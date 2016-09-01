ДОБРО С КУЛАКАМИ В БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТКАХ

В минувшие выходные в Щучинско-Боровской курортной зоне прошел очередной благотворительный велопробег. Участники мероприятия и проверили свою физическую выносливость, и собрали 100 миллионов тенге на благие дела По сложившейся традиции акцию возглавил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Казахстана, генеральный менеджер команды Astana ProTeam Александр Винокуров. Поддержал велопробег и Паоло Тиралонго - итальянский профессиональный велогонщик, выступающий c 2010 года за команду Astana ProTeam. Более 500 человек, включая известных спортсменов, топ-менеджеров, сотрудников крупных казахстанских и зарубежных компаний, руководителей различных государственных структур, преодолели 30 километров живописной трассы курорта. Всего же праздник спорта и доброты посетили более 1500 человек, в том числе известные спортсмены Илья Ильин и Серик Сапиев, победители и призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро Данияр Елеусинов, Василий Левит, Гюзель Манюрова.

В этом году в рамках велопробега Charity tour de Burabay планировалось собрать около 20 миллионов тенге и направить их на приобретение медицинского оборудования, необходимого для оснащения Акмолинской областной детской больницы в Кокшетау. Собранные средства также помогут обеспечить транспортными кювезами для недоношенных новорожденных центральную больницу Аральского района Кызылординской области, которая является самой крупной и наиболее отдаленной от областного центра. Это обеспечит надежную защиту недоношенных детей от воздействия внешней среды, создания необходимой микросреды для сохранения жизни и дальнейшего развития ребенка при перевозке в областной перинатальный центр. Серик Сапиев Однако реальные цифры сбора значительно превзошли все ожидания - всего в рамках мероприятия было собрано за счет индивидуальных и корпоративных взносов участников велопробега, проведения аукциона и ярмарки 100 миллионов тенге.

Проведение благотворительного аукциона стало неотъемлемой традицией велопробега. В этом году по итогам аукциона, на котором было представлено 14 лотов, собрано 49 миллионов 850 тысяч тенге. Так, одним из самых популярных лотов, за которые боролись несколько участников, стали перчатки казахстанского боксера, чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, которые “ушли с молотка” за восемь миллионов тенге. Еще один дорогостоящий лот - перчатки олимпийского чемпиона по боксу 2012 года, двукратного чемпиона мира (2005 год и 2007 год) Серика Сапиева. Они были проданы за 1 миллион 950 тысяч тенге, и боксер лично вручил их счастливому покупателю. Команда Astana ProTeam представила сразу три лота: тренировочный олимпийский велосипед Фабио Ару, победное джерси Винченцо Нибали с “Джиро д’Италия”, трехдневная поездка на финальную часть велогонки “Вуэльта-2016” в Испании. В итоге победная форма Нибали была продана за 1 миллион 450 тысяч тенге, в такую же стоимость оценили участники благотворительного аукциона именную футболку с автографом чемпиона Олимпийских игр Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом Дмитрия Баландина. За пять миллионов “ушла” ракетка с автографом Рафаэля Надаля. Но самым дорогим лотом стали рисунки детей с особенностями в развитии: три рисунка были проданы за 11 миллионов тенге.

Кроме того, в течение дня на территории отеля была организована ярмарка-продажа детских поделок, изготовленных руками детей с особенностями в развитии. Вырученные средства будут направлены на покупку развивающих игр, учебников и покрытие других нужд авторов поделок.

Благотворительный велопробег проводится уже в четвертый раз, и в этом году он обрел свой уникальный бренд Charity tour de Burabay 2016. К мероприятию показали повышенный интерес бизнесмены, политики, именитые спортсмены и рядовые казахстанцы. Начиная с 2013 года благодаря личным и корпоративным взносам участников, а также вырученным с аукционов средствам удалось собрать свыше 203 миллионов тенге: в 2013 году - 11,5 миллиона тенге, в 2014 году - 87 миллионов тенге, а в прошлом году - около 106 миллионов тенге. Эти деньги потратили на приобретение медицинского оборудования для отделений реанимации перинатальных центров в Кокшетау и Кызылорде. Помощь также удалось оказать воспитанникам дома-интерната для детей с особенными потребностями в Кокшетау, малышам щучинского дома ребенка, детям областного реабилитационного центра № 2 и областной инфекционной больницы Кызылорды. На собранные средства помимо медицинского, реабилитационного и технического оборудования приобрели также игровые комплексы, транспорт. В перспективе планируется расширять географию регионов для оказания благотворительной помощи. Астана