ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Алла Иванилова С 1 января 2017 года вступят в силу поправки в миграционное законодательство, которые предусматривают новый подход к привлечению иностранной рабочей силы. В первую очередь, это означает, что она станет дороже. Так, за одного иностранного рабочего придется заплатить налог до полумиллиона тенге в год В Казахстане действует порядок привлечения иностранной рабочей силы, основанный на системе квотирования и выдачи рабочих разрешений. Правительством установлена квота в размере 0,7 процента к численности экономически активного населения республики. Это около 63 тысяч человек, но фактически действуют до 30-35 тысяч разрешений для работы иностранцев. Вместе с тем именно дефицит отечественных квалифицированных кадров вынуждает казахстанские компании искать специалистов за рубежом. Так, около 64 процентов работающих в Казахстане граждан других государств - высококвалифицированные работники, то есть топ-менеджеры, руководители среднего звена, специалисты, 36 процентов - квалифицированные рабочие и сезонные иностранные работники. Большинство приезжих в этом году в нашу страну на заработки - трудовые мигранты из Китая, Турции, Узбекистана, Великобритании и Индии. Создать такие условия, чтобы иностранные граждане могли свободно приехать в Казахстан и самостоятельно устроиться на работу - одно из требований Всемирной торговой организации, полноправным членом которой мы стали в прошлом году, после 19 лет упорных переговоров с другими ее участниками. За долгожданным членством последовали первые шаги к выполнению обещаний, данных новым партнерам. В том числе были приняты поправки в закон, касающийся вопросов миграции и занятости населения.

Со следующего года в республике будет изменен порядок привлечения иностранной рабочей силы. Работодателям придется платить в местные бюджеты за каждого зарубежного специалиста, причем чем ниже его квалификация, тем больше налог. Кроме того, сумма оплаты будет дифференцироваться в зависимости от отрасли. Так, в сельскохозяйственном секторе меньше, в нефтегазовом - больше. Внутри отраслей также будет действовать деление. Способ пополнения госбюджета таким способом в мировой практике не нов, и, по словам чиновников, это делается для того, чтобы работодатели рассчитывали, что выгоднее - платить за иностранца или обучать рабочие кадры в Казахстане. При этом система миграционных квот сохраняется, и она будет предусмотрена для физических лиц. Примечательно, что новые правила не будут распространяться на граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз, поскольку действует договор о свободном передвижении рабочей силы государств - членов союза.

Второе новшество заключается в том, что квалифицированные иностранные специалисты, прибывающие в Казахстан для самостоятельного трудоустройства, получат возможность трудоустроиться в течение трех месяцев согласно перечню востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики на основании справок о соответствии квалификации. Для получения такой справки зарубежный специалист будет пропущен через балльную систему, которая оценит его образование, стаж, практический опыт работы и иные параметры, позволяющие подтвердить квалификацию.

Кроме того, планируется создать информационно-аналитическую систему. Это значительно упростит порядок привлечения иностранной рабочей силы для работодателей, ускорив процедуру выдачи разрешений. Если сейчас эта процедура занимает в среднем 30-40 дней, то по предлагаемому порядку сократится в среднем до пяти дней.

Чиновники считают, что после вступления в силу новых поправок никакой угрозы трудовой экспансии не последует. Сейчас число иностранных специалистов составляет всего лишь 0,4 процента от общего рынка труда, а на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, работает свыше 92 процентов граждан Казахстана. Главная цель, которую ставят государственные мужи, чтобы иностранцы, работающие в нашей стране, были квалифицированны и занимали те рабочие места, на которые не найти специалистов на местном уровне. Так, для удовлетворения потребностей экономики в условиях индустриально-инновационного развития уже в самое ближайшее время понадобятся высококвалифицированные специалисты по инновационным технологиям. Понятно, что подготовить их в течение года-двух просто нереально.

А привлечение высококвалифицированных специалистов - это трансферт технологий, знаний и опыта.

Однако сами работодатели могут отказаться от услуг зарубежных специалистов. За упрощение найма им придется расплачиваться высоким налогом. Так, один иностранный рабочий будет обходиться от 290 до 530 тысяч тенге в год, в зависимости от занимаемой должности и отрасли. А это в среднем - один год обучения в университете по техническим специальностям. При этом речь идет исключительно о налоге, не говоря уже о заработной плате, которую также необходимо платить приглашенному сотруднику. Впрочем, пойдут ли вырученные средства непосредственно на подготовку отечественных кадров по тем специальностям, которых в стране не хватает, решать на свое усмотрение будут акиматы. За 8 месяцев текущего года в Казахстан с целью трудоустройства прибыли 12 963 человека из стран - участниц ЕАЭС, из них граждане России - 9388 человек, Кыргызстана - 1496 человек, Беларуси - 394 человека, Армении - 1685 человек. Кроме того, в этом году 210 тысяч человек получили разрешения от органов внутренних дел на работу в домашних хозяйствах республики. Это в основном граждане Узбекистана. Также в Казахстане стало больше мигрантов из Таджикистана. Только в первой половине 2016 года приехали почти 90 тысяч граждан этой страны. Они трудятся на стройках, в торговле и сельском хозяйстве. Казахстанский МИД объясняет такой наплыв тем, что между странами нет визового режима, и это существенно облегчает массовую миграцию. В Казахстане намерены продлить срок пребывания кыргызстанцев без регистрации - с 5 до 30 дней. В случае успешных переговоров в течение двух месяцев ожидается подписание соответствующего соглашения. Астана