есть объем накоплений гражданина.

А это означает, что, скорее всего, подавляющее количество населения нашей страны находится в тотальной долговой яме, которая превышает стоимость всех их активов. “В Казахстане реальные доходы большинства семей сокращаются, а долги растут куда быстрее накоплений”, - заявил депутат, изучив отчет. И сообщил, что средний уровень благосостояния - “это “средняя температура по больнице”, когда богатство олигарха-миллиардера складывается с “богатством” тысяч его работников и делится поровну. Медианный же индикатор исключает благосостояние “экстремально” бедных и богатых, приближая его к реальности”. Так вот, “средняя температура” у нас 4,4 тысячи долларов (на 12 миллионов взрослого населения), а медианный индикатор - те самые 334 доллара. Разрыв уровня “богатства” - 13 раз. Согласно отчету Credit Suisse Research Institute, такой масштабной разницы между среднестатистическим и приближенным к реальности уровнями благосостояния нет ни в одной стране мира.

Более того, такой медианный индикатор, если верить отчету, соответствует уровню самых бедных стран мира. Но замечу, что бедность стран в мире исчисляется по уровню развития их экономики. А точнее, по объему ВВП.

Так, например, беднейшей страной в 2017 году стала Центрально-Африканская Республика (ВВП на душу населения 656 долларов). При этом средний уровень благосостояния там 390 долларов. Бурунди, занимающая третье место в десятке беднейших стран (в прошлом году, по данным МВФ, ВВП на душу населения в этой стране составлял 814 долларов), имеет медианный показатель в 221 доллар.

А это значит, что понятия “беднейшая страна” и “богатство населения” несколько не стыкуются у разных аналитиков: экономика государства может быть слаборазвитой, но в собственности граждан может быть много имущества.

А вот Китай, в котором более 50 миллионов населения находятся за чертой бедности (то есть живут менее чем на доллар в день, но при этом ВВП на душу населения составляет 15 395 долларов), имеет медианный индикатор в 6689 долларов (притом, что средний уровень “богатства” по стране 26 872 доллара). В соседней России средний уровень благосостояния равен 16,7 тысячи долларов, а “средний уровень среднего класса” - 3,9 тысячи (и это при том, что средняя заработная плата по стране составляет, согласно данным статведомства РФ, около 500 долларов), в Кыргызстане 4689 и 2472 тысячи долларов соответственно.

Безусловно, есть страны, в которых медианный индикатор гораздо ниже казахстанского, но там и средний показатель благосостояния работающего населения также существенно ниже. То есть разрыв не столь заметен. Например, в Малави средний и медианный индикаторы равны 114 и 45 долларам, в Грузии - 898 и 347, в Конго - 407 и 166.

По данным Credit Suisse Research Institute, в Казахстане “богатство” 97,6 процента населения оценивается в сумму ниже 10 тысяч долларов и чуть более двух процентов - от 10 до 100 тысяч долларов. Благосостояние выше 100 тысяч долларов (до миллиона) имеют 0,3 процента (то есть 36 033 человека) трудящегося населения. “В графе “более миллиона” у нас стоит ноль. Это не означает, конечно, что у нас нет миллионеров и миллиардеров. Они есть, но в совокупности их количество такое незначительное, что не дотягивает и до десятой доли процента населения”, - сообщил Конуров.

По мнению народных коммунистов, “проблема кроется в системе распределения”.

“Именно из-за нее мы являемся богатой страной, но с низким благосостоянием, - заявил Айкын Конуров. - Мы уверены, что назрела необходимость вносить такие изменения, как дополнительные налоги на роскошное потребление, ужесточение контроля над финансовыми потоками в квазигосударственном секторе, коммерческих банках и трансграничного движения капитала”. То есть менять систему распределения богатства надо в принципе.

Напомню, что лет 10 назад в Казахстане уже обсуждали вопрос дифференцированного налогообложения доходов. Даже заявляли, что с 2011 года страна откажется от плоской шкалы ИПН. Вот что говорил в конце 2010 года бывший тогда министром финансов Болат Жамишев: “Будет шкала 10, 15 и 20 процентов в зависимости от размера зарплаты, которая будет облагаться по новым ставкам. Начиная с 250 000 тенге индивидуальный подоходный налог составит 15 процентов, свыше 500 тысяч тенге - 20”.

Впрочем, как и пару лет до этого, введению “налога на роскошь”, как тогда прозвали идею с новыми налогами, помешала очередная волна мирового экономического кризиса.

Судя по “удочке” народных коммунистов, вероятнее всего, в ближайшие годы правительство вновь вернется к этой теме. Ведь если верить чиновникам высокого уровня, экономика нашей страны “выздоравливает” и готовится к “прыжку барса”.

Впрочем, народный коммунист Айкын Конуров предложил еще кое-что, не объясняя механизм внедрения его предложения. Он призвал правительство повышать благосостояние большинства населения путем “стимулирования потребительского спроса через государственные субсидии конечному потребителю отечественных товаров и услуг”. Если с авто такие субсидии еще можно объяснить льготными кредитами, то как они должны выглядеть для покупателя, например, отечественного сливочного масла, не понятно.



Астана