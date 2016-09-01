ОДНА ГОЛОВА - ХОРОШО, А ДВЕ - ЛУЧШЕ

Алан Байтенов В очередной раз Казахстан обращается к России с просьбой вернуть останки своих национальных героев - хана Кенесары и Кейки батыра. История говорит разное и относительно убийства этих знаменитых людей, и относительно причин, по которым останки попали в Кунсткамеру. Это там, где содержатся заспиртованные младенцы с патологиями развития и останки животных - материал для научного изучения.

Напомним, пусть разговор, но все же официальный, относительно возвращения останков этих людей на родину ведется еще с 1995 года. Российская сторона никогда прямо не отказывала. Однако выдвигала требования - вернут останки лишь родственникам. К слову, Кенесары хан был убит в 1847 году, а Кейки батыр - в 1923-м Информации относительно Кейки батыра минимум. Дело в том, что он, борясь за свободу степей, с точки зрения установителей советской власти, считался преступником. Естественно, все исследования относительно истории его жизни были запрещены. Говорить о нем стали лишь с обретением независимости. Ему в Аркалыке даже установили бюст. Но все исследования, о которых мы знаем сегодня, базируются в основном на преданиях.

Впрочем, не просто так его обезглавили, а голову и руки в конечном итоге определили в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. В советское время - эдакое пугало, демонстрация того, что будет с теми, кто выступает против новых порядков. Дикость неимоверная - голову, останки человека держат в одном помещении с биологическим материалом для исследований.

Что еще непонятно - зачем вообще обезглавливать труп врага и привозить голову в качестве главного трофея? Значит, действительно Кейки батыра, равно как и его сподвижников, серьезно в свое время опасались. Ведь голова на блюде - лучшее подтверждение того, что твой противник мертв и более неопасен. Как мы видим, в двадцатом веке так поступали не только темные племена, оставшиеся на уровне развития раннего земледелия. Да, несомненно, те лихие времена прошли. И правда, новая власть, установление нового порядка не может обходиться без жертв. Порой даже с откровенными перегибами в виде отрезанных голов и кистей рук. Но вот наступают светлые времена - прошлый режим, унижаемый в каждом слове почти каждого человека, рушится. И вчерашние “преступники” обретают свободу. Это положение почти что закон. Правда, сложилась парадоксальная ситуация - черепа и кости все никак не могут вернуться на родину. Такое ощущение, что государств уже нет, а враги все “живы”. Кто-то (на земле, заметьте, а не на небе) решил - души еще не заслужили успокоения.

Согласно информации из открытых источников, еще в 1995 году Манаш Козыбаев, историк, обращался в Министерство иностранных дел РФ с просьбой вернуть останки для захоронения. Никто возражать не стал, но и кости не отдали.

Позже, в 1996 году, вернуть останки пытался Виталий Барыкин, аким Торгайской области. Он официально обратился к премьер-министру Российской Федерации. Значимость объяснил необходимостью захоронения, а также “предстоящими мероприятиями в честь 80-летия национально-освободительного движения”. И вновь Москва, правопреемник СССР, официально не отказала.

Прошло еще 14 лет. В 2010 году активисты одного из НПО вновь предприняли попытки вернуть останки героев на родину. Сейчас-то мы видим - безрезультатно. Видно было, что кости придется просить как-то по-особенному. Это, собственно, и сделали - публично. Конечно же, Москва не отказала и в этот раз - слово в эфире, слово от второго по значимости лица в государстве. Что же, посмотрим, сколько еще предстоит ждать. По идее, останки должны вернуть на родину в конце сентября.

Кстати, устное обещание, что дал премьер-министр России, да и формат встречи, на наш взгляд, несколько диссонируют с темой разговора. В первую очередь, потому, что разговор ведется об останках национальных героев, а также о просьбе, которой 21 год. В общем, кто видел включение и эпизод разговора, поймет, о чем мы хотим сказать, - улыбка, свободная поза, да и сам факт публичного устного разрешения проблемы, на наш взгляд, несколько неуместны. Хотя бы учитывая уважение к памяти покойных. По всей видимости, это правила “паркета”, а у нас-то и выбора не осталось - многие рады хотя бы такому исходу дела. Впрочем, у Казахстана остался еще один самый сильный и главный козырь - вынести этот разговор на самый высший уровень. Но к месту ли все это?

Или же начать действовать с точки зрения закона - предъявить Музею антропологии и этнографии претензию на основе понятия “присвоение чужого имущества”. Ведь останки национальных героев - величайшие ценности, которые принадлежат и родственникам, и конкретно государству. А также предоставить иск на возмещение морального ущерба близким покойного. Мол, столько лет не можем предать земле. А может, претендовать на упущенную выгоду? Ведь абсолютно реально создать на месте захоронения некий центр поклонения и уважения, а на пожертвования помогать детям, модернизировать больницы и школы...

История с головой Кенесары хана также запутанна. Многие этнографы считают, что в Кунсткамере ее нет. Кстати, об этом неоднократно сообщалось в официальных ответах сотрудников музея. Последний раз в 2004 году. Однако на публике нам все же обещано вернуть и его голову... К слову, Кенесары хан был убит в 1847 году. В национально-освободительном восстании 1837-1846 годов все силы были брошены против колониальной экспансии Российской империи, Кокандского и Хивинского ханств. В общем, ханство отстоять не удалось, а Кенесары Касымов был повержен и обезглавлен. И вроде его останки были перевезены в Омск. Далее тишина - их след теряется после 1930 года.

Такое впечатление, что есть некий блок, который намеренно затягивает процесс передачи. Простите, ну не можем мы отделаться от устойчивого вкуса торга костями национальных героев. Правда, причина такого поведения сегодня не совсем понятна. Ведь, правда, зачем российской науке, российской стороне давно уже выцветшие кости?

Если предположить, то вариантов и причин столь долгого разрешения этого вопроса несколько. Первый и, казалось бы, безумный - все еще сохраняющееся беспокойство. Как ни крути, но эти люди бились с центром. А наследником традиций что Российской империи, что СССР в данный момент является Москва.

Второй - установление прямых потомков. Здесь также могут возникнуть сложности - генетически заложенное противостояние может вспыхнуть с новой силой при грамотной подаче от заинтересованных лиц. Под этим националистическим соусом могут возникнуть протестные настроения и, как следствие, - движения.

Третья причина столь долгой торговли - банальное отсутствие уважения к традициям нашего государства, народа. Желание показать, что Казахстан современный все еще цепляется за пережитки прошлого - постоянно вспоминает о старых костях. Нас намеренно вынуждают обращаться публично и неоднократно, отлично зная ценность понятия: успокоение души предка - обязанность потомков.

Да, варианты на первый взгляд безумны. Но если они пришли в голову нам, то могут и другим. А еще весь этот сценарий вполне мог быть основой некоего древнего мифа. Для этого есть все необходимое - головы героев, договоры, просьбы, обещания высокопоставленных чиновников.

Вообще торговля костями - сегодня целая индустрия. Здесь главное - не продешевить, порой действительно сложно не согласиться с любой ценой торговцев головами.