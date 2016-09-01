ЧУДО В АСТАНЕ

Серик Ибраев Преображение по-казахстански Национальная сборная Казахстана по футболу в минувшее воскресенье в Астане преподнесла сенсацию, сыграв в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2018 вничью - 2:2 - с фаворитом группы Е командой Польши. Проигрывая после первого тайма - 0:2, казахстанцы во второй половине встречи сумели забить два мяча и удержать этот счет до финального свистка. Два гола в ворота гостей провел нападающий “Тобола” (Костанай) Сергей Хижниченко. После матча наставник сборной Польши Адам Навалка сказал, что не ожидал такого резкого преображения футболистов Казахстана. Не ожидали этого и футболисты Польши, которые после того, как повели в счете - 2:0, почувствовали себя раньше времени победителями матча. Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отметил, что “все наши футболисты заслуживают только похвалы”.

- Мы ни на минуту не теряли надежды, хотя при счете 0:2 было непросто, - говорит Байсуфинов, которому 4 сентября исполнилось 48 лет.

Эта игра запомнится любителям футбола не только сумасшедшим “камбэком” наших футболистов, но и грязной игрой со стороны некоторых игроков соперника Четвертьфиналисты недавнего чемпионата Европы приехали в Казахстан за железными тремя очками. Перед матчем польские игроки раздали много интервью, смысл которых сводился к тому, что в Астане, несмотря на искусственный газон и долгий перелет, бело-красные просто обязаны побеждать.

И начало матча, прямо скажем, показало обоснованность этих заявлений. Сборная Польши с первых минут прибрала инициативу к своим рукам, а мяч - к ногам. И уже на 9-й минуте открыла счет. Якуб Блащиковски и Роберт Левандовски на правом фланге разобрались с нашими защитниками с помощью стенки, и хавбек немецкого “Вольфсбурга” Блащиковски прострелил вдоль наших ворот. Первым к мячу подоспел Бартош Капустка. Новичок “Лестера” с трех-четырех метров расстрелял ворота Стаса Покатилова.

А затем гости провели похожую комбинацию на левом фланге, но удар Аркадиуша Милика, ставшего антигероем этой встречи, пришелся в перекладину. У казахстанцев впереди ничего не получалось, да и оборона выглядела проходным двором - очень уж легко, даже буднично гости проходили редуты казахстанцев.

На 35-й минуте Елдос Ахметов нарушил правила в своей штрафной против Левандовски, и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти - 2:0.

Показалось, что наших футболистов уже ничто и никто не сможет спасти, но случилось чудо. Проблески чуда

и пара нужных слов

Его проблески обнаружились еще в конце первого тайма, когда казахстанцы создали два стопроцентных голевых момента. Вначале Бауыржан Исламхан совершил сольный рейд и вышел один на один с Лукашом Фабяньски, однако удар полузащитника “Кайрата” пришелся в штангу. Затем в падении головой бил его одноклубник Исламбек Куат, но Фабяньски в прыжке вытащил мяч из угла своих ворот.

Для польской команды это были тревожные звоночки, но соперник на них не обратил своего внимания. На исходе первой половины встречи поляки упустили еще одну возможность увеличить счет (Аркадиуш Милик не реализовал выход один на один с вратарем, пробив в крестовину) и с чувством выполненного долга отправились на перерыв.

В перерыве главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, для которого это был первый матч без приставки и о, наверняка нашел пару нужных слов, чтобы встряхнуть свою команду. После отдыха гостей ждала совсем другая сборная Казахстана и другая игра.

На 51-й и 58-й минутах матча хозяева обескуражили гостей, забив в течение семи минут два мяча. Дмитрий Шомко очень хорошо навесил мяч с левого фланга в штрафную гостей на Сергея Хижниченко, который грудью обработал мяч и вторым касанием отправил его мимо Фабяньски.

Спустя 7 минут Абзал Бейсебеков накинул мяч в штрафную на Максата Байжанова, который одним касанием обработал снаряд себе на ход, а вторым сделал передачу в штрафную на мчавшегося к мячу Сергея Хижниченко. Форвард “Тобола” опередил оппонентов и в падении буквально затолкал мяч в ворота команды Польши - 2:2!

После этого гости выглядели деморализованными и опустошенными. Тем не менее четвертьфиналисты ЕВРО-2016 создали еще несколько моментов у ворот Стаса Покатилова, но не смогли их реализовать. В одном из эпизодов мяч после удара Якуба Блащиковски снова попал в штангу.

Судья добавил четыре минуты к основному времени матча, но на последний штурм у гостей, видимо, не было ни сил, ни желания. Автор двух мячей в ворота сборной Польши Сергей Хижниченко борется за мяч с Бартошом Саламоном (№18) Листопад из желтых карточек

Игра получилась очень жесткой и тяжелой как для футболистов, так и для арбитра, который показал в этой игре 10 желтых карточек. Как минимум в двух эпизодах он был обязан удалить с поля игроков сборной Польши, но не сделал это, скорее всего, из-за статуса футболистов гостей.

В первом тайме главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски ударом локтя разбил губу нашему защитнику Елдосу Ахметову, а в другом эпизоде схватил сзади за шею Бауыржана Исламхана. За эти грубые нарушения Левандовски получил только желтую карточку, хотя будь на его месте казахстанец, судья Сердар Гэзюбююк (Голландия) наверняка не задумываясь удалил бы виновного.

Также в первой половине встречи Исламбек Куат получил локтем в голову от Петра Зелиньски.

Во втором тайме Камиль Глик пытался поднять бутсой Бауыржана Исламхана, лежащего на газоне после полученной тарвмы и за этот грязный поступок также получил только желтую карточку.

Левандовски ударил по воротам после свистка арбитра, но голландец ограничился лишь устным предупреждением форварду мюнхенской “Баварии”.

Казахстанцы тоже играли жестко и на запрещенные удары отвечали такими же приемами.

Во время встречи дважды вспыхивали потасовки с участием нескольких футболистов с той и с другой стороны. Прямая речь

- Думаю, все дело в нашей расслабленности. В наши головы закралась самоуверенность, что мы выиграем без проблем, - комментирует итог встречи Роберт Левандовски. - Холодный душ приведет нас в чувство. Но мы не можем себя позиционировать как команду, которая будет бороться за медали на чемпионате мира. Важно биться в отборочном турнире так, как мы делали это в предыдущих. Я бы не сказал, что с казахстанцами было тяжело, но они очень много фолили. Мы же не сохранили концентрацию и были наказаны. Теперь нам нужно выкладываться не на 100, а на 110 процентов. Надеюсь, мы компенсируем потерю двух очков в других матча.

- Первый тайм, конечно, не очень хорошо отыграли, но, думаю, второй тайм показал всем, что можем играть на равных не только с Польшей, - отметил защитник сборной Казахстана Ренат Абдулин. Казахстан - Польша - 2:2 (0:2)

Голы: Капустка 9 (0:1), Левандовски 35 пенальти (0:2), Хижниченко 51 (1:2), Хижниченко 58 (2:2)

Предупреждения: Малый 19, Ахметов 43, Байжанов 56, Хижниченко 70, Исламхан 74 - Левандовски 18, Зелиньски 28, Пищек 53, Глик 73

Казахстан: Покатилов, Кислицын, Малый, Ахметов (Абдулин 61), Шомко, Бейсебеков, Байжанов (Нургалиев 69), Куат, Исламхан (к) (Тагыберген 79), Мужиков, Хижниченко.

Польша: Фабьяньски, Рыбус, Саламон, Глик, Пищек, Зелиньски, Крыховяк, Капустка (Линетты 83), Блащиковски, Милик, Левандовски (к)

Судья: Сердар Гэзюбююк (Голландия)

Астана. “Астана Арена”. 4 сентября