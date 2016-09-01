НЕ ПЬЮТ! ЛЕЧАТСЯ!

Право имеют Спортивные чиновники и американские спортсменки, чьи имена фигурируют в документах, опубликованных взломавшими антидопинговую систему ADAMS хакерами из группы Fancy Bear, выступили с объяснениями причин, по которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) санкционировало медицинское применение запрещенных препаратов. В USADA (Американское антидопинговое агентство) сообщили, что все разрешения были получены правильно и были одобрены соответствующими организациями Хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, во вторник опубликовала документы, из которых следует, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн. WADA выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы ADAMS был совершен российскими хакерами. Как заявил его генеральный директор Оливье Ниггли, подобные “преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена”.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что все упомянутые американские спортсменки получали разрешения от WADA на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами организации. “Спортсменки сделали все правильно, в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA”, - цитирует господина Тайгарта ТАСС. О том, что американские теннисистки Серена и Винус Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ, агентству сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF). “Сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных препаратов”, - подтвердили в ITF. Из опубликованных хакерами документов, напомним, следует, что в разные годы Серене Уильямс дозволялось применять оксикодон, преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, гидроморфин, а Винус Уильямс - преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Также сообщалось, что четырехкратной олимпийской чемпионке Рио-2016 гимнастке Симоне Байлз были разрешены к применению психостимулятор метилфенидат и амфетамин, а олимпийской чемпионке по баскетболу Елене Делле Донн - амфетамин и гидрокортизон. Тем не менее пресс-служба МОК утверждает, что никто из них не был уличен в употреблении допинга на Играх в Рио-де-Жанейро.

Американская теннисистка Винус Уильямс, разочарованная утечкой информации, уточнила, что антидопинговые правила не нарушала. “Я с разочарованием узнала, что мои личные медицинские данные попали в руки хакеров и опубликованы без моего согласия, - говорится в сообщении WTA. - Я соблюдала правила, установленные в рамках антидопинговой программы в теннисе, когда запрашивала и получала разрешения (на применение препаратов. - “Ъ”) в терапевтических целях в порядке исключения”. Исключения, по ее словам, “рассматривались анонимной независимой группой врачей и одобрялись для законных медицинских целей”. Со стороны ее сестры Серены откликов пока не поступало.

Федерация гимнастики США также утверждает, что Симона Байлз принимала запрещенные вещества в терапевтических целях в соответствии с правилами WADA. “Байлз предоставила WADA и USADA все необходимые документы, она не нарушала правил, - приводит ТАСС слова главы федерации Стива Пенни. - Это подтверждают Международная федерация гимнастики и НОК США. Симона, как и все американские гимнасты, верит, что спортсмены должны соревноваться в равных условиях”.

Сама Байлз объяснила применение запрещенных веществ болезнью - синдромом дефицита внимания и гиперактивности. “У меня синдром дефицита внимания, с детского возраста я принимала лекарства от этого, - написала спортсменка в Facebook. - Пожалуйста, знайте, что я верю в чистый спорт, всегда следовала и буду следовать правилам, ведь честная игра имеет решающее значение для спорта и очень важна для меня. У меня нет никакой боязни и стыда из-за того, что я принимаю лекарства, имея синдром дефицита внимания и гиперактивности”.

Олимпийская чемпионка Рио по баскетболу Елена Делле Донн с иронией отреагировала на публикацию документов. “Хочу поблагодарить хакеров за извещение всего мира о том, что я легально принимаю лекарство, которое прописано мне в соответствии с диагнозом и в отношении которого WADA сделало для меня исключение. Спасибо, ребята”, - написала она в Twitter. kommersant.ru