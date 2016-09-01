Алла Иванилова Запрет на использование смартфонов после госслужащих коснулся школьников. В одной из областей Казахстана официально введено табу на использование гаджетов в школах В начале апреля текущего года в Казахстане вступил в силу запрет на использование государственными служащими на рабочих местах смартфонов. Данная мера была введена в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Вместе с тем разрешается использование мобильных телефонов с функциями “звонок/ответ/sms”, но не оснащенными интернет-модулями, фотовидеокамерами.

Подобный запрет хотят распространить на образовательные учреждения. Ратуют за это педагоги и прокуроры, мотивируя это тем, что задача школьника получать знания в учебных заведениях, а не развлекаться в интернете, общаться по SMS, в соцсетях или слушать музыку. Смартфоны не только отвлекают школьников от учебы, но и становятся предметом вымогательства и краж, и самое главное - это бесконтрольный доступ к интернет-пространству, где немало вещей, отрицательно воздействующих на нравственное и духовное развитие. Бывает, что учителя забирают на уроках мобильные телефоны. Однако после этого происходят конфликты с родителями, которые не согласны с такими ограничительными мерами. И, по сути, они правы - решение о запрете мобильных телефонов на уровне слов принимать невозможно, это должно быть прописано в уставе учебного заведения. В 2012 году пользоваться телефонами в школах запретили в Узбекистане. Перед началом занятий ученики должны отключить мобильные устройства и положить их в сумку. Учащимся также запрещено вешать гаджеты на шею, хранить их в карманах, а также заряжать аппарат внутри учреждения.

За запрет на законодательном уровне выступили сотрудники прокуратуры сразу в нескольких регионах Казахстана, а также аким Шымкента. Но впервые на такие меры пошли в Кызылординской области. В уставы всех 299 школ внесены изменения, запрещающие пользоваться смартфонами, за исключением мобильных устройств с функциями “звонок/ответ/смс”, то есть обычных кнопочных телефонов. Областная прокуратура подробно аргументировала введенное табу. Так, проведенный очередной мониторинг социальной сети “ВКонтакте” показал, что 106 детей региона состояли в группах, пропагандирующих самоубийства. Кроме того, выявлено 13 пропагандирующих суицидальное поведение сообществ, которые посещали учащиеся 26 школ города Кызылорды. “Очевидно, что смартфоны как новая проблема современности затронули и образовательные учреждения, а блокирование сайтов не дает положительных результатов. Помимо вредного воздействия мобильной связи на здоровье детей нередко в школьных стенах возникают кражи дорогих гаджетов по причине обычной детской зависти к тому, что у кого-то мобильник круче, поглощая на это их внимание, что в значительной степени влияет на снижение качества школьных занятий”, - считает прокурор области Халидулла Дауешов. По данным прокуратуры, 65 процентов краж в учебных заведениях - это сотовые телефоны. Запрет будет распространяться и на учителей, поскольку в ходе учебного процесса они часто отвлекаются на телефонные звонки.

Акиматом Кызылординской области планируется выделение свыше 900 миллионов тенге, в том числе для оборудования индивидуальными запирающимися ячейками для хранения смартфонов при входе в школы. Примечательно, что многие родители поддерживают данное решение.

В Министерстве образования и науки пока не стали законодательно запрещать использование смартфонов, считая, что это дело каждого отдельного региона или школы. Чиновники подчеркивают, что смартфоны могут быть и полезны, так как они позволяют работать с документами и книгами. Но не спорят с тем, что ограничение на их использование в первую очередь повысит уровень знаний. Хотя, с другой стороны, вселять знания в неокрепшие умы - это главная задача учителей. Если урок проходит увлекательно и интересно, то школьник не полезет от скуки в смартфон.

Есть и еще один момент. Далеко не все родители могут позволить купить детям последние новинки смартфонов. А сегодня ни для кого не секрет, что в детской среде сотовый телефон - это показатель “крутости”. А в данном случае может быть как и со школьной формой, когда ее введение “уравняло” всех учеников. Если в школах будут разрешены лишь обычные кнопочные телефоны, то все будут равны. Родители вздохнут с облечением, поскольку их чадо не будет просить купить новую модель смартфона, как у одноклассника. Это положительно скажется и на школьной преступности, ведь сами прокуроры признают, что именно сотовые телефоны в школах воруют чаще всего. Астана