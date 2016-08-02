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ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ ДЛЯ БАТЫРОВ Горячие новости / События

Алла Иванилова

Накануне в аэропорту Астаны торжественно встретили олимпийских спортсменов. Домой призеры поехали на подаренных авто

 

В столицу из Рио-де-Жанейро вернулись спортсмены, защищавшие честь нашей страны на главных стартах четырехлетия. На родину прибыли сборные по боксу и борьбе. Среди них олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, серебряные призеры Василий Левит, Адильбек Ниязыметов и Гюзель Манюрова, обладатели бронзовых наград Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова, Иван Дычко и Дарига Шакимова, а также Биржан Жакыпов, Олжас Саттыбаев, Кайрат Ералиев, Жанибек Алимханулы, Берик Абдрахманов, Абылайхан Жусупов и Жулдыз Эшимова. В аэропорту, несмотря на позднее время, их встречали болельщики, родные и руководство города. Аким Астаны Асет Исекешев одним из первых поздравил призеров Олимпиады с триумфом на Рио. “Я поздравляю всех вас, ваших тренеров и родителей с этой великолепной победой! Самое главное - вы зажгли любовь к спорту в сердцах тысяч наших мальчишек и девчонок - будущих олимпийских чемпионов”, - отметил градоначальник. Отдельно он поблагодарил атлетов: “Уезжая, вы обещали выложиться и выложились, завоевав медали высокого уровня. Данияр как истинный капитан очень мощно, надежно провел турнир, в финале поставив очень красивую точку. Мы очень гордимся тобой, все болели и переживали за тебя. Василий, ты знаешь, мы считаем тебя олимпийским чемпионом. В жизни всякое бывает, но я уверен, самые главные награды у тебя еще впереди, поэтому ты для нас чемпион. И наша Гюзель Манюрова в третий раз завоевала олимпийскую медаль, показав себя спортсменом мирового уровня”. Все три олимпийских призера удостоились подарка - столичный аким вручил им ключи от автомобилей, аргументируя тем, что “у каждого батыра должен быть свой конь”. На новеньких “железных конях”, внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado, спортсмены уехали домой. При этом аким также отметил, что за высокие спортивные достижения по поручению главы государства призерам Олимпиады подарят квартиры в Астане.

 

 

Спортсмены в свою очередь выразили благодарность главе города и болельщикам, которые встретили их в аэропорту. “Все медали завоеваны нами благодаря вашей поддержке”, - отметила Гюзель Манюрова. Боксер Василий Левит также поблагодарил астанчан за теплую встречу, а его мама поклонилась болельщикам и зачитала стихи Сулейменова - отрывок из поэмы “Земля, поклонись человеку!”.
Гордость казахстанцев - олимпийский чемпион по боксу в весовой категории до 69 килограммов Данияр Елеусинов - поблагодарил за поддержку болельщиков и всю команду, которая находилась рядом с ним на протяжении соревнований. По словам чемпиона, они внесли весомый вклад в достижение общей победы. “Мы чувствовали, как вы болели за нас, несмотря на то, что были за океаном. Вместе с тем наши достижения - это также и большой труд наших тренеров, поэтому хотел бы поблагодарить своих тренеров, личного тренера - своего отца, главного тренера, всех, кто помогал: и врачей, и массажистов, и психологов, которые внесли свой вклад”, - отметил обладатель золотой медали.
Что касается планов на будущее, то здесь все спортсмены были единодушны: им сейчас необходимо отдохнуть и затем вновь приступить к тренировкам.

 

Астана

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