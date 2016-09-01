7 ЗАКОНОВ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Азамат Горожанин

Вчера мы сообщали, что в период с 12 по 30 августа спецслужбам удалось выявить и обезвредить несколько групп экстремистов. Вчера же появилась некоторая конкретика. Завесу тайны приоткрыл председатель КНБ РК Владимир Жумаканов в кулуарах прошедшего вчера в столице Казахстана первого после каникул совместного заседания палат сената и мажилиса Глава КНБ рассказал, что речь идет о небольших группировках, чья подпольная деятельность попала в поле зрения КНБ: “Как вы знаете, в Актобе задержаны 11 человек, в ЗКО - 10. Мы никогда не задерживаем людей без оснований, конкретных уголовных статей. Задержанные планировали террористические преступления. Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов, на здания”.

У следствия достаточно оснований это утверждать: проведены допросы, изъяты материалы и предметы, в том числе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, литература, символика - все то, что изобличает преступный умысел и подготовку к противоправным действиям.

Попутно Жумаканов поделился рассуждениями о не вполне последовательной позиции отдельных представителей общества и прессы, которые будто ищут повод для того, чтобы высказать неудовольствие работой КНБ. “Вообще, странная вещь получается! - говорит Жумаканов. - Когда происходит теракт, вопрошают - куда вы смотрели! Когда мы арестовываем кого-то за что-то, начинают говорить - почему вы арестовываете, на каком основании! Нам надо дать возможность им что-то совершить?! И после этого арестовывать?” Владимир Жумаканов заверил, что без серьезных оснований сотрудники КНБ людей задерживать не станут. Речь, понятно, идет о тех случаях, когда в ориентировки попадали люди, не причастные к терактам. Глава КНБ разъяснил, что когда происходят такие события, как теракт, делается все возможное, чтобы найти причастных. Он не исключил, что под подозрения могут попасть и непричастные. Это рутинная практика, с которой сталкиваются как в полиции, так и в других органах дознания. “Мы не закрываем людей ни за что. Если человек попал под подозрение, но выяснили, что он непричастен, мы его отпускаем”, - заверил Владимир Жумаканов.

Что касается задержания четырех членов радикальной группы в Алматинской области, которое произвели 18 августа, руководителем являлся 42-летний гражданин Кыргызстана, уроженец Ошской области. Остальные - граждане Казахстана в возрасте от 25 до 30 лет, уроженцы Алматинской области. Для финансирования преступных действий, направленных на совершение террористических актов, члены этой радикальной группы планировали совершить разбойные нападения на представителей малого и среднего бизнеса. Затем они планировали совершить вооруженные нападения на сотрудников и объекты, где размещаются подразделения КНБ, полиции и воинских частей. В дальнейшем планировали провести террористические акции в местах массового скопления населения.

В местах проживания задержанных и из тайников изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств средней мощности.

Сведений о связи группы с международным терроризмом не получено. По данным ведомства, с начала 2015 года КНБ совместно с правоохранительными органами на ранней стадии удалось предотвратить девять акций террористического характера.

Раскрывая некоторые подробности задержаний минувшего месяца, Жумаканов сказал, что члены трех радикальных группировок оказались не связаны между собой. В ходе задержаний обошлось без потерь и ранений с обеих сторон. Все задержанные - сторонники религиозного течения салафитов. Он также пообещал, что в ближайшее время (“через день-два”) пресс-служба КНБ проведет брифинг, где будут даны еще какие-то подробности.

Пока, как известно, в отношении членов указанных группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 (“Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”), 256 (“Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”), 257 (“Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности”), 231 (“Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг”), 287 (“Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”), 288 (“Незаконное изготовление оружия”) УК РК.

Остается добавить, что в упомянутом в самом начале заседании палат парламента принял участие и президент. И ему как единственному, пожалуй, человеку в Казахстане, кто может позволить себе с трибуны говорить о самом тревожном и неприятном, пришлось высказать то, что остальные граждане уже обдумали и кулуарно обсудили. Речь, как следует из вышеизложенного, шла о терроризме.

В частности, президент сказал: “Как показали события прошедшего лета, ни одна страна в мире не застрахована от атак террористов. Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана. Все говорит о том, что отсчет второй четверти века независимости мы начнем в не очень хорошее, сложное время. Казахстан, как и все страны мира, столкнулся с прямой террористической угрозой. В результате террористических атак в Актобе и Алматы погибли национальные гвардейцы, полицейские, ни в чем не повинные граждане”.

Чтобы противодействовать проявлениям экстремизма, по поручению президента разработаны и вносятся в мажилис семь законопроектов по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, пробации, укрепления информационной безопасности страны.