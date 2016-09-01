КТО СТОИТ ЗА ВЗРЫВОМ В БИШКЕКЕ

Мадина Меирманова

Взрыв в Посольстве Китая в Кыргызстане, прогремевший во вторник, наделал немало шума. Нападение признали терактом и уже начали искать виновных. Самая популярная версия - “уйгурский след”. Однако это событие может содержать гораздо больше подводных камней, чем кажется на первый взгляд Утром во вторник машина марки Mitsubishi Delica протаранила ворота территории Посольства Китая в Кыргызстане и взорвалась. В результате террорист погиб, трое сотрудников посольства ранены и находятся в больнице. Все пострадавшие - граждане Кыргызстана.

Вице-премьер-министр КР Жениш Разаков тут же назвал произошедшее терактом, а политологи разных стран стали строить версии о возможных “авторах” произошедшего.

Первая и кажущаяся наиболее простой версия - “уйгурский след”. Пекин не раз уже сталкивался с терактами, устроенными уйгурскими сепаратистами на территории своей страны. Кроме того, большое количество представителей этого народа в разное время воевало и на территории Афганистана, и в рядах Исламского движения Узбекистана. То есть имеет и военный опыт, и опыт пропаганды “смерти во имя...”. Кроме того, сказывается давняя обида уйгуров на политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном округе в принципе.

В общем, поводов много. И террорист-смертник мог быть движимым одним из них.

Однако, на мой взгляд, если за основу будет взята именно эта версия, то теряется из виду еще одно важное направление, откуда мог прозвучать сигнал. Кыргызстан на сегодняшний день является единственной страной в регионе, где разрешено и даже поддерживается на самом высоком уровне движение “Таблиги джамаат” - главная ресурсная база и идеологический плацдарм для воспитания джихадистов для таких организаций, как “Аль-Каеда”, “Талибан” и ИГИЛ. Сотни, если не тысячи кыргызских граждан, по большей части молодежь (включая несовершеннолетних), прошли обучение в центрах таблигов в религиозных организациях Пакистана, Индии и Бангладеш. Об этом не раз предупреждал официальный Бишкек Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана. Впрочем, безуспешно.

Сегодня около 90 процентов всех медресе республики финансируется из-за рубежа, при этом примерно в 80 процентах медресе обучают по программам таблигов. Финансовую же поддержку оказывают: Всемирная мусульманская лига (“Рабита-э-Ислами”), расположенная в Саудовской Аравии; НПО в Пакистане и Бангладеш. По разрозненной информации в СМИ деньги также поступают из других каналов, откуда также финансируются и структуры ИГИЛ.

Так что исключать вероятность активного включения в “процесс общения с соседями” и представителей “Таблиги джаммат” нельзя.

Ну и, наконец, третья версия, которая, как мне кажется, тоже не может списываться со счетов.

На протяжении последних 10 лет Китай вел переговоры с Бишкеком о праве провести через его территорию одну из веток транспортного коридора, входящего в глобальную инфраструктурную сетку “Шелковый путь”. Железнодорожная магистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран станет частью проекта Китай - Ближний Восток - Европа, ее условно разделили на несколько частей. Первая из которых - строительство дороги Китай - Кыргызстан. Магистраль будет длиной 472 километра с европейской шириной колеи в 1435 миллиметров. Причем такая колея будет на протяжении всей магистрали через постсоветские страны (против широкой колеи, оставшейся в наследство от СССР). А это значит, что вагоны пройдут весь путь из Китая до Европы без остановки на смену колесных пар.

Дело в том, что у Кыргызстана средств на реализацию проекта нет: стоимость строительства железнодорожной магистрали по территории Кыргызстана оценивается почти в два миллиарда долларов. А потому оплачивать строительство будет Китай. Кыргызстан со своей стороны предоставляет территорию Китаю на 50 лет для строительства дороги и освоения месторождений. Далее железнодорожные пути должны пройти через Узбекистан, Туркменистан в Иран. Кроме того, Китай в качестве “бонуса” построит автодорожную магистраль вокруг Иссык-Куля.

То есть для Бишкека плюсов больше, чем минусов.

Но против проекта активно выступают участники ЕАЭС, в первую очередь Россия. Новая транспортная ветка ставит под угрозу рентабельность Транссибирской магистрали и в целом коридора Западная Европа - Западный Китай, проходящего через территорию Казахстана и России.

Транзитные контейнерные перевозки по Транссибирской магистрали в 2014 году составили 131 тысячу контейнеров. В прошлом году транзитные контейнерные перевозки по Транссибу в сообщении с Китаем увеличились почти в два раза. Естественно, что в условиях перспективы роста транспортных нагрузок Москва приняла решение провести реконструкцию дороги, выделяя до 2018 года на эти цели более 560 миллиардов рублей. Но вполне может оказаться, что Транссибу столь масштабные реконструкции и расширение не потребуются.

В любом случае при выходе на полную пропускную мощность коридора Южного маршрута он закроет значительную часть потребности. А это значит, что Россия потеряет миллиарды рублей выручки от транзитных перевозок. Причем произойти это может уже в ближайшее время - в течение 5-7 лет.

Поэтому Москва на протяжении нескольких лет активно лоббировала (безуспешно) отказ Бишкека от китайского предложения. Вполне вероятно, что те полмиллиарда долларов, что Кыргызстан получил при вхождении в ЕАЭС (на инфраструктурные проекты), были как раз из серии лобби сохранения статуса-кво в транспортной сфере. К слову, против этого проекта звучали голоса и в самом Бишкеке. Слабо, но звучали.

Нельзя исключать вероятности того, что произошедшее в китайском посольстве в Бишкеке - это отголоски (или начало крупномасштабной кампании) по актуализации угрозы политической нестабильности в регионе. Чтобы Пекин приостановил или отказался от реализации проекта.

На это указывает тот факт, что взрыв произошел в период, когда в Узбекистане началась подготовка к смене лидера и соответственно активизировалась борьба за власть. Что, по мнению многих политологов, может также вызвать если не революцию, но деструктивные движения в стране. (Напомню, что транспортный коридор пройдет по территории Кыргызстана и Узбекистана.)

В любом случае исключать из списка потенциальных причин взрыва нельзя ни одну. Астана