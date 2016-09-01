Алла Иванилова Путевка в жизнь

История знает немало случаев, когда выпускники детских домов становились известными личностями. Есть и в Казахстане известные личности, чье детство прошло в детском доме В парламенте

Воспитанник детского дома 26-летний помощник машиниста со станции Кызылорда Геннадий Шиповских стал самым молодым депутатом мажилиса Казахстана. На парламентских выборах он был избран депутатом VI созыва мажилиса парламента Казахстана от партии “Нур Отан”. После того как умерли его родители, будущего мажилисмена определили в Кызылординский детский дом имени Макаренко, откуда он со временем сбежал. Чтобы прокормиться, парламентарий даже танцевал брейк-данс в ресторанах. В одной из поездок за город он познакомился с фермером и его супругой, которые позже усыновили его, причем уже имея пятерых своих детей.

Геннадий с детства мечтал стать машинистом, как его родной отец и дед. Со временем он реализовал свою мечту. Самый молодой мажилисмен в 2010 году с отличием окончил профессиональный лицей № 5 Казалинского района Кызылординской области по специальности “Помощник машиниста”. В этом же году устроился на работу в Кызылординское локомотивно-ремонтное депо в качестве слесаря передвижного состава. После расформирования депо Шиповских перевелся на работу в Кызылординское локомотивно-эксплуатационное депо в качестве помощника машиниста.

До получения депутатского мандата он активно участвовал в различных общественных начинаниях. По итогам 2014 года стал победителем конкурса “Помним. Гордимся. Наследуем”, удостоился звания “Мистер зрительских симпатий” на конкурсе “Мисс и Мистер корпоративного лагеря молодежи КТЖ-2015”, любит спорт. Ко всему прочему, Шиповских отлично владеет государственным языком, выиграл несколько областных и республиканских конкурсов. “Я даже думаю на казахском языке, настолько он стал мне родным. На станции Саксаульская, где я родился, ходил в казахский садик и казахскую школу. Все друзья детства - казахи. И себя ощущаю казахом”, - не раз говорил Геннадий Шиповских. “Звездным часом” для него стало выступление на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле прошлого года, когда он на казахском языке рассказал президенту о своем отношении к нему и видении идеи “Мќѓгілік Ел”.

Сегодня он представляет в парламенте рабочий класс и не перестает благодарить своих приемных родителей за любовь и заботу. “Никогда в новой семье не чувствовал себя чужим. Мои братья и сестры стали лучшими друзьями и советчиками. Мама и папа стали надежной опорой во всем”, - говорит Геннадий Шиповских. В кино

Детство заслуженного артиста Казахстана Ментая Утепбергенова, который после продолжительной болезни скончался в начале этого года, прошло в детском доме. Его родители рано ушли из жизни, и мальчика, у которого не было родственников, в двухлетнем возрасте определили в детдом. Актер, которому удалось воплотить на экране представителей 16 национальностей и войти в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса, не раз признавался, что в этом ему помогло детдомовское детство. Он воспитывался вместе с представителями различных национальностей. Позже он окончил отделение клоунады и пантомимы в Московском цирковом училище и актерский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бабочкина). На счету Ментая Утепбергенова, которого называют “добрым негодяем кино”, 68 ролей, съемки на 13 киностудиях бывшего СССР и уникальная коллекция из 160 киноафиш. Популярность ему принесла роль японца в нашумевшем фильме 1989 года “Интердевочка”. 7 августа заслуженному артисту Казахстана исполнилось бы 70 лет. Помимо кинокарьеры Ментай Утепбергенов известен как коллекционер. Коллекционированием марок он увлекся в студенческие годы и занимался этим около 40 лет. Хобби принесло ему пять золотых медалей международных филателистических выставок, членство в клубе кинофилателистов в городе Эрланген (Германия). Также он написал книгу “История мирового кино на марках”.

Еще один человек кино - режиссер Азиз Заиров - тоже бывший воспитанник детского дома. Он, как и его коллега по цеху Ментай Утепбергенов, начал жить в “казенных стенах” с двух лет. Долгое время не знал, что произошло с родителями. Лишь через много лет родственники, которых он разыскал, рассказали, что мать после очередных родов умерла, а отец перестал заниматься воспитанием детей. Поэтому Азиза и двух его сестер определили в детский дом. В детстве будущий режиссер хотел стать боксером, чтобы быть самым сильным и давать отпор обидчикам. Позже решил, что нужно быть вором в законе, чтобы “прогнуть” систему, мир и “плохих” людей, и даже набил воровскую татуировку. Он был не из робкого десятка, и воспитатели постоянно ему внушали: “По тебе тюрьма плачет”. Но один случай перевернул его жизнь на 180 градусов. Будучи мальчишкой, Азиз много читал. В седьмом классе в драке его пырнули ножом, который попал в книгу “Маленький принц” за пазухой. По сути, книга его спасла, а этот случай заставил переосмыслить дальнейшую жизнь и отношение к людям.

После детдома он много кем работал - столяром, шашлычником, часовым мастером, продавцом и даже писал афишы в театре, и хотя за это мало платили, зато была возможность бесплатно ходить на спектакли. Как признается сам режиссер, ему нравилась физическая работа, однако проблемы со здоровьем (вторая группа инвалидности) всегда подводили. Он родился с врожденным пороком сердца, а травму ног получил в детдоме, когда в одной из драк проткнули арматурой. Начались нагноение, трофические язвы и на фоне этого - тромбофлебитический синдром обеих нижних конечностей.

Вспоминая свое детдомовское детство, казахстанский режиссер рассказывал, что воспитанники всегда завидовали “домашним”. “Нам всегда казалось, что над нами смеются, нас обижают. Хотя на самом деле они, может, не смеялись. Это уже наше болезненное восприятие”, - говорил он в одном из интервью. Также он вспоминал, что в детдоме не боялись побоев и наказаний, но самым тяжким был запрет на кино. Маленького мальчика кинотеатр переносил в другой мир.

Поступить в академию искусств будущего режиссера надоумил Каиргали Касымов, ныне известный мультипликатор, а в то время студент Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, с которым они вместе лежали в больнице. После учебы начал работать в учебной видеостудии для молодежи с ограниченными возможностями “Новый мир”.

Сегодня режиссер Азиз Заиров снимает фильмы, показывающие жизнь людей с особыми потребностями. В одной из работ - документальном фильме “Подари детям жизнь. Казахстан без сирот” - он рассказывает о своем жизненном опыте. “Как бывший детдомовец я твердо уверен - все детдомовцы должны жить в семьях, у них должны быть мама, папа, бабушки, дедушки, сестры, братья и другие родственники. Это должны понять все. Те, кто препятствует усыновлению, - преступники. Те, кто уверен, что детдомовцам хорошо в детских домах, не знаю, не люди они”, - отмечал как-то Азиз Заиров. В спорте

Истории про чемпионов, выросших в приютах, воодушевляют многих мальчишек и девчонок. Так, двукратная серебряная призерка юниорского чемпионата Азии (2010, 2012), победительница Азиатских игр (2014) по тяжелой атлетике Маргарита Елисеева была воспитанницей детского дома, но сумела раскрыть свои таланты и осуществить мечту. С детства ее интересовал спорт, но о штанге не имела ни малейшего понятия, пока не посмотрела Олимпиаду в Афинах. Как-то в школу пришли два тренера: по стрельбе из лука и по тяжелой атлетике. Сначала Маргарита отдала предпочтение стрельбе, однако наставник тяжелоатлетов проявил настойчивость и убедил ее прийти на первую тренировку. Из десяти ребят на тот момент она была одной девчонкой в секции. Когда будущая чемпионка начала заниматься спортом, она еще воспитывалась в детском доме, где не одобряли самовольные выходы за его пределы. Расстояние до зала было немалым, поэтому ей приходилось постоянно отпрашиваться, а иногда и убегать. Однако любовь к штанге, как признается спортсменка, от этого только возросла. За очень короткое время она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Несмотря на все трудности, Маргарита Елисеева сегодня не мыслит жизни без спорта, ведь он, по ее мнению, дал ей путевку в жизнь. Сегодня большая проблема воспитанников детских домов - полное отсутствие социализации: они не знают куда идти, чем заняться, всего боятся. “Главное, у таких детей, когда они начинают заниматься спортом, появляется самое важное, то, чего им не хватает, и от чего они все так сильно страдают. У них появляется семья - большая, дружная, здоровая спортивная семья, где есть свои братья и сестры - ребята, с которыми занимаются вместе, и люди, которые практически заменяют родителей - отцов и матерей, это тренеры. Семья - это главная ценность в жизни каждого человека”, - говорила в одном из интервью тяжелоатлетка. Астана