Мурат Уали Есть удивительная страна в центре Европы. Ее официальное название Hungary, славянское название - Венгрия, сами жители называют ее Мадьяристан. В стране производят знаменитое токайское вино и проводят курултаи гунно-тюркских народов. Так получилось, что несколько лет назад я попал и в Токай, и на Курултай Инициатива

ПЕН-клуба

Токайские горы, расположенные на северо-востоке Венгрии, - это небольшое ответвление на юг от Карпатского хребта. Покрытые девственными лесами, протянувшись на 40 километров, они оканчиваются в долине рек Хернад и Бодрог. На пологих склонах этих гор с их лессовыми и вулканическими почвами растет уникальная виноградная лоза - золотое сырье, из которого производят токайское вино. При слиянии рек Бодрог и Тиса расположен город Токай - административный центр региона. Между прочим, слово “токай” может иметь тюркское происхождение от слова “тогай” - лесные заросли. Токайские горы, заросшие девственным лесом, могли так назвать кипчаки, пришедшие в эти края в XIII веке

В этом регионе Венгерский филиал международного ПЕН-клуба проводил встречу Урало-Алтайского отделения (ПЕН - это аббревиатура от английских слов Pencil, Essay, Novel). На встречу собрались писатели и поэты из Венгрии, Финляндии, Эстонии, Албании, России, Японии, Кореи, Турции, Кыргызстана и Казахстана, чтобы обсудить ситуацию со свободой творчества в Центральной Азии и возможность расширения туда структур ПЕН-клуба. Несмотря на международный статус события, все было очень скромно, без шума и пыли. Видимо, в целях экономии средств из Будапешта нас привезли за 180 километров даже не в Токай, а еще дальше, в маленькую деревню Талья, и поселили в домах местных жителей. В этой маленькой деревушке, утопающей в зелени садов, с одноэтажными домами под красной черепицей есть пара отелей и католический храм, а почти в каждом доме есть гостевой комплекс на несколько человек. Несмотря на глушь, это, видимо, часть туристической инфраструктуры Токайского винодельческого региона. В одном из этих отелей, а это был просто большой одноэтажный особняк, и проходили наши заседания и обеды. Ну а ужины нам устраивали в винных подвалах местных жителей. Конечно, встречи с коллегами по перу, знакомства и обсуждение писательских проблем были нашим главным занятием, но они представляют узкопрофессиональный интерес. Что-то осуществилось, что-то нет, что-то перестало быть актуальным. А вот история токайского вина и винные подвалы Тальи стали тогда для меня удивительным открытием, о котором стоит рассказать особо. 21 флаг Курултая Король вин,

вино королей

Токайское вино считается хунгарикумом, то есть символом и уникальным продуктом Хунгарии. В 2002 году Токай, родина венгерского “жидкого золота”, был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В чем же секрет и уникальность вина?

Конечно, в Токае выращивали виноград и получали вино испокон веков, с тех пор как римляне посадили здесь первую лозу. Это было хорошее, но обычное белое вино. Свою уникальность токайское приобрело лишь в XVII веке. Полубыль-полулегенда о его создании гласит, что в середине XVII века, когда большая часть Венгрии была оккупирована турками, независимым оставалось княжество Трансильвания, в ту пору включающее и горы Токай. Однажды осенью, опасаясь турецких набегов, местный аббат уговорил прихожан повременить со сбором винограда. Когда опасность миновала, люди вышли из укрытий и собрали урожай лишь в конце октября, на месяц позже установленного срока. В связи с задержкой сбора часть ягод покрылась плесенью и завялилась. По-венгерски такие ягоды называют aszu. Но в спешке их не отбраковали, а пустили в дело. Получившееся вино стало обладать особым неповторимым вкусом и ароматом. Вот это вино и стало первым Токай-ассу. Со временем оно получило широкую известность, стало поставляться в дома европейских аристократов и даже получило название “Вино для королей”. Однажды партию токайского отправили во Францию ко двору короля Людовика XV. Король, попробовав сам и протянув бокал мадам Помпадур, сказал знаменитую фразу: “Это не только вино для королей - это король вин”.

Токайские вина - белые десертные вина золотистого цвета, приготовленные из плодов светлых сортов винограда Furmint, Harslevelu, Sargamuskotaly, Zeta, подвяленных в естественных условиях - прямо на лозе под солнечными лучами. Их высокое качество обеспечивает целый комплекс условий: почва, климат, автохтонные сорта винограда, методы производства и хранения. На укрытых от холодных северных ветров юго-восточных склонах виноград созревает в условиях идеальной освещенности и влажности, поддерживаемой протекающими по Токаю реками Тиса и Бодрог. Ранней осенью на ягодах образуется благородная плесень “ботритис” - из семейства пенициллина. Пораженные “ботритисом” ягоды не сгнивают, а усыхают и заизюмливаются, становясь более сладкими. В результате виноград превращается в уникальное сырье для создания различных сортов вин, в зависимости от комбинации свежих и заплесневевших ягод. А содержание в вине естественного антибиотика - от пенициллиновой плесени является даже целебным. Винные погреба

Тальи

Каждый вечер мы ужинали в другом винном подвале деревушки Талья. Глубина каждого подвала 6-7 метров, от центральной комнаты расходятся лучами штольни с рядами дубовых бочек, в которых созревает вино. Стены штолен на несколько сантиметров покрыты плесневым грибком. Пахнет не сыростью, а каким-то непередаваемым ароматом. Говорят, что вино любит покой и тишину. На самом деле вино любит постоянную влажность, температуру и состав воздуха, а покой и тишина - неизбежность любого подвала. Вот винные подвалы в Талье и во всем Токае обладают идеальным уровнем влажности - 85 процентов, круглогодичной постоянной температурой в 10-12 °C, а нужный состав воздуха поддерживается плесневым грибком Cladosporium. Эта подвальная плесень питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек, и создает в подвалах специальный состав воздуха, придающий токайским винам их уникальный аромат. Вино в бочке - как ребенок в утробе матери. Созревает, развивается, набирает крепость и аромат и готовится родиться на свет. Таким образом, токайские вина уникальны вдвойне - сортом винограда и состоянием ягод, из которых они зачаты, и условиями созревания в утробе бочки.

И каждый из владельцев винного погреба стремился удивить нас сортами, возрастом и качеством своих вин. Особо ценится токай-эссенция, для которого слово “старость” приобретало совсем другой смысл. Его вкус и аромат раскрываются только через 8-10 лет хранения. Наливая в наши бокалы то один сорт, то другой, каждый из виноделов говорил, что “хорошее вино должно расцветать во рту как распускающийся павлиний хвост”. Я никакого павлиньего хвоста не чувствовал. Чем старее и ценнее было дегустируемое вино, тем оно было слаще, а я сладких вин не люблю. Впрочем, какой из казаха сомелье?

Для меня важнее не вкус, а действие. Кстати, об этом говорил Вольтер: “Это вино приводит в действие все извилины мозга и зажигает в глубине души волшебный фейерверк искрящегося остроумия и радости”.

Я привез домой из Тальи несколько бутылок обычного токай-самородни Фурминта и Харшлевелю. И каждый раз, будь то в подвалах Тальи, дегустируя Токай-ассу, или дома, наливая в бокал “цвета жидкого солнца вино”, я убеждался, как Вольтер был прав! Жигитовка по-мадьярски Инициатива фонда

“Туран-Мадьяристан”

В августе этого же года я оказался в Венгрии в составе казахстанской делегации, приглашенной на Курултай гунно-тюркских народов. В этот раз наш путь лежал из Будапешта на юг, в венгерскую пушту. Там между Дунаем и Тисой расположен национальный парк Кишкуншаг, который объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником, сохраняющим нетронутые образцы степной экосистемы. Это, по сути, самый западный конец Великой евразийской степи. И в этот раз нас привезли и поселили в маленькой деревушке Кишкунмайша.

За исторический период на эту территорию Центральной Европы вторгались сарматы, гунны, авары, мадьяры, кипчаки, монголы, турки. Самой главной волной считается приход мадьяр в конце IX века во главе с ханом Арпадом, поэтому начало своей государственности и королевскую династию Арпадов венгры ведут от 896 года. Арпад считается потомком Атиллы, соответственно, мадьяры также считают себя потомками гуннов. Пришлые кочевники-мадьяры ассимилировали местные южно-славянские племена, передав им свой язык, но заимствовав славянские гены и некоторые элементы культуры. После принятия христианства в течение тысячи лет Венгрия была обычной европейской страной с процветающим сельским хозяйством и католической религией.

Но в последнее десятилетие многие ее жители вспомнили свое центральноазиатское происхождение и стали называть себя мадьярами, а страну - Мадьяристаном. Хотя венгерский язык относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи, мадьяры предпочитают подчеркивать не лингвистическое родство с финнами или уральскими ханты-манси, не генетическое родство со славянами и немцами, а этнокультурные связи с древнетюркскими племенами Центральной Азии. В поисках своей прародины мадьяры проявляют повышенный интерес к Казахстану. Они знают, что в Тургае живут казахские рода мадьяр (подразделение аргынов и кипчаков), и считают, что эти рода - остатки мадьярских племен, ушедших в Средневековье на запад. И поскольку и сарматы, и гунны, и мадьяры, и кипчаки - выходцы из Казахских степей, мадьяры полушутя называют казахов самыми восточными из мадьяр, а себя - самыми западными из казахов. Любой казах пользуется в Мадьяристане кредитом доверия за счет своих далеких предков.

Возрождая кочевые традиции, фонд “Туран-Мадьяристан” устраивает каждые два года большой этнофестиваль, называемый Курултаем. На нем хватает и шума, и пыли. Это грандиозное мероприятие, включающее в себя театрализованные шоу-программы, конную джигитовку, массовую стрельбу из лука, этномузыкальные представления, ярмарку ремесленников. Во время парада делегаций на поле выносят 21 знамя шести независимых тюркских государств, 12 тюрко-монгольских автономий, а также Хунгарии, Монголии, Японии. Все мадьяры и большинство гостей ходят в национальных одеждах, на ярмарке продаются майки и сувениры с надписями, выполненными руническим алфавитом. Демонстрация кочевых ремесел и традиций становится визитной карточкой Мадьяристана. В масштабах страны и политических партий речь идет даже не о пантюркизме, а о более широком понятии - мадьярском туранизме. В этом году Курултай прошел в пятый раз. А в ближайшем будущем большой Курултай может стать таким же хунгариком, как и токайское вино. Тувинский шаман за работой

Magna Hungary

Ностальгия по великодержавию - еще один из факторов обращения мадьяр к своему героическому, кочевому прошлому. Известно, что после Первой мировой войны территория Австро-Венгрии была расчленена между соседними странами, и нынешняя Венгрия - всего лишь около 30 процентов по территории и 40 процентов по населению от бывшей Magna Hungary - Великой Венгрии. Курултай - это также один из поводов собрать вместе братьев-мадьяр со всего Карпато-Дунайского региона.

На Курултае ханов не выбирают, никому войну не объявляют, никаких политических решений не принимают. Просто мадьярам нравится монгольское слово “курултай”. Они вкладывают в него не первоначальный смысл собрания племенных вождей для принятия политических решений, а смысл этнофестивально-спортивного праздника.

В пуште под городом Бугацем устанавливаются сотни юрт. Эти юрты используются как для жилья, так и в качестве бутиков для продажи изделий и сувениров. После конных и музыкальных представлений здесь начинается ярмарка ремесленников. На ней можно купить как традиционные сувениры, так и средневековое вооружение и доспехи. А один из ремесленников - кузнец - прямо в поле установил горн и наковальню и в режиме реального времени продемонстрировал все этапы превращения железа из руды в наконечник копья. Возле одной из юрт тувинский шаман организовал платный прием и предсказание судьбы. К нему выстроилась огромная очередь легковерных мадьярских женщин. Шаман, воздевая руки к небу, снимал порчу и давал благословление, а за это к нему в бубен сыпались евро и форинты. “Сюда бы казахского баксы”, - подумал я.

Для конных шоу отведено специальное поле с трибунами. Там демонстрируются элементы джигитовки, проходят поединки жекпе-жек, там же мадьяры играют в кокпар. Рядом на двух больших сценах выступают этнические ансамбли - как местные, так и из тюркских республик. Там неоднократно с огромным триумфом выступал наш ансамбль “Туран”.

Хунгария, Венгрия, Мадьяристан...

Здесь помнят про древний Туран,

Про прошлого дух кочевой.

Как гунны, кипчаки, мадьяры,

Гоня табуны и отары,

Вторгались в Европу орда за ордой.

Котян, и Атилла, и А’рпад -

Вожди кочевые на запад

Народы вели за собой.

И орды степные с просторов Тургая,

С коней не слезая,

текли до Дуная

Неотвратимо, волна за волной. Наследники древних традиций,

Хранимы все тюрки и венгры

Исусом, Аллахом и Тенгри...

Над Бугацем солнце садится,

И в бубен ударит шаман.

Пусть в наших сердцах возродится

Хунгария Магна - Великий Туран! Бахус из Тальи

Над Бугацем солнце

садится...

Снова, как тысячу лет назад, венгерская пушта наполнилась звоном мечей, свистом стрел, топотом копыт и щелканьем пастушеских кнутов. Снова раздались звуки шаманских бубнов и приветственные языческие выкрики “Хой - хой! Хойра!”

Особое впечатление произвела болгарская конная группа “Багатур”. Высокие красивые парни, покрытые тенгрианской татуировкой, демонстрировали конную джигитовку, стрельбу из лука на скаку, поединки на саблях жекпе-жек, участвовали в кокпаре. Несмотря на иранское название и славянское происхождение, себя считают потомками дулу - дулатов, а своей прародиной - Южный Казахстан.

Наши казахские кипчаки встретили своих сородичей - кипчаков-мадьяров, румынов, каракалпаков, азербайджанцев. Представляете, в одном месте собрались кипчаки из пяти разных государств, из разных концов Великой степи! Немудрено было всем им прослезиться от избытка чувств.

Настоящим апофеозом Курултая стал древний обряд загадывания желаний и повязывания ленточек на Древо Жизни. Правда, один из гостей - аварец из Дагестана - как истый мусульманин, назвал это разгулом шаманизма и обещал после Курултая неделю ходить в мечеть и слушать местного имама. Но казахам повязывать платки на деревья и загадывать желания, прикасаясь к стволу, не впервой. Нас этим не испугаешь. А потом на поле Курултая разожгли гигантский костер, посвященный богу Тенгри. Его поджег от солнечных лучей главный мадьярский шаман, и костер долго полыхал на фоне красного закатного солнца.

Но, пожалуй, самым главным впечатлением от Хунгарии - Мадьяристана стало не то, что попадало в желудок, не то, что фиксировалось в электронной памяти фотоаппаратов, а то, что осталось у каждого делегата в сердце. А там осталась атмосфера тюркско-мадьярского братства и взаимопонимания, остались воспоминания о встречах и знакомствах с новыми людьми. Осталось огромное чувство благодарности венгерскому ПЕН-клубу, фонду “Туран-Мадьяристан” и всем братьям-мадьярам, которые сумели обеспечить нам и вино, и хлеб, и зрелище, и роскошь человеческого общения. Алматы - Будапешт - Токай - Талья - Бугац - Кишкуншаг