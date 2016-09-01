"ЖИЗНЬ" ГОЛОВЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ

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"ЖИЗНЬ" ГОЛОВЫ ПОСЛЕ СМЕРТИ Горячие новости / Исследования

Алан Байтенов

Читатель знает, что в данный момент идут переговоры с российской стороной относительно передачи останков Кенесары хана и Кейки батыра. Напомним, Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, публично обещал помочь вернуть останки национальных героев Казахстана на родину для захоронения. По официальной версии, это произойдет в конце сентября. К слову, Казахстан обращается с подобной просьбой с 1995 года.
Ну а пока соблюдаются все необходимые формальности и останки, надеемся, уже упаковывают, мы хотим вспомнить о забытом в современном мире и обществе культе мертвых голов, черепов, костей знаменитых людей. А так как это безусловная ценность, значит, и о торгах, которые могут проходить даже на самом высоком уровне

 

Череп - средоточие силы, вместилище души. Череп - почетный трофей, подарок государю, вождю. Мертвая голова, а потом кубок из черепа - лучшее доказательство, что твой противник, враг мертв. Череп - лучшая демонстрация силы и назидание возможным противникам.
Особенно ценилась голова того врага, который был лишь немного слабее тебя, и ты его одолел в честном бою из самых последних сил. Считалось, что с головой врага воину переходит и его жизненная сила, умение сражаться и талант искусно убивать. В общем, все лучшие способности жертвы. А еще побежденный становился его рабом. Конечно же, головами именитых противников, некогда непобедимых воинов, гордились - украшали ими свое жилище, могли поставить на почетное место в доме, угощать и даже спрашивать совета, просить защиты. Или сделать кубок - доставали такую “посуду” по особым случаям. Хозяин тем самым проявлял уважение к своим гостям и в то же время напоминал - лучше не ссориться.
Собственно, на этой основе и зародился кровавый культ охоты за головами.

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Южноамериканские индейцы племени хиваро, живущие в горах Эквадора, тоже отрезают головы своим врагам и тоже коптят их в дыму. Причем у них это «валюта», поскольку золота они не знают

 

Культ мертвой
головы
Как утверждают открытые источники, древние тибетцы, почитая своих предков, делали из черепов своих родителей красивые чаши. В то же время, сооружая башни и пирамиды из человеческих останков, завоеватели старались увековечить память о славной победе и тем самым предупредить - вот что может случиться, окажи противник сопротивление.
Черепа, как правило, вывешивались у входа в святилище. А число черепов на поясе, например, кельтского воина, было своеобразным показателем его доблести. И да, череп был оберегом от воздействия потусторонних сил. Все, конечно, зависело от статуса самого победителя, но часто черепа инкрустировались золотом или серебром. Опять-таки из них делались сосуды для питья. К слову, часто смертельно раненому товарищу также отрубали голову, чтобы она не досталась врагу. Как правило, черепа достойных противников могли выварить в масле и аккуратно положить в сундук. А позже показывать их почетным гостям.
Конечно же, воины всячески старались показать свои силу и доблесть. Представьте такую картину - воины, прикрепив головы на копья и упряжь лошадей, несутся на очередную сечу! Да, культ черепа был в почете и в воинских обрядах скифских племен. Существуют легенды, что они пили кровь первого убитого врага и предъявляли головы своих врагов королю. Тем самым демонстрируя свою результативность в момент дележки добычи.
Использование черепов поверженных врагов в качестве кубков считалось особенностью степных язычников. Например, в Повести временных лет рассказывается, как печенежский хан Куря сделал чашу из черепа Святослава. А болгарский царь Крум после разгрома византийского войска сделал себе чашу из черепа императора Никифора.
В XIII веке монах Юлиан (знаменитый путешественник) рассказывал об обычаях мордвинов: “Это язычники и настолько жестокие люди, что у них тот человек, кто не убил многих людей, ни за что не считается; и когда кто-либо идет по дороге, то перед ним несут головы всех убитых им людей, и чем больше голов перед кем несут, тем выше он ценится. А из голов человеческих они делают чаши и особенно охотно пьют из них. Тому, кто не убил человека, не позволяют жениться”.

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У маори высушиванию подвергались головы не только противников, но и почетных старейшин со священными татуировками «та моко»

 

Безусловно, культ человеческой головы существовал и у народов Индии, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Новой Гвинеи, Филиппин. Также характерен для Южной Америки, Африки. Райское место Борнео - обитель племен под общим названием даяки. Это охотники за головами. По старинным заметкам путешественников ясно - даяки считали главной ценностью человеческую голову. Тем самым высшей степенью уважения к богам была человеческая смерть. А голова преподносилась на алтарь. Впрочем, головы соперников, враждующих племен, часто присутствовали во время военных советов - считалось, что теперь они принадлежат своим хозяевам и могут помочь в разработке военной стратегии. Конечно же, для того, чтобы услышать голос и совет, нужно было погрузиться в определенное состояние.
В некоторых домах островных народов человеческие головы складируются в специальные корзины. И семейство, как правило, гордится их количеством. Естественно, высушенные головы передаются по наследству. Кстати, это головы не только врагов семейства.
В Америке, впоследствии завоеванной конкистадорами, культ голов также был весьма развит. Так, индейцы мочика носили головы врагов у себя на поясе, ацтеки и майя после жертвоприношений вывешивали отрубленные головы на колья перед храмом.
Еще было такое явление как цомпантли - “стены черепов”. Подобное было распространено на территории всей Месоамерики. Однако в зависимости от обычаев индейских племен их конструкция сильно отличалась. Для их возведения использовались как настоящие черепа, так и каменные имитаторы. Один из самых жутких памятников сохранился до наших дней в Чичен-Ице, главном городе древних майя. Стена, считают историки, была воздвигнута после одного из самых масштабных жертвоприношений богине смерти Миктлансиуатль. Цомпантли использовалась как символ для устрашения и усмирения покоренных народов. Сооружение дополнено тремя рядами рельефов, изображающих множество черепов, насаженных на длинные шесты.

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Во время Великой французской революции в 1793 году революционеры вскрыли место королевского захоронения и сбросили останки монархов в общую могилу. Один из революционеров отрезал голову от тела Генриха IV. С тех пор голову короля не раз продавали на аукционах, и она побывала в разных частных коллекциях

 

До сих пор индейцы хибаро охотятся за головами, которые с помощью особых технологий превращают в уменьшенную копию - тсантса. Да, это именно те высушенные головы, о которых так любят рассказывать антропологи, восхищаясь технологией бальзамирования. Технология до сих пор не известна во всех деталях. Но при этом поражает - голова уменьшается до размеров кулака, сохраняя выражение и особенности живого человека.
Конечно же, ценили возможность отрезать голову, а потом преподнести своему покровителю и в Японии. Это также было основанием для требования награды. Истории известны такие случаи - после победы в 1598 году в одной из битв в Корее было обезглавлено около 40 000 человек. Но как транспортировать такое количество голов? А так хотелось похвастаться своим достижением... Поэтому было принято решение срезать уши и носы жертв, засолить и отправить их в бочках.
Резали головы и в Китае. Практиковалось подобное и в мусульманстве. Но особенно любили этим заниматься турки. Был такой обычай - головы казненных пашей или знатных офицеров выставлять на серебряных или деревянных блюдах в зависимости от чина. “А головы убитых в сражениях предварительно просаливались и складывались у входа первого двора, когда их набиралось слишком много, то довольствовались одними ушами, которые съедаются собаками. На эти головы и уши ставятся надписи, поясняющие, кто эти несчастные - солдаты, разбойники или преступники, погибли в битвах или от руки палача”, - писал граф Александр Ланжерон, русский военачальник, эпохи Наполеоновских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 год.
Можно, наверное, бесконечно перечислять народы и их подвиги в деле отрубания голов. Ясно одно - каждый раз голова особенно доблестного воина становилась достоянием. А также прямым доказательством смерти врага. К тому же демонстрацией силы и устрашением покоренных народов. Кстати, позже начали использовать символические череп и кости в военной атрибутике. К примеру, кольцо СС “Мертвая голова”.

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Петер фон Хагенбах. Преданный вассал императора Карла Смелого. Поставлен управлять территориями Эльзаса и Лотарингии, но в ходе народного восстания был взят в плен, предан суду и обезглавлен. Его голова хранится в музее города Кольмара, Франция

 

Головорезы XX века
Да, культ настоящих черепов и костей был и в XX веке. И не только у островитян, где племена остались на уровне развития раннего земледелия. А именно во времена установления советской власти. Как знает читатель, голова Кейки батыра, одного из главных врагов с точки зрения “красных”, до сих пор находится в Кунсткамере. Это там, где содержатся заспиртованные младенцы с патологиями развития и останки животных - материал для научного изучения. Зачем только вот российской науке череп и кости вполне обычного казаха? Что непонятного в происхождении и судьбе этого человека? Напомним, он был против установления советской власти, и в конечном итоге его после долгой осады жилища наконец убили. Как и всех кто его поддерживал. Кейки батыр был великолепным, уникальным стрелком - конкретно из-за этого качества, собственно, его и назвали батыром. Голову и руки этого воина отрезали - сейчас это экспонат №3383 Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Не хотелось бы повторяться, но Казахстан обращается по поводу останков к России еще с 1995 года.

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Череп Бетховена после эксгумации в 1863 году

 

Причин, конечно, масса - может быть, действительно красный командир, руководивший операцией, рассчитывал на некую пользу от останков. Может, даже материальную - предоставил доказательство “окончательной” смерти своему “правителю”. Впрочем, специалисты, изучающие историю культа черепов и смерти, высказывают такое мнение: “Христианское мировоззрение изменило и отношение к черепу в качестве воинского символа, который стал ассоциироваться с доблестью, жертвенностью, силой духа, презрением к смерти и победой над нею. Напротив, в воинских формированиях XX века, сознательно порвавших с христианской традицией, мертвой голове придавался устрашающий характер зловещего эпатажа, смертельной угрозы врагам и разрушения”, - так описывает зверства, в том числе и “красных”, Сергей Николаевич Неподкосов, автор книги “Символ “мертвая голова”.
К слову, похожая история происходит и с останками Кенесары хана. Единственный момент - Кунсткамера официально заявляла, мол, нет у нас останков этого человека. Ну что же - Казахстану вернуть останки героев обещал второй человек в государстве, которое считает себя приемником Российской империи и СССР. Напомним, что Кенесары хан был убит в 1847 году, а Кейки батыр - в 1923-м.
Ведь, правда, зачем российской науке не столь старые и ценные в антропологическом смысле кости? И ведь постоянно передаче что-то мешает. Но не будем нагнетать - до конца месяца (обещано, что останки передадут до конца сентября) еще ведь целая неделя.

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Просмотрено: 990 раз Просмотров: 990 опубликовал: Ruslan 23 сентября 2016 Напечатать Комментарии (0)
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