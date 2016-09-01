ПРОФЕССОРУ ВСЕГО 50!

Галя Галкина Доктор философии в области права профессор Жолдасбек Муслимович Нусенов значительную часть своей деятельности занимался юриспруденцией. Много лет был следователем, и именно этот период он называет самым интересным в своей деятельности. Возможно, он напишет книгу о том периоде, когда был следователем прокуратуры Южно-Казахстанской области. Профессию выбрал осознанно, потому что юристом был отец. Но вот уже восемь лет Жолдасбек Нусенов работает в области образования. Сегодня он ректор Caspian University, где провел с командой специалистов ряд реформ, что позволило вузу выйти на первые позиции в стране. Выпускники вуза востребованы на рынке, иных уже ждут работодатели, хотя будущие специалисты пока еще только учатся, но уже сумели проявить себя. Недавно вуз принял в свои стены первокурсников, в их числе оказались сильные выпускники школ, которые получили 125 баллов по ЕНТ. Некоторые из поступивших на 1-й курс награждены знаком “Алтын белгi”. И это отрадный для ректора результат: значит, вуз входит в число престижных учебных заведений страны, сюда приходят учиться лучшие - Не сожалеете ли вы, что оставили работу следователя и не связаны теперь с юридической деятельностью?

- С добром вспоминаю тот достаточно долгий период, когда был следователем. Я научился в те годы быть последовательным благодаря специфике работы на неочевидных убийствах. Там сразу видишь результат работы, это всегда было связано с чьим-то горем, слезами... Ты видишь это и стремишься найти преступника. А когда его находишь и доказываешь, что это он, приходит удовлетворение от сделанного, потому что понимаешь: преступник получит заслуженное наказание, все доказательства его вины представлены - и ни у кого нет ни малейшего сомнения в его виновности.

Этот период выковал из меня хорошего специалиста, выработал такие качества, как последовательность и стрессоустойчивость. Многие коллеги в университете мне часто говорят: “Какой вы спокойный, когда здесь все кипит!”. Я отвечаю: “Покипит и перестанет! Из-за того, что вы сейчас паникуете, вопрос не решится. Давайте успокоимся и будем работать над проблемами. Потому что после кипения непременно будет остывание, все идет последовательно”.

Жолдасбек Нусенов все же держит в поле зрения работу прокуратуры (правоохранительных органов). Он считает, что сегодня штат каждой прокуратуры неправомерно раздут, и это неэффективно. Он по-хозяйски считает, что у государства не так много средств сегодня.

- Думаю, что страна пережила бы, если бы наполовину сократили раздутые штаты органов прокуратуры. И отдали бы сэкономленные средства на здравоохранение и образование - на благое дело! Я даже не столько про высшее образование говорю, больше думаю о школьном. Подняли бы хорошенько зарплату учителям, чтобы в школу было интересно идти молодым, тем, кто имеет хорошее образование. Не в банк бы шли, а в школу. И чтобы там еще конкурс был на место преподавателя.

В систему образования Нусенов пришел совершенно случайно, никогда не планировал работать в вузе. Его пригласил учредитель Международной академии бизнеса, чтобы юрист помог в решении проблем, возникших между учредителями. Жолдасбеку Муслимовичу понадобилось два года, чтобы решить конфликт, и благодаря его вмешательству судебное решение было принято в пользу основателя университета, после чего ему предложили остаться работать в вузе.

- Потом я вошел в учебный процесс. Это один из лучших вузов страны, который всегда ставил для себя задачу - выпускать квалифицированных специалистов. Многие вузы погружаются в “текучку” учебного процесса, забывая смотреть на конечный процесс. А здесь даже в своей миссии прописали, чтобы каждый выпускник вуза стал успешным человеком! И многое, что применяется сегодня в Caspian University, взято оттуда. Я почерпнул ценный опыт в течение пятилетней работы в МАБе.

Нусенов с головой окунулся в работу. Пришел в ноябре 2013 года, и оказалось, что через неделю сюда пожалует комиссия Министерства образования и науки с проверкой. И если не окажется соответствия лицензионным требованиям, положениям, то вуз могут закрыть.

- Перед приходом проверочной комиссии пришлось работать денно и нощно, доказывая, что в Caspian University все на должном уровне. В состав проверочной комиссии Минобразования входят ведущие специалисты разных вузов страны, в основном государственных вузов. Они приходят и начинают мерить своими мерками: “Почему у вас все организовано иначе, чем у нас?”. Приходилось до хрипоты в горле доказывать, что у нас все соответствует требованиям нормативной базы, госстандартам, всем правилам и регламентам. Словом, за время проверки я охрип и перед новым годом лишился голоса, доказывая, что у нас все правильно. А я влился в новый коллектив накануне Нового года. И когда меня пригласили на новогодние мероприятия, я не смог разговаривать с людьми, произносить слова поздравления.

Жолдасбек Муслимович, став ректором Caspian University, пригласил команду управленцев из МАБ. За ним последовало двадцать специалистов, которые тоже хотели внести вклад в развитие Caspian University. Новый ректор понимал, что в вузе необходимо применить кризисный менеджмент, так как университет работал по старым канонам. Нужна была стратегия по выдвижению учебного заведения на передовые позиции. На конкурентном образовательном рынке невозможно было обходиться без стратегии.

По мнению Жолдасбека Нусенова, у многих вузов, преподавательского состава сохранились еще советские представления: “Образование - это святое! О какой коммерческой составляющей можно говорить?”. Нусенов возражал коллегам: “Вузы предоставляют определенные услуги. Вы же берете деньги с людей за то, что обучаете их. Значит, оказываете услуги. Да, ваши услуги отличаются. Вуз - не химчистка. Но человек приносит нам деньги, а значит, он клиент, к которому необходимо соответственно относиться, создавать хорошие условия”. Жолдасбеку Муслимовичу пришлось убеждать коллег в необходимости реформ. Кто-то сразу последовал за ним, но некоторые не соглашались. И Нусенов понимал эту категорию специалистов.

- Человек не любит выходить из зоны комфорта. Он предпочитает работать по старинке, получать свою зарплату, и ему не хочется перемен. А если нужно идти по пути преобразования, то приходится порой напряженно работать и давать ожидаемый результат. Работать пришлось много, в это время менялось законодательство в образовании, был принят новый закон, вузы должны были проходить международную аккредитацию, чтобы соответствовать мировым стандартам, без этого невозможно получить образовательный грант, без этого не окажешься в пуле лучших вузов страны.

Шла большая подготовительная работа, были привлечены специалисты, которые помогали подготовиться к аттестации. Некоторые преподаватели роптали, жаловались: им же нужно заниматься со студентами, и они не хотели отвлекаться на решение ненужных, по их мнению, задач.

- Формально они были правы. Но мы должны были двигаться как единая команда. Мы разработали стратегию и назвали ее “Каспийская мечта-2020”. А это значит, что к 2020 году мы должны находиться в числе самых престижных вузов страны, войти в топ-10 университетов Казахстана. Времени у нас остается немного.

Ректор ставил цель, чтобы на специалистов, которые вышли из стен Caspian University, был высокий спрос на рынке труда, чтобы за ними охотились компании. А если студенты, поступая в вуз, не выбирают ту или иную специальность, значит, в ней нет необходимости.

- Юристов много, а хороших специалистов днем с огнем не отыскать. Как сейчас говорят: куда ни плюнь, попадешь в юриста, потому что их штампуют многие вузы, даже непрофильные. А хорошие юристы трудоустроены, их услуги высоко оплачиваются. И нужно, чтобы все девятнадцать специальностей, которые представлены в нашем вузе, были востребованы на рынке. Тогда университет будет престижным, тогда нам не придется с таким напряжением проходить проверки. И в прошлом году мы успешно прошли государственную, национальную и международную аттестации.

Непросто пришлось ректору и всему вузу, когда Caspian University проходил ACQUIN (Германия) - международную аккредитацию. Накануне специалисты вуза подготовили самоотчет на 678 страницах. Немецкий профессор, который возглавлял аттестационную комиссию, буквально ошеломил Жолдасбека Нусенова своим первым вопросом: “Почему именно на 637-й странице вы написали слова, которые декларируют ваши намерения?”.

- А я не помнил, что именно там написано. Ощутил, как выступил холодный пот, я почувствовал себя студентом. Но взял себя в руки и начал издалека. В результате мы остались лучшими друзьями с профессором. Он увидел, к чему мы стремимся как вуз. И комиссия поняла нас, оценила наше главное стремление, чтобы выпускники Caspian University были успешными людьми, когда выйдут из стен вуза.

- Какие планы у Caspian University сегодня?

- Планов громадье! Мы хотим развивать новые специальности - прежде всего менеджерские. На Западе поняли, что ученого нельзя привлекать к административной деятельности. Это все равно что сложным, “навороченным” гаджетом забивать гвозди, как молотком. А у нас пытаются забивать. Где-нибудь уважаемые авторитетные ученые садятся в кресло управленца, и вуз начинает “колбасить”: руководитель принимает неправильные решения - по незнанию. В своей научной сфере такой руководитель - корифей, но менеджментом должен заниматься специалист, который может управлять людьми, финансами, временем, он должен заниматься организацией процессов. А когда таких навыков нет, вуз вступает в кризис. Поэтому мы постоянно проходим тренинги по азам менеджмента. Нашли лучших тренеров по Центральной Азии. И студентов будем учить этим специальностям.

В 2017 году Caspian University исполнится 25 лет. Когда учредители принимали решение об организации вуза, в стране не было частных вузов, еще не был издан Закон об образовании. Университет прошел путь становления вместе с республикой, заработал неплохую репутацию одного из самых старых частных и прогрессивных вузов страны. Представителей Caspian University включают в состав президентской делегации, как это было, когда глава государства посещал Лондон и Париж. В этом университете читают лекции атташе по образованию, генеральный консул консульства Франции в РК. Когда приезжал президент Франции в Казахстан, он привез с собой группу ректоров 20 французских вузов, и по всей стране было заключено 20 контрактов между вузами Франции и Казахстана по сотрудничеству, из них пять договоров было подписано с Caspian University.

Этот университет выиграл два солидных гранта ERASMUS+, Европейской комиссии, скоро будет получен третий грант. Студенты все более востребованы на рынке.

- Как бы вы охарактеризовали нынешних студентов, выпускников, тех молодых сотрудников, которых вы приглашаете работать в Caspian University?

- Это новое поколение, оно хорошо ориентируется в тех вопросах, которые мы знаем недостаточно глубоко. Вспоминаю слова Стива Джобса: “Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам. Поколение Y, которое в отличие от нас нацелено на результат. Дети индиго, они живут в другом времени, хорошо ориентируются в мире виртуальности. Это данность. Поэтому нам нужно продвигать сенсорное образование, как это делают, например, в Южной Корее, в России. Образование через интернет привычно и удобно детям, они быстрее схватывают знания в виртуальном формате, чем пожелтевшую от времени лекцию уважаемого профессора. Мы не должны отстать в этом направлении”.

Сегодня ректора окружает команда молодых специалистов, которым можно поручать задачи любой сложности. Никто из них не скажет “Не могу!”.

- Каждый из них настолько подготовлен, что ставишь им задачу, и они просто выполняют ее, находят возможности, решения, чтобы добиться результата. Кадровый состав - это наш основной потенциал, на котором все держится, - на преподавателях, административных работниках, студентах. Хотелось бы, чтобы команда была устойчивой. Мы также стремимся к тому, чтобы для студентов учеба в нашем университете была самой счастливой порой. И чтобы наши воспитанники с гордостью говорили о том, что они - выпускники Caspian University.

- Вы и в дальнейшем намерены здесь работать, а может, вас манят иные перспективы?

- Я вкладываю в Caspian University свою душу, силы. Со мной или другим ректором, но хочу, чтобы этот вуз был престижным, перспективным, устойчивым, чтобы детей охотно отдавали сюда учиться. В нашем вузе мы исповедуем такую идеологию, чтобы преподавательский состав приводил и своих детей учиться в этот вуз. Здесь учится моя дочь Айгерим, я убедил ее, чтобы она поступила в Caspian University, хотя была возможность отправить ее за границу. Айгерим очень хорошо учится. Старшие дочери уже работают, одна из них получала образование во Франции, другая - в КИМЭП, но это было до того, как я стал ректором нашего вуза.

- Что бы вы пожелали своим студентам и вообще молодым людям Казахстана?

- Напутствие короткое: я хотел бы, чтобы они стали успешными людьми. Это моя мечта.

Справка “НП”

Жолдасбек Муслимович Нусенов - ректор Каспийского университета, кандидат юридических наук (тема диссертации “Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере срочной военной службы” (2003), доктор философии в области права, профессор.

Родился 9 сентября 1966-го в селе Белые Воды Сайрамского района Чимкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет (1990), получил специальность юриста-правоведа.

В прошлом - следователь прокуратуры Энбекшинского района, старший следователь, следователь по особо важным делам прокуратуры Южно-Казахстанской области (1990-1995). Следователь по особо важным делам, начальник отдела, заместитель начальника управления расследования управления государственного следственного комитета по Южно-Казахстанской области (1995-1996). Помощник, начальник секретариата председателя государственного следственного секретариата Республики Казахстан (1996-1997). Старший помощник главного военного прокурора Республики Казахстан (1997-1998). Начальник орготдела главной военной прокуратуры Республики Казахстан (1998-1999). Военный прокурор Внутренних войск Республики Казахстан (1999). Советник председателя мажилиса парламента Республики Казахстан (12.1999 -02.2000). Заведующий секретариатом председателя мажилиса парламента Республики Казахстан (02.2000 - 11.2004). Руководитель аппарата РОО “ЗСК”, руководитель центрального аппарата ОСДП (03.2005 - 12.2008). Вице-президент, первый проректор Международной академии бизнеса (12.2008 - 2013).

Ректор Каспийского университета (с 2013-го).

Кандидат в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан 3-го (2004) и 4-го (2007-й, по списку ОСДП) созывов. Член ЦКРК “РОО “ЗСК” (с 03.2005). Член политсовета ОСДП (2006 - 2009). Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан.

Жена - Акжибек Жумкеновна Баедилова. Дети: дочери - Маржан (1991 г.р.), Тогжан (1992 г.р.), Айгерим (1995 г.р.), сын - Арман (2004 г.р.) Фото Талгат Галимов