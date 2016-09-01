СУББОТНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

Алла Иванилова Вчера в Казахстане начался новый учебный год. За школьные парты сели свыше 2,8 миллиона учащихся, а впервые школьный звонок прозвенел для 381 тысячи первоклашек Праздничные линейки вчера прошли во всех школах страны. Но с особым размахом в Астане и Алматы. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев принял участие в торжественной линейке в столичной школе-гимназии №70. Свой поздравительный текст он написал на английском языке. А уже после пожелал всем “хорошо учиться”: “Я всех поздравляю! У нас очень талантливые, трудолюбивые, красивые дети”. Главный педагог страны в очередной раз напомнил, что с этого года все первоклашки переходят на обновленную программу, для них напечатаны новые учебники - всего 385 тысяч комплектов, и их доставка в школы завершилась. “Три дня назад акиматы все учебники развезли. О том, что где-то учебников не хватает, не слышали. Но если такая информация будет, мы ее будем отдельно проверять”, - отметил министр. А с 2017 года единые учебники появятся во вторых, пятых и седьмых классах. В целом на приобретение новых учебников для школ в этом году государство выделило почти 18 миллиардов тенге, из них более шести миллиардов тенге - для 1-го класса. С этого года изменится и школьная программа. Она будет направлена на развитие мышления ребенка и логику.

Хорошей новостью для учителей стала возможная прибавка к заработной плате. Однако далеко не всем. “В этом году мы разрабатываем новые правила: когда учителя переходят с одной квалификации на другую, у них будет повышаться заработная плата. В этом году для учителей, которые будут преподавать на двух языках, мы тоже планируем предусмотреть увеличение заработной платы. Когда нормативные акты будут готовы, мы до преподавателей эту информацию донесем”, - отметил министр, отвечая на вопросы журналистов.

Еще одно новшество - сокращение летних каникул и переход на пятидневку. В этом учебном году пятидневная учебная неделя будет только у первоклассников, а начиная с 2017 года - во 2, 5 и 7-х классах. Новая программа позволит школьникам не учиться по субботам, но для ее освоения пришлось сократить летние каникулы. Но за счет освободившихся суббот школьники все равно остаются в выигрыше. Начальные классы будут заниматься только до 31 мая и отдыхать три полных месяца. Для остальных школьников учебный год увеличится на десять учебных дней. Занятия не должны заканчиваться позже 10 июня. При этом ученики получат целых 34 дополнительных выходных за счет освободившихся суббот.

В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 92 школ, из них уже ввели 60, до конца 2016 года планируют открыть еще 32 средних учебных заведения. Впрочем, из вновь построенных только 11 увеличат сеть, остальные школы вводятся взамен аварийных и приспособленных. В новом учебном году в Астане открыли свои двери четыре новые школы: школа-лицей №84, которая является совместным проектом Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов (накануне школу посетил президент Казахстана), филиал Республиканской физико-математической школы (РФМШ), Международная Назарбаев Интеллектуальная школа, а также новое здание школы-гимназии №26, построенной на месте аварийной. Именно на торжественной линейке школы-гимназии №26 побывал аким Астаны Асет Исекешев. Выступая перед школьниками, их родителями и учителями, он отметил, что одним из приоритетов является повышение качества образования в школах города - неважно, в центре, на окраинах или в пригородных поселках. Градоначальник рассказал об инновационных технологиях в образовательном процессе. Один из них - робототехника. Внедряется проект OnlineSchool Astana, который даст возможность детям и их родителям в онлайн-режиме в домашних условиях восстановить пробелы в той или иной теме. Это видеолекции и видеоуроки по всем темам. Кроме того, в столичных школах запускается проект “Система управления образовательным процессом”, который оптимизирует процессы учета знаний, оповещения родителей учеников, составления расписания и отслеживания состояния выполнения домашних заданий. Для профессиональной ориентации учащихся и их подготовки к выбору профессии внедряется проект “Кќсіптік баѕдар”. Большое внимание уделяется воспитательному процессу. На территориях школ появятся крытые спортивные площадки, будут проводиться спартакиады, открываются кружки по различным направлениям. “Чтобы наша страна была богатой и в будущем вошла в число самых развитых стран мира, нам нужны высокообразованные люди”, - отметил аким Астаны.

Еще одно новшество - сокращение летних каникул и переход на пятидневку. В этом учебном году пятидневная учебная неделя будет только у первоклассников, а начиная с 2017 года - во 2, 5 и 7-х классах. Новая программа позволит школьникам не учиться по субботам, но для ее освоения пришлось сократить летние каникулы. Но за счет освободившихся суббот школьники все равно остаются в выигрыше. Начальные классы будут заниматься только до 31 мая и отдыхать три полных месяца. Для остальных школьников учебный год увеличится на десять учебных дней. Занятия не должны заканчиваться позже 10 июня. При этом ученики получат целых 34 дополнительных выходных за счет освободившихся суббот.

Астана