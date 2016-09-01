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ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ЗОЛОТО Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев

Деньги в обмен на золото
Совсем недавно закончились Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, и пришло время не только подводить итоги выступления, но и определиться с тем, в каком направлении нашей стране двигаться в спорте дальше.
Не секрет, что государство ежегодно вкладывает в профессиональный спорт миллиарды тенге. Однако насколько эти деньги используются эффективно и рационально? Есть ли смысл гнаться за количеством олимпийцев? Не пора ли уже сосредоточиться на качестве и развивать только определенные виды спорта?

 

Олимпийские игры всегда шли рука об руку с политикой и большими деньгами. Неофициальный олимпийский девиз “Главное не победа, а участие” сегодня вспоминают в основном для того, чтобы оправдать неудачу. Ближе к истине и сути Олимпийских игр девиз официальный - “Быстрее, выше, сильнее”.
Каждые четыре года маленькие и большие страны соревнуются между собой в спортивных умениях, и чем больше медалей, тем выше авторитет страны на международной арене. Неудивительно, что неофициальный командный зачет Игр - наиболее популярная информация с олимпийских полей сражения.
По большому счету, Олимпиада - это мировая война, которая ведется на спортивных аренах и площадках. А на войне, как известно, все средства хороши.

 

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Ивана Хун из США исполняет прием на бревне на глазах у своего тренера Валерия Люкина во время подготовки к чемпионату мира по гимнастике, 2009 год

 

О банках
и деньгах
Однако речь не о допинге. Правила в мире уже поменялись, и рано или поздно допинг в таком виде, в каком он существует сегодня, уйдет в прошлое. На первое место выйдут совсем другие технологии.
В этой связи вспоминаются следы от банок (тех самых, которыми в советское время лечили простуду) на теле американского пловца Майкла Фелпса. Как оказалось, эти банки помогают спортсмену поднять иммунитет сильнее мельдония.
Теперь уже 23-кратный (!) олимпийский чемпион Фелпс наверняка и без банок завоевал бы медали. Но Фелпс - единственный человек на земле, который выиграл столько олимпийских наград.
Есть похожие уникумы и в других видах спорта, но их ничтожно мало. Очень редкому спортсмену удается на двух Олимпиадах подряд выигрывать золотые медали.
На ум приходит еще один пример - это наш штангист Илья Ильин, которого президент Международной федерации тяжелой атлетики Томаш Аян называл самородком и талантом, каких в тяжелой атлетике давно не было. Да, он выиграл два олимпийских золота подряд и наверняка бы отличился в Рио, но пропустил эту Олимпиаду по известным причинам. Четверо казахстанских олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике были отстранены от Игр в Рио из-за обвинений в применении допинга.
В основном же спортсмены - даже очень талантливые - реально могут рассчитывать на то, что выиграют золото Олимпийских игр только однажды в своей карьере. Не зря же не бывает бывших олимпийских чемпионов, это звание, завоевав однажды, остается со спортсменом навсегда. Сколько для этого понадобится лет - четыре или восемь, а может, и двенадцать, - зависит от многих факторов. И в том числе от финансирования. Но деньги играют далеко не главную роль в воспитании будущего олимпийского чемпиона.

 

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Нелли Ким

 

Маховики
и винтики
Женская сборная России по гандболу впервые в этом году выиграла Олимпийские игры. Многие помнят телевизионные эфиры, в которых тренер этой команды Евгений Трефилов не стесняется в выражениях во время накачки спортсменок.
А есть другой показательный факт, касающийся этой команды и этого тренера. Евгений Трефилов был уволен с поста главного тренера после провала на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. До этого Трефилов выиграл четыре чемпионата мира и серебро Игр-2008 в Пекине. То есть специалист давал результат.
После его увольнения вначале по инерции дела вроде пошли лучше, но затем положение стало гораздо хуже, и Трефилова вернули на пост наставника команды. Результат мы уже знаем - российская женская гандбольная сборная завоевала первое в своей истории золото Олимпиады.
Олимпийский чемпион 2016 года по тяжелой атлетике уроженец Баку Нижат Рахимов, представлявший в Рио Казахстан, после своей победы рассказывал, что ему и его товарищам по команде порой приходилось тренироваться по ночам. А также о том, что он несколько лет не видел своего отца, который по окончании Олимпиады приехал из Азербайджана в аэропорт Алматы встречать своего сына.
Дружеские и теплые отношения между спортсменом и тренером, если речь идет о результате, - это миф. Когда ставки действительно высоки и у человека появляется единственный шанс, правила хорошего тона не работают.
Как известно, главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике является известный всем любителям спорта Алексей Ни. Даже после допингового скандала с олимпийскими чемпионами спортивное руководство страны оставило Ни на своем посту. И специалист снова выдал на-гора результат. Что бы произошло, если бы Ни ушел?
Получается, что тренер не только винтик, но и маховик всей системы подготовки спортсмена. Насколько это правильно? Такая система работает, пока конкретный специалист у руля, но стоит ему уйти - и все идет прахом.
Не эффективнее ли выстроить, как в России, так и в Казахстане, такую систему подготовки спортсмена высоких достижений, когда и тренеры, и спортсмены винтики, а маховиком является сама система, состоящая из целой команды специалистов различного профиля?
Подготовка олимпийца, как нам кажется, это не только собственно талант спортсмена и тренера, это и выстроенная система, технология, благодаря которой атлеты вырастают в чемпионов независимо от того, кто на командирском мостике.

 

В чем сила?
Говорят, что всех денег не заработаешь, но и все медали тоже не завоюешь. Особенно это касается казахстанского спорта. Возможно, стоит распределить усилия и средства более точечно?
Как известно, Казахстан в Рио-де-Жанейро представляли 104 атлета в 17 видах спорта. По итогам Игр наша команда завоевала 17 медалей в шести видах спорта - в плавании, тяжелой атлетике, боксе, дзюдо, женской борьбе и легкой атлетике.
Помнится, как радовались тренеры и специалисты по легкой атлетике, когда четыре года назад Ольга Рыпакова завоевала золото Олимпиады в Лондоне в тройном прыжке. Радовались не только медали, но и тому, что благодаря успеху Рыпаковой легкая атлетика не останется без финансирования на следующие четыре года олимпийского цикла.
И в Рио Рыпакова принесла стране медаль, на этот раз бронзовую. Однако помимо Рыпаковой в составе нашей команды на Олимпиаде-2016 выступили еще 25 атлетов, которые ни на что не претендовали.
И в этой связи возникает вопрос: а есть ли в Казахстане сильная школа легкой атлетики? Понятно, что в тройном прыжке все же есть. Но королева спорта включает в себя множество совершенно разных направлений - от марафонцев и спортивной ходьбы до спринтерских дистанций и эстафет. Так, может, есть смысл сосредоточиться на некоторых из них? И шаг за шагом развивать их, двигаясь к конечной цели? Тогда, быть может, целый вид спорта не будет “держаться” только на одной спортсменке?
Конечно, можно вспомнить чемпионку Игр в Сиднее-2000 в барьерном беге Ольгу Шишигину, а также десятиборца Дмитрия Карпина, занявшего третье место на Олимпиаде в Афинах-2004. Однако их успех во многом связывался, скажем так, с тренерской спецификой. Шишигину воспитали супруги Владимир и Любовь Никитенко, а Дмитрия Карпова - белорусский специалист Павел Хямялянен и родители самого спортсмена - заслуженные тренеры Казахстана.
Но сегодня эти специалисты с нашими олимпийцами не работают по разным причинам, и в итоге в этих видах легкой атлетики у нас застой. А все потому, что не было стройной и четкой системы подготовки.

 

Школа есть,
традиции есть,
а медалей нет
В боксе у нас долгая и славная олимпийская история. Еще ни разу казахстанские боксеры не возвращались с олимпиад без золота.
Система подготовки высококлассных боксеров в Казахстане успешно работает еще с советских времен, так есть ли смысл менять что-то? Как известно, лучшее - враг хорошего.
Неплохо выглядят позиции на международной арене казахстанского дзюдо. Наши дзюдоисты первую медаль привезли из Пекина в 2008 году, а в Рио им удалось взять две медали. По словам вице-президента Федерации дзюдо Казахстана Али Хамхоева, казахстанское дзюдо логично подходит к историческому золоту, которое, возможно, появится у нас на Играх 2020 года в Токио.
Другое дело казахстанские борцы греко-римского и вольного стиля, которые остались без олимпийской медали. Особенно удручающее положение в греко-римской борьбе. Последний раз медаль в этом виде спорта у нас была в 2004 году. Тогда серебро завоевал воспитанник грузинской школы борьбы Георгий Цурцумия. Потом как отрезало. А ведь греко-римская - в прошлом классическая борьба - один из самых популярных видов спорта в Казахстане с великими традициями... Получается, школа есть, традиции есть, а медалей нет.
Растеряли мы позиции в пулевой стрельбе, где раньше у нас были олимпийские медали, перестали растить претендентов на олимпийские награды в спортивной гимнастике, современном пятиборье.
В советское время казахстанская школа спортивной гимнастики была одной из сильнейших в мире. Достаточно вспомнить олимпийских чемпионов Нелли Ким (1972 год) и Валерия Люкина (1988 год). Да и в 90-е и 2000-е годы в Казахстане были спортсмены, которые могли претендовать на олимпийские медали, например, Сергей Федорченко или Ернар Еримбетов. На Олимпиаде-2016 спортивная гимнастика Казахстана не была представлена ни одним спортсменом.
Понятно, что сильные и востребованные специалисты уже давно покинули страну и работают в США. Но и в России была такая же ситуация, однако сегодня наши соседи постепенно возвращаются на свои былые позиции. Так, может быть, и Казахстану стоит обратить внимание на спортивную гимнастику? Тем более это так называемый базовый вид спорта, кстати, наряду с плаванием.
В плавании медаль к нам пришла очень неожиданно, но, конечно, не случайно. Наверняка это дело не одного олимпийского цикла. Цепочка различных событий и факторов привела нас к первому олимпийскому золоту в брассе Дмитрия Баландина. Сюда нужно отнести и квалификацию казахстанских тренеров, которая, как оказалось, позволяет растить чемпионов, и конкретная система подготовки личного наставника Баландина Алексея Казакова.
Наверное, специалистам и аналитикам стоит проанализировать систему подготовки Баландина и применять ее уже в процессе воспитания других спортсменов. Казакову же, возможно, стоит взяться за докторскую диссертацию.

 

Больной вопрос
Что касается зимних олимпийских видов спорта, то недавно сборная Казахстана по хоккею с шайбой третий раз подряд провалила олимпийский отборочный турнир. В советское время усть-каменогорская школа хоккея славилась на весь Советский Союз, был у нас и свой олимпийский чемпион Борис Викторович Александров. Сегодня флагманом казахстанского хоккея является столичный “Барыс”, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, однако результаты на международной арене только ухудшаются.
Хоккей с шайбой в Казахстане любят, причем не только на севере и востоке страны. В южной столице хоккейные традиции также имеются. Возможно, стоит рассмотреть об организации второй команды в КХЛ, базирующейся в Алматы? Тем более в Алматы уже построена к зимней Универсиаде-2017 подходящая спортивная арена.
О проблемах казахстанского спорта можно говорить очень долго. Другой больной вопрос - легионеры. Так, из 17 медалей в Рио пять наград принесли спортсмены, воспитанные в других странах.
А стоит ли приглашать спортсменов из-за рубежа? Не целесообразнее ли готовить своих ребят в тех видах спорта, в которых у нас есть хорошие тренеры и апробированные технологии по подготовке спортсменов?
Сегодня казахстанскому спорту, как и российскому, необходима единая стратегия развития, которая бы отвечала современным реалиям. Наступило время, когда надо менять приоритеты и строить работу по-новому.

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Просмотрено: 43 раз Просмотров: 43 опубликовал: Ruslan Сегодня, 19:00 Напечатать Комментарии (0)
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