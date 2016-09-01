ДЫМ БЕЗ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ

Алла Иванилова Давно в мажилисе парламента не было таких жарких дискуссий. Депутаты буквально “сцепились” в словесной схватке с полицейскими, тем более что повод был серьезный - поправки в законодательство о дорожном движении Вносить свои корректировки в законопроект о дорожном движении парламентарии начали еще в апреле прошлого года. На сегодняшний день внесено уже 60 поправок. На днях в парламенте рассмотрели 15 самых спорных. Часть из них касается уменьшения штрафов для автовладельцев. Автором инициативы выступил мажилисмен Мухтар Тиникеев, который руководствовался тем, что, по данным прокуратуры, за последние 15 лет размеры некоторых штрафов увеличились в 25 раз, в то время как доходы населения - лишь в семь. Он, в частности, предложил снизить размер штрафа с пяти до трех МРП за управление авто с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками. Аналогично - и за неиспользование ремней безопасности. Кроме того, парламентарий считает, что в городах необязательно ездить с включенными фарами, предлагая оставить это требование только для загородных трасс, а штраф заменить предупреждением.

К тому же, по словам парламентария, далеко не все штрафы оплачиваются. Так, за шесть месяцев текущего года поступило на исполнение 389 374 штрафных документа, а всего находится 828 899 документов на сумму 16 миллиардов тенге. Исполнено в полном объеме 210 237 документов на сумму 3,8 миллиарда тенге. “Возникает вопрос - для чего штрафуют сотрудники полиции, если исполнять некому?” - вопрошал Тиникеев.

Министерство внутренних дел некоторые инициативы депутата поддерживает, однако не согласно с уменьшением штрафов. Присутствующий на обсуждении поправок вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов напомнил, что в 2014 году, когда принимался обновленный Закон “О дорожном движении”, он был нацелен на ужесточение наказания, и это “оказало стабилизирующее воздействие на ситуацию в стране”.

Действительно, “метод кнута” в наших условиях гораздо эффективнее. Законопослушный автовладелец не будет нарушать правила дорожного движения, это зачастую делают те, кому заплатить или “развести” на месте ничего не стоит. В таком случае высокие штрафы здесь уместны. Это своеобразный “налог на роскошь”, за счет которого пополняется бюджет страны. При этом система взыскания - это уже другой вопрос. Его решение, впрочем, известно: установить ряд жестких ограничений - скажем, в случае неуплаты штрафа нельзя взять кредит, оформить лицензию, воспользоваться услугами ЦОНа и т. д.

Однако не только смягчить, но и ужесточить наказание предлагали депутаты. Так, Омархан Оксикбаев внес поправку - запретить водителям курить за рулем. “Когда водитель отвлекается, чтобы закурить, он снижает уровень внимания, замедляется реакция. В ходе процесса курения, возможно, сигарета может упасть, и сам процесс курения оказывает определенное воздействие на мозг. Мы ввели запрет на разговоры по телефону, а это еще хуже, чем разговоры по телефону, потому что двойное отвлечение”, - аргументировал мажилисмен. Но не все разделили его точку зрению. Независимый юрист Сергей Уткин: “Тогда надо запретить есть, пить, некоторые даже сексом занимаются во время движения. То есть кучу запретов вводить, но, наверное, в этом нет смысла. То есть как бы и так водителю запрещается отвлекаться, он должен соблюдать ПДД. Если мы этими запретами его обложим, при нашем уровне коррумпированности полицейских, к сожалению, это будет в другую сторону играть”. А вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина напомнила депутатам, что в Казахстане действует Кодекс “О здоровье народа и системе здравоохранения”, в котором четко определены места, где запрещено курить, и вводить данную поправку нет нужды.

Впрочем, в самом запрете курить за рулем нет ничего зазорного. И допустим, такая норма будет. Но вот вопрос, каким образом контролировать данное “табу” - ловить курильщиков за руку или на “нюх”? Получится, как и с сотовыми телефонами - проехал зону видимости дорожного полицейского, затянул сигарету.

Еще один момент. Сегодня законодательством запрещена стоянка на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках. Мажилисмены предложили дополнить: “а также ближе пяти метров от подъездов жилых домов”. “У нас иногда к домам и не проедешь. Порой 40-50 автомобилей стоят во дворах. Когда случается чрезвычайная ситуация, “скорая”, пожарная машина не могут подъехать к подъездам жилых домов. И инвалиды наши не могут проехать к подъездам”, - объяснил депутат Бахтияр Макен, чем он руководствовался, предлагая данную инициативу.

Однако учитывая в городах острую нехватку парковочных мест, очень многие казахстанцы станут потенциальными нарушителями данной нормы. И у дорожных полицейских появится вполне легальный повод “придраться”. МВД, в принципе, согласилось с введением такой нормы, однако считает ее преждевременной. “При нынешнем благоустройстве наших дворов в населенных пунктах, я не боюсь сказать, будут опять говорить о придирчивости полицейских”, - предположил вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов. По его мнению, прежде, чем прописывать это в законодательстве, необходимо благоустроить дворы.

Спорных моментов по данному “народному” законопроекту достаточно много, и далеко не везде правительство и парламентарии приходят к консенсусу. Депутаты в своем рвении сделать закон более гуманным предлагают порой “обывательские” инициативы, не подкрепленные доказательной базой, чем только раздражают полицейских. При этом законопроект обещают обсуждать открыто и в конечном итоге принять в таком виде, который будет устраивать все стороны. Насколько это возможно. Астана