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НЕРУКОПОЖАТИЕ Горячие новости / Спорт

Серик Ибраев

Не “фэйр-плей”
В минувшие выходные состоялись матчи 27-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Однако запомнились они не собственно футболом, а скандалом, который произошел в Актобе, где местный клуб принимал действующего чемпиона страны “Астану”.
Столичный клуб прилетел в Актобе из Никосии после тяжелейшего стартового матча группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛем. Как известно, казахстанцы уступили сопернику со счетом 1:2.
На “актюбинщине” столичную команду ждал отнюдь не гостеприимный прием. “Актобе” не предоставил гостям автобус для передвижения, поле для тренировок и билеты на матч, несмотря на то, что по регламенту чемпионата обязан был все это сделать. Вдобавок наставник “Актобе” Юрий Уткульбаев перед игрой и после матча отказался от рукопожатия с тренером “Астаны”, что также противоречит регламенту и духу “фэйр-плей”.
После матча главные тренеры команд прокомментировали конфликт на пресс-конференциях

 

До финиша чемпионата Казахстана по футболу осталось пять туров. Лидер турнира “Астана” опережает ближайшего преследователя - алматинский “Кайрат” на четыре очка. У астанинцев есть еще игра в запасе. Для “Кайрата” и “Астаны” каждый оставшийся матч - как плей-офф.
Алматинцы в субботу победили павлодарский “Иртыш” 2:1, “Астана” встречалась с “Актобе” в воскресенье. Неприятности у гостей начались еще в субботу.
- Я сегодня (в воскресенье) прилетел в Актобе. Тренерский штаб команды мне сообщил, что вчера, 17 сентября, не было предоставлено поле центрального стадиона для предматчевой тренировки, хотя по регламенту это должно было быть сделано, - говорит в интервью sports.kz спортивный директор столичного клуба Александр Коночкин. - В итоге команда была вынуждена провести занятие на стадионе “Нефтяник”. Изначально у “Астаны” с генеральным менеджером “Актобе” Дмитрием Васильевым была договоренность, что либо команда тренируется в предматчевый день на Центральном стадионе, либо проводит две тренировки на “Нефтянике”. Но сегодня за пять минут до выезда нам сообщили, что западноказахстанский клуб не предоставит поле и автобус для транспортировки на тренировку.
Как оказалось, полем и автобусом дело не ограничилось. “Актобе” не выделил гостям и билеты на матч для футболистов, не попавших в заявку, хотя и это тоже обязан был сделать по регламенту. По словам тренера “Астаны” Григория Бабаяна, лишь за 20 минут до начала поединка с помощью инспектора игры этот вопрос решился. В итоге футболистам пришлось наблюдать за игрой на трибуне за воротами.
А перед самой игрой наставник “Актобе” Юрий Уткульбаев отказался от регламентированного рукопожатия с главным тренером “Астаны” Станимиром Стойловым.

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Вокруг матча между “Актобе” и “Астаной” развернулся очередной скандал в казахстанском футболе

 

Тренер из “Реал
Мадрида”
После матча, в котором “Астана” победила со счетом 2:1, болгарский специалист прокомментировал инцидент. Его речь мы передаем без купюр.
- Я не знаю, откуда пришел тренер, возможно, из “Реал Мадрида”, раз он считает, что тренерский штаб “Астаны” не достоин его рукопожатия, - не сдержал эмоций Стойлов. - Два дня назад Васильев (генеральный директор “Актобе” Дмитрий Васильев) пришел к нам рассказывать сказки. Он нам не дал автобус, не дал поле для тренировки. Он почему-то считает, что начинает развивать футбол в Казахстане. Разве он что-то хорошее сделал для “Актобе”? Раньше команда была самой играющей в стране, боролась за самые высокие результаты. Мы в последние два года выступаем в группе в Европе и сделали много для казахстанского футбола. А этот человек пришел и хочет нас учить играть в футбол. Я ему уже сказал, что он отстает от меня в футболе на 20 лет. Если бы федерация нормально работала, то он бы не работал. Уже вся Европа и весь мир смеются над записью его разговора, которая появилась в интернете (речь идет о записи между якобы главным тренером “Ордабасы” Бахтияром Байсеитовым и якобы Дмитрием Васильевым о договорном характере матча между этими клубами).
- Что именно Васильев сделал перед матчем?
- Он не дал автобус, не дал поле для тренировки, не дал билеты для наших футболистов, которые не попали в заявку. Хотя это все прописано в регламенте. Во главе угла должно быть человеческое отношение. Но человек понимает, что ему ничего не будет, поэтому демонстрирует такое поведение. Посмотрите на стадион в Актобе - раньше здесь на всех матчах был полный стадион, сейчас же половина. Если так продолжится, то скоро на стадионе будут три человека. Раньше “Актобе” была самой лучшей командой в стране, а сейчас...

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Юрий Уткульбаев

 

 

Щеткин сдержал
слово
Поводом для такого отношения руководства “Актобе” к столичной команде стало неучастие в матче нападающего “Актобе” Алексея Щеткина. По мнению главного тренера “Актобе” Юрия Уткульбаева, на Щеткина, права на которого принадлежат “Астане”, а сам футболист находится в “Актобе” на правах аренды до конца сезона, было оказано давление со стороны столичного клуба.
- Рукопожатие - это когда ты с открытыми намерениями жмешь руку человеку, понимая, что он тебе ничего плохого не сделал. Со Стойловым я это сделать не смог, - комментирует главный тренер “Актобе” Юрий Уткульбаев. - Суть в том, что определенные личности всеми силами добились того, что Щеткин отказался играть против “Астаны”. Причем, как мне сказали, были прямые угрозы в адрес игрока. Хотел бы сказать, что раз чемпион страны, участник групповых стадий еврокубков пытается ослабить нас таким образом, то мы на правильном пути.
А вот, что сказал сам футболист.
- Когда я уходил из столичного клуба, меня не хотели отпускать, и я заключил с тренерами “Астаны” джентльменское соглашение, что я не буду играть в матчах против “Астаны”, - говорит Щеткин. - На этих условиях я и ушел, и не сдержать данное слово было бы просто не по-мужски, не по-человечески. Сейчас так получилось, что меня втянули в какую-то свою войну. Непонятно, зачем все это делается.

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Станимир Стойлов

 

 

“Актобе” подает
протест
Пресс-служба “Актобе” от лица генерального директора клуба Дмитрия Васильева распространила заявление по этому вопросу.
- Мы однозначно будем добиваться технического поражения “Астаны” в этом матче всеми ресурсами, вплоть до CAS (Спортивный арбитражный суд Лозанны). Мы можем здесь проиграть федерации, а в CAS мы вынесем в одну калитку “Астану”. Так делать нельзя. Это не футбол. Там у них спортивный директор Коночкин, вроде уважаемый человек, а сегодня дает интервью: “Будем надеяться на совесть Щеткина”. О какой совести идет речь? Он там пишет, что они его подготовили, поэтому он не может против них играть. А почему тогда против нас играл Логвиненко? Почему сейчас против нас играл Тагыберген? Поэтому мы подаем протест однозначно.
А судьи - мне их жалко. Потому что судьям судить матчи против “Астаны” и против “Кайрата” неимоверно тяжело. Я даже боюсь представить, под каким давлением они находятся. Все же люди. Давление идет колоссальное. Поэтому у нас вот такой футбол. С такими клубами-лидерами, с таким отношением к соперникам, с таким отношением к чемпионату ничего хорошего не будет. Эту ересь надо искоренять.

 

Казнить нельзя
помиловать
Скандалы в казахстанском футболе случались и раньше. Но в этом сезоне их интенсивность зашкаливает. Начиная от судейских ошибок и заканчивая разборками в Актобе. А между ними в интернете появилась запись телефонного разговора, которую независимые эксперты признали подлинной. Если же перечислять все инциденты со старта сезона, то не хватит газетной полосы.
Конечно, ситуация с Щеткиным неоднозначная. Но если угроз не было, то это внутреннее дело клуба, а если и были, то тогда в компетенции полиции.
В любом случае регламент “Актобе” должен был соблюдать и, конечно, предоставить футболистам и тренерскому штабу “Астаны” автобус, поле, билеты. Тем более столичный клуб только вернулся из Никосии, где защищал честь всего казахстанского клубного футбола. Ну а рукопожатие, конечно, дело личное. В казахстанском футболе и раньше случалось, что какой-либо тренер игнорировал этот пункт регламента. Такое нарушение обычно карается крупным денежным штрафом со стороны контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) Федерации футбола Казахстана. Однако, похоже, этот случай особенный. Возможно, он станет катализатором изменений, которые просто необходимы казахстанскому футболу.

 

 

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Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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