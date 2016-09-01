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ТРАМП И КЛИНТОН Горячие новости / Исследования

Взгляд Сергея Козлова

 

А если народ захочет править - то кем?

 

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Конечно, выборы президента США - это как бы не наше дело. Однако проигнорировать это грандиозное действо сегодня никак невозможно, потому что живем мы в мире коммуникативной агрессии по всем направлениям, а Америка в этом море пиара, пропаганды и информации (так же, как и дезинформации) занимает, пожалуй, самое видное место.
И вот на этом месте развернулся очередной медиакарнавал под названием “Всенародные демократические выборы”, в котором, как и положено по законам местной драматургии, осталось как бы два актера, из которых на сей раз одна довольно трагикомическая актриса, а второй больше похож на исполнителя ролей в бродвейских водевилях.
Вот какой уже год мы задаем один и тот же вопрос: а что такое демократия? Нет, в нашем, казалось бы, предельно наивном вопросе нет никакого ерничества или подвоха. Честно-пречестно, как говаривает иной раз Александр Григорьевич Лукашенко, лидер братской Белоруссии. Ведь демократия, пытаемся мы ответить сами себе, - это как бы народовластие. Народ выбирает себе лидеров, и сам народ через этих лидеров как бы осуществляет власть. Над самим собой.
А теперь еще вопрос: американский народ, он что, очень хочет в лидеры таких персонажей? Очень и очень. Вот нет в этом народе других кандидатов на высшую административную должность в стране, а есть только эти? Один, извините, какой-то странноватый, все время эпатирующий окружающих, и до сих пор непонятно - когда он шутит, подзадоривает публику, а когда высказывает серьезные намерения.
Другая, извините, не совсем в себе. Мы имеем в виду не только здоровье. Хотя и оно, может, для кого-то и неважно, но все-таки это же какая-никая, а работа? И не вызывать опасения такое вот состояние организма высшего должностного лица тоже не может. Или это тоже демократия? То есть американскому народу, что называется, поровну - пусть хотя бы по земле ходят и выражаются непонятно как или вообще странно, но есть в этих двоих такие достоинства, что...
Вот теперь вопрос третий: а какие такие особые достоинства есть у этих двоих, вне всякого сомнения, уважаемых людей, чтобы они непременно стали лидерами самой перевооруженной страны на планете?
Один, правда, миллиардер. Это, безусловно, достижение. Особенно в Америке. Правда, есть мнения о том, что миллиарды нажиты этим господином не совсем честным путем.
Но ведь не поймали ни разу ни на воровстве, ни на грабеже, ни на мошенничестве - значит, все честно. Это, кстати, тоже норма в так называемом демократическом обществе. “Все, что не запрещено законом, все разрешено”.
А все, за что не поймали, - это, выходит, честно.
Персонаж второй. Вернее, вторая. Даже в самой американской прессе никто не смог ответить на вопрос положительно: можете ли вы вспомнить хоть одно достижение этой дамы, когда она занимала пост государственного секретаря? Никто не смог. Ни одного не то чтобы достижения, а просто удачного договора или соглашения.
Ну и, наконец, просто возраст кандидатов. Одному уже 70, другая через полтора месяца отметит свою славную 69-ю годовщину. Внуков бы нянч... но это, повторимся, их дела. Не наши. Мы больше - о демократии.
Она - демократия - получается какая-то все время заковыристая. И с каждыми выборами в этой самой демократической стране в мире эта демократия принимает очень даже занятные формы. Демократический народ хочет разнообразия и новых форм и проявлений. Поэтому и отвергает народ, к примеру, молодых и здоровых, ясноговорящих и бодрых на вид, и выбирает из своей гущи народной людей загадочных и до предела неординарных.
Получается, что так хоть веселее. Все равно ведь нужно за кого-то голосовать. Или не голосовать. Разница-то небольшая. Выборы - они все одно состоятся, и кого народу нужно - того и выберут. Потому как при демократии без всенародных выборов никак нельзя.

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Просмотрено: 32 раз Просмотров: 32 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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