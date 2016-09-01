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"БАРЫС" (АСТАНА) - ЦСКА (МОСКВА) - 4:0
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СЕНСАЦИЯ НА ЛЬДУ Горячие новости / Спорт

Столичный “Барыс” в минувший вторник в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома выиграл у московского ЦСКА со счетом 4:0. Таким образом, казахстанцы прервали 10-матчевую победную серию лидера сводной таблицы чемпионата. Для астанчан это была третья виктория в 10 матчах и вторая подряд. 18 сентября “Барыс” в столичном Дворце спорта одолел череповецкую “Северсталь” - 2:1

 

Перестановка на тренерском мостике пошла на пользу “Барысу”. По словам одного из лидеров столичного клуба Кевина Даллмэна, уровень игры команды под руководством Эдуарда Занковца растет от матча к матчу. Победа над ЦСКА, не на шутку разогнавшегося в чемпионате, хорошее тому подтверждение.
Хозяева площадки открыли счет на третьей минуте. Шайбу забил Вячеслав Трясунов с передач Евгения Рымарева и Дмитрия Гренца.
Во второй двадцатиминутке уже сам Евгений Рымарев замкнул комбинацию из передач Романа Старченко и Максима Семенова. В начале третьего периода отличился Найджел Доус.
Чуть позже шайба все-таки побывала в воротах Хенрика Карлссона, но Эдуард Занковец запросил у судей просмотр момента. В результате просмотра шайбу не засчитали, так как она была забита с нарушением правил.
На 56-й минуте поединка “Барыс” усилиями Романа Старченко провел четвертую шайбу, заставив трибуны скандировать “Молодцы! Молодцы!”.

 

 

- Сложно найти какие-то отрицательные моменты, потому что ребята действительно отработали здорово, начиная от нападающих, которые помогали защитникам, и заканчивая вратарем, - комментирует наставник “Барыса” Эдуард Занковец. - У ЦСКА это была уже третья игра на выезде, мы это понимали и старались играть как можно самоотверженнее, как можно больше двигаться, кататься, чтобы постараться не уступить сопернику в катании, хотя сделать это против ЦСКА было сложно. Повторюсь, молодцы нападающие, которые отрабатывали в обороне, играли самоотверженно, и вратарь, безусловно, молодец.
- В прошедших матчах мы видели, что “Барысу” не всегда удавалось провести игру ровно, выделялся первый период, а потом все шло по нисходящей. Сегодня мы увидели ровную игру ваших подопечных, каким образом вам удалось добиться этого?
- Знаете, в предыдущих матчах нас выбивало из ритма большое количество удалений, огромная нагрузка выпадала на отдельных игроков, особенно на защитников, а у нас не такая длинная лавка сейчас. Поэтому мы теряли игровой ритм, накапливалась усталость, и концовку мы не могли играть ровно. Сегодня, как ни странно, мы даже на этом не акцентировали внимания на установке. О том, что не нужно удаляться, было сказано после предыдущего матча, получается, что ребята все поняли.
А вот как прокомментировал результат встречи главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов:
- Мы сегодня проиграли по делу, были слабее. Огорчены результатом, ноль голов, нападающие не сделали ту работу, которую должны были сделать. Я вам откровенно скажу, сегодня у нас был “холодный душ”, нас прибили.
- Мы провалили начало сезона, потеряли уверенность, - говорит нападающий “Барыса” Найджел Доус. - Сейчас ребята обрели ее снова, начинают верить в себя. Надеюсь, рост продолжится. Но это всего одна игра - впереди длинный сезон.
В таблице Восточной конференции “Барыс” с 10 баллами занимает предпоследнюю строчку. Следующие три матча столичные хоккеисты проведут в гостях. 25 сентября в Москве со “Спартаком”, 27 сентября в Сочи с одноименной командой и 29 сентября в Нижнем Новгороде с “Торпедо”.
Ожидается, что белорусский специалист Эдуард Занковец в ближайшее время возглавит и национальную сборную Казахстана.

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Просмотрено: 818 раз Просмотров: 818 опубликовал: Ruslan 23 сентября 2016 Напечатать Комментарии (0)
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