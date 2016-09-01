НЕНУЖНЫЕ БЕРЕГА

Ольга Шишанова В Европе реку Рейн делят девять государств, но каждая капля воды, которая забирается той или иной страной, отслеживается и контролируется автоматизированной системой управления водными ресурсами. Возможно, когда-нибудь и страны ЦА тоже придут к этому, хотя за четверть века, со времен обретения независимости, проблема оказалась так и не решена Возможно, уходящий год, который оказался щедрым для обычно страдающих от недостачи водотока казахстанских рек - Иртыша, Сырдарьи, Урала и даже, впервые за последние 10 лет, реки Или, притупил бдительность чиновников. Между тем известно, что такие всплески водности случаются не каждый год и даже не каждое десятилетие. Может быть, в этом вопросе не помешало бы изучить опыт бывшего СССР, где лимиты гарантированного водопотребления в разрезе республик устанавливались в том же орошаемом земледелии на основе оптимизации размещения поливных площадей в бассейне рек и нормативов удельного расходования воды для отдельных водохозяйственных районов. А водопотребление городского и сельского населения, промышленности и теплоэнергетики, рыбного хозяйства и животноводства относилось к приоритетной категории. Не был забыт учет затрат речного стока на обводнение речных пойм и питание Аральского моря, сама же гидроэнергетика как отрасль-водопользователь функционировала в режиме, при котором электроэнергия на ГЭС вырабатывалась с учетом ирригационных и санитарных попусков.

Сегодня все обстоит с точностью до наоборот, начиная от отсутствия единого органа управления водными ресурсами в стране и заканчивая долгостроем казахстанско-китайских переговоров по вододелению Иртыша и Или. Так, по словам вице-министра МСХ РК Ерлана Нысанбаева, “по реке Или ведутся в рабочем порядке заседания, переговоры, встречи, работа совместных комиссий, и вся эта работа направлена на подписание соглашений по вопросам вододеления”. Казахстан надеется в этом вопросе на международное право, причем за основу берется уже 2010 год, когда водность Иртыша на территории Казахстана составляла чуть больше двух кубокилометров.

Китай же, несмотря ни на что, сегодня продолжает наращивать свой потенциал в этом вопросе, что привело к забору воды этой страной более 3,5 кубокилометра (почти треть водостока). Вместе с тем уполномоченные власти КНР отказываются подписывать Хельсинкскую конвенцию об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, которая определяет право каждого государства на справедливую долю в использовании трансграничных вод и оговаривает экологические обязательства участников.

Прошло слишком много времени и с тех пор, как были определены лимиты водозабора между Россией и Казахстаном, правда, в ноябре нынешнего года представители двух государств собираются обсудить этот вопрос на территории России. А пока река Урал спешно пополняет свой сильно обмелевший водозапас, хотя о судоходстве, как это было в прошлом веке, до сих пор нет и речи.

О вопросе принципиального нарушения режима каскада ГЭС на Сырдарье мы уже писали в одном из предыдущих номеров, из-за чего страдают казахстанские аграрии, занимающиеся выращиванием хлопка. И одними технологиями водосбережения в данном вопросе проблему не решить, поскольку предпочтение государств, расположенных выше по течению Сырдарьи, отдается энергетическому режиму работы, а не воднохозяйственному, что идет вразрез с нуждами сельхозтоваропроизводителей.

Хорошо хоть, что наличие гидропостов на территории каждого государства, с которым граничит Казахстан, особенно в плане трансграничных вод, дает возможность отслеживать хотя бы объемы воды и ее расход. Астана