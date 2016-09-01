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ОГОНЬ, ВОДА И ПРИГОВОР Горячие новости / Право

Константин Кочевников

В Таразе суд вынес обвинительный приговор в отношении полицейского, который получил широкую известность после самосожжения молодого человека Ерлана Бектибаева на центральной площади города. Полицейского зовут Самат Иргебаев, старший оперуполномоченный УБОП ДВД Жамбылской области. Его признали виновным в служебном подлоге и приговорили к полутора годам лишения свободы (правда, условно).
И эта судебная история заставляет нас вспомнить, что несколько на первый взгляд не связанных меж собой криминальных событий оказались тесно сплетены и вытекали одно из другого

 

Прежде мало кому известный 20-летний Ерлан Бектибаев совершил 24 октября 2015 года акт самосожжения в Таразе и скончался от ожогов. Чудовищному поступку предшествовала видеозапись, в которой погибший обвинил “опера Самата” в том, что тот якобы подбросил ему наркотики, и в попытке полицейских повесить на него убийство таразского парня, боксера Данияра Райымбаева, произошедшее 7 мая того же года.
Спустя несколько месяцев оказалось, что именно это убийство и стало ключевым событием, вокруг которого произошло еще несколько преступлений. И вовсе не оперуполномоченный Самат Иргебаев довел юношу до самоубийства.

 

 

Хронологически эта цепь выглядит так. 7 мая в таразском жилмассиве, называемом в народе “Сахпоселок”, глубокой ночью во дворе многоэтажки из кустов из автомата Калашникова застрелили 22-летнего Данияра Райымбаева. Другой парень получил тяжелое ранение в позвоночник (он теперь прикован к постели).
Спустя несколько месяцев полицейские так и не вышли на убийцу или заказчика, если таковой был. Родители же Данияра тоже пытались найти виновного в смерти сына, опрашивали его друзей, анализировали. Они выяснили, что четыре года назад в том же дворе у парней возникли серьезные разногласия, и их Данияр, тогда ему было 18 лет, “уложил” четверых, используя в том числе нож. Говорят, что справедливо заступился за избитых ребят.
В числе раненых оказались парни с непростой репутацией: Руслан Исраилов по кличке Стрелок, его брат Бауыржан по кличке Эфиоп и двое представителей криминальных кругов, один из которых позиционировался как “смотрящий” в микрорайоне Тараза. Все четверо попали в больницу, но от услуг полицейских, понятно, отказались.
История четырехлетней давности могла и не всплыть. Но 24 октября Ерлан Бектибаев превращается в факел, предварительно записав известное обращение. Этот ролик родители Данияра Райымбаева просмотрели много раз - ведь в нем Ерлан упоминает убийство их сына! А кроме того, за кадром хорошо читается чья-то незамысловатая режиссура. Кто-то подсказывает будущему самоубийце, что говорить, а затем провожает его, объятого пламенем, до входа в офис “Нур Отана” и продолжает снимать внутри. Какие-то парни в кадре пытаются тушить горящую одежду. В одном из них родители Данияра узнали брата Руслана Исраилова. А вскоре выяснили, что погибший Ерлан Бектибаев - родственник Исраиловых, приехал в Тараз из аула и живет в их доме.
Все разрозненные фрагменты сложились.
К тому же, как потом стало известно, упомянутый “опер Самат” постепенно разматывал клубок с убийством Данияра Райымбаева и вскоре мог выйти на Стрелка. Исраиловы решили бросить тень на следователя и в то же время увести следствие по ложному пути.
27 октября 2015 года мама Данияра Айгуль решилась на отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание к расследованию своего сына. Она приехала в офис “Нур Отана”, облила себя бензином, пригрозила самосожжением, если расследование полицейских не продвинется, и потребовала пригласить полицейское начальство и прокуроров. Прокурор области пообещал, что убийство Данияра раскроют в кратчайшие сроки. На следующий день задержали Руслана Исраилова, и он признался в убийстве, которое совершил из мести за обиду, которую пережил в 2011 году.
Он рассказал, что после убийства распилил автомат и частями выбросил его в реку Талас. 31 октября в Таразе провели беспрецедентные оперативно-поисковые мероприятия, которые организовал начальник ДВД Жамбылской области по согласованию с ДЧС и другими службами. В них участвовали около ста полицейских, пожарные, спасатели, военные.
Прежде дно обследовали водолазы. Затем было решено перекрыть подачу воды на плотине ГРЭС. Затем русло реки осушили с помощью насосов пожарных и других машин.
Обнажившееся дно исследовали с помощью металлоискателя. После восьми часов поисковых работ части автомата обнаружили и извлекли из-под песка. Недостающее доказательство было получено. Исраилов предстал перед судом и по совокупности получил 18 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
В завершение вернемся к тому, с чего начали, - с осуждения оперуполномоченного Иргебаева. По словам его адвоката, разработка Ерлана Бектибаева велась в рамках закона. По трем тяжелым статьям обвинения - в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и доведении до самоубийства - суд оправдал Самата Иргебаева. Ему вменили неправильное оформление рапорта. “Даже если бы оно и было, за это максимум - дисциплинарное взыскание от начальства”, - считает адвокат. Он намерен добиваться полного оправдания полицейского.

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Просмотрено: 53 раз Просмотров: 53 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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