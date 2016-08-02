УТКИ И РЫНКИ

Мадина Меирманова Рынок углеводородов снова взбудоражен. Сразу две новости сначала подогрели цены на нефть, затем остудили пыл трейдеров. Теперь аналитики гадают, какой расклад ждет ценовую кривую черного золота до конца года, и дают весьма осторожные прогнозы В конце прошлой недели цены на нефть подскочили из-за сообщения о том, что Иран согласился участвовать в конференции ОПЕК в Алжире.

Главный вопрос, который будет обсуждаться на заседании картеля в конце сентября, - возможность ограничения объемов добычи нефти странами-участницами. Однако подобный сценарий совместных действий государств, который видят единственным способом стабилизации нефтяного рынка, многие называют утопией.

Причин тому несколько.

Весенняя встреча ОПЕК, на повестку дня которой также намеревались вынести вопрос согласованности действий по добычи нефти, оказалась безрезультатной. Если Саудовская Аравия и Россия, основные авторы соглашения об ограничениях добычи, нашли потенциальных союзников среди нескольких стран - участниц картеля, то Иран, стремившийся увеличить свою добычу до досанкционного уровня, на сделку идти отказывался. Естественно, что при таком сценарии и другие государства, чьи бюджеты зависят от нефтяных доходов, также забрали назад свое предварительное согласие на заморозку уровня добычи. Впрочем, Саудовская Аравия, заявляя об инициативе, одним из ключевых условий сделки ставила именно участие в таком соглашении Тегерана.

В период, когда Иран наращивал объемы, другие участники ОПЕК хоть и продолжали обсуждение перспектив ограничения добычи, продолжали наращивать объемы производства.

Собственно, сейчас Тегеран практически вышел на досанкционный уровень добычи. А потому в мире вновь заговорили о перспективах урегулирования ценового предложения.

Однако слова высокопоставленного чиновника нефтяной отрасли, знакомого с переговорами Эр-Рияда и Тегерана, озвученные в интервью агентству Reuters, можно трактовать двояко. “Переговоры продолжаются. Я вижу позитивные признаки исходя из усилий крупных компаний ОПЕК”, - заявил источник Reuters. С одной стороны, был виден намек на перспективу согласия Тегерана, с другой - лишь “позитивный сдвиг” и отсутствие гарантий. Впрочем, трейдеров ввело в заблуждение то, что Reuters со ссылкой на тот же источник сообщило, что Иран дал согласие на участие во встрече в Алжире своего министра.

Однако уже на следующий день, в среду, кривая цены нефти откатилась назад. Агентство “Франс Пресс” со ссылкой на свой источник в Министерстве нефти Ирана опровергло и участие Ирана во встрече ОПЕК, и его согласие на ограничения: “Слишком рано говорить о решении Ирана относительно заморозки уровня производства”.

Ряд аналитиков считает, что возможность участия Ирана в подобном соглашении если и стоит рассматривать, то не в ближайшей перспективе.

Так, Эдвард Белл из Emirates NBD bank заявляет, что Тегерану невыгодно соглашаться на замораживание добычи нефти на текущих уровнях, поскольку стоит необходимость привлечения зарубежных инвестиций. Главный аналитик по сырьевым рынкам Citigroup Эд Морс также не ждет многого от сентябрьской встречи ОПЕК. Неофициальные переговоры ОПЕК в Алжире, вероятно, ждет провал, озвучил Морс свое мнение Bloomberg.

Кроме Ирана против ограничений могут выступить и другие члены ОПЕК. Ирак уже озвучивал планы по наращиванию добычи. Кроме того, Нигерия и Ливия, которые и так вынужденно сократили добычу, вряд ли согласятся “заморозиться” на текущих уровнях.

Кроме того, в среду стали известны коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа. Вопреки ожиданиям они не уменьшились, а выросли на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5 процента. При этом объемы добычи в Штатах сократились на те же полпроцента, или 49 тысяч баррелей в сутки.

При этом, по оценкам нефтетрейдера Trafigura, США могут увеличить экспорт нефти до рекорда в сентябре на фоне низких затрат на перевозку углеводородов и расширения спреда между Brent и WTI.

Новости о запасах нефти в США и опровержение об участии Ирана во встрече в Алжире вновь откатили цены на нефть назад. И после оптимистичного подъема выше 50 долларов за баррель марки Brent стоимость нефти вновь опустилась до уровня 49 долларов, начав постепенное снижение. Вчера днем цена обваливалась ниже 48,9 доллара за баррель. Астана