ХЛЕБНЫЙ АВОСЬ

Ольга Шишанова Благоприятные погодные условия способствуют тому, что уборочная зерновых во всех областях Казахстана близится к своему завершению - на сегодняшний день, по данным Минсельхоза республики, зерновых убрано от 65 (в Центральном Казахстане) до 93 процентов (в южных областях). Вот только синоптики обещают испортить радужную картину в самые ближайшие дни - на территории республики ожидаются дожди, которые могут помешать завершить уборочную страду Урожайность зерна высока - средняя цифра колеблется от 13 до 17 центнеров с гектара (в прошлом году было от 9 до 11), однако впереди у аграриев хлопот не меньше. Во-первых, это вопросы ценовой политики, поскольку мировые цены на зерно ввиду неплохих урожаев основных мировых поставщиков зерна после некоторого повышения пошли на убыль, во-вторых - проблемы реализации зерна. Не следует забывать, что если в Казахстане улучшаются прогнозы производства зерна - от 14 миллионов тонн, прогнозируемых Минсельхозом США еще в августе примерно до 20 миллионов (как в прошлом году) исходя из данных МСХ РК по сегодняшней уборочной, то еще больше его ожидается в России.

И, к сожалению для Казахстана, - лучшего качества, к которому покупатели, а это страны Центральной Азии, Иран, Китай и Азербайджан, становятся все более придирчивыми.

Уже сегодня экспорт российского зерна вырос до 30 миллионов тонн, в то время как из Казахстана было экспортировано в течение предыдущего маркетингового года чуть больше восьми миллионов тонн. Впрочем, сегодня Казахстан может воспользоваться тем, что цифра экспорта зерна в этом году была снижена для таких стран, как Канада (издавна считавшаяся поставщиком зерна хорошего качества) и страны ЕС (чуть ли не впервые за много лет). А значит - попытаться стать поставщиком зерновых хотя бы в некоторые государства Европы, которые несколькими годами ранее сами получали зерно из Украины, точнее - с полей полуострова Крым. Однако последние несколько лет, особенно после введения санкций в отношении Российской Федерации, этого не происходит.

А вот с поставками казахстанского зерна на китайский рынок дело пока не сдвинулось с отметки, превышающей 100 тысяч тонн, которая держится на протяжении последних нескольких лет с момента заключения договора между Казахстаном и КНР. Экспорт казахстанской пшеницы, который мог бы запросто быть направлен только в сторону Китая (КНР ежегодно увеличивает норму потребления зерновых на два миллиона тонн), тормозится из-за нескольких факторов, что не находит своего решения не первый год.

Это отсутствие зерновых терминалов на границе и на территории КНР, что в разы увеличивает расходы на транспортировку казахстанского зерна, это разница в ширине железнодорожной колеи, которая приводит в буквальном смысле к “застреванию” казахстанских вагонов в течение нескольких месяцев в КНР, но самое главное - это жесткие карантинные требования. Дело в том, что китайская таможня предъявляет практически невыполнимые условия в отношении упаковки казахстанского зерна в определенные мешки и специализированные контейнеры, что почти невозможно сделать с нынешними объемами зерна, не говоря о возможном его увеличении в будущем.

Плюс - невозможность соблюдения нулевого содержания посторонних примесей в казахстанской пшенице, чтобы соответствовать мировым стандартам.

К слову, именно из-за подобных “требований” к зерну не так давно обменялись продуктовыми санкциями Россия и Египет - египтяне захотели получить от россиян абсолютно чистое зерно, посторонние примеси в котором не превышали бы нулевой отметки, что теоретически возможно, но практически невыполнимо. В ответ Россия наложила эмбарго на ввоз фруктов и цитрусовых из Египта. Вопрос в том, приемлемы ли такие методы для Казахстана...

Сами же китайские эксперты говорят, что “казахстанская пшеница неконкурентоспособна на китайском рынке из-за высокой цены”. Якобы на импорте пшеницы из США Китай экономит до 400 юаней за тонну зерна, в то время как казахстанские поставки дают прибыль китайской торговле не более 100 юаней за тонну. Именно это ведет к тому, что “многие китайские торговцы отказались от казахстанских поставок”. Не стоит забывать и о собственных возможностях агропромышленного комплекса Китая, который во многом может обеспечить внутреннее потребление пшеницы. Правда, какого качества это зерно - вопрос.

Если вернуться к казахстанскому урожаю, то, по данным Минсельхоза РК, сегодня из засеянных 15,4 миллиона гектаров зерновых убрано уже две трети площадей. Быстрее всего уборочные работы идут на юге (убрано свыше 93 процентов урожая), чуть медленнее - на севере (72 процента), в Центральном Казахстане цифра пока стоит на отметке в 65 процентов. Общая же цифра валового сбора урожая в нынешнем году может достигнуть 22 миллионов тонн, в том числе не только зерновых, но и масличных, картофеля и т.п.

Будут ли вовремя убраны остальные площади, покажет время, которого, если верить АО “Казгидромет”, у казахстанских аграриев не так уж и много. Астана