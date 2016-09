ТАНЦЫ НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ Горячие новости / Светская жизнь Алматинская “Макарена” В том районе Алматы, который можно назвать маленькой Францией, случился невероятный ажиотаж. И дело было не только в однодневной 35-процентной скидке на парфюм, косметическую продукцию - внимание алматинцев, женщин и мужчин, привлекла Эйфелева башня перед “Французским домом” - на ней танцевали красивые девушки в бикини и в поясах крепления!

А каково в этот момент было танцовщицам на башне? Ведь им пришлось танцевать на немалой высоте. И хотя алматинская копия Эйфелевой башня меньше оригинальной, по признанию четырех девушек, им было очень страшно, особенно в первый день. И пояса безопасности мало утешали

Даша Гаськова, Алина Баранова, Екатерина Син-Чан и Анель - сотрудницы “Французского дома” - приняли участие в необычном проекте. И они справились со своим страхом - танцовщицы покорили высоту башенной конструкции. Девушек увлекла идея станцевать на Эйфелевой башне. Хотя они были ограничены в движениях, ведь пространства для танца было немного, несколько композиций были исполнены блестяще. Танцовщицам требовалось быть артистичными, выразительными и бесстрашными. Рядом с башней был сооружен подиум, на котором группа поддержки с яркими помпонами также исполняла ритмичные танцы. Черлидерши создавали атмосферу праздника, привлекая зрителей к действу. Даша, Алина, Катя и Анель исполняли свой танец на Эйфелевой башне, вызывая возгласы поддержки и одобрения публики! Но была и та часть алматинцев, которая высказывала свое осуждение. Зрителей возмутило то, что девушки были облачены в легкие купальные костюмы. Исполнительницы отнесли негативную реакцию к сдержанному восточному менталитету казахстанцев. Однако те, кто выражал свое неодобрение, все же оставались среди зрителей и тоже снимали происходящее на мобильные устройства.

Девушки в туфельках на каблуках взобрались на башню, но, поняв, что эта обувь там неуместна, оставили ее внизу. Оказалось, что пояса крепления еще не доставили, поэтому исполнительницам приходилось быть осторожными. Но это длилось недолго: в течение часа привезли пояса безопасности, покорительницы башни немного успокоились и стали пробовать танцевать. Постепенно все получилось. Даша Гаськова вызвалась первой участвовать в этом проекте. Это в ее характере - участвовать во всем, что интересно, ново. Даша рассказала об ощущениях девушек на такой необычной сцене - Эйфелевой башне.

- Нам было страшно, когда мы забрались на башню. Тряслись и подкашивались ноги. К тому же я боюсь высоты, но любопытство все же взяло верх. Сначала мы были в парео, но потом остались в купальниках - для большего привлечения зрителей. На нас были колготки, что придавало чувство защищенности... В первый день нам включили музыку, предложили просто подвигаться, потанцевать так, как получится. Потом нам поставили хореографию нескольких танцев. Мы исполняли пять композиций, в сумме исполнение занимало примерно двадцать минут. Конечно, мы предварительно репетировали - под известные композиции восьмидесятых, под клипы Waka waka Шакиры, Makarena, One way ticket группы Eruption и другие. Публика реагировала по-разному. Кто-то был явно в восторге - зрители подбадривали нас одобрительными возгласами, аплодисментами и свистом восхищения. Молодые ребята пытались с нами познакомиться, просили о встрече. Часть публики выказывала недовольство. Мы слышали крики: “Девушки, где ваше достоинство?!”, “Как вы могли пойти на это?!”. Но ведь все мы бываем на пляже: женщины - в купальниках, мужчины - в плавках... Там никто не возмущается по поводу открытых нарядов. К тому же наши купальники были довольно сдержанной модели.

Сегодня Даша Гаськова, Алина Баранова, Екатерина Син-Чан и Анель с удовольствием вспоминают свое участие в необычном проекте. Этот танцевальный дебют на Эйфелевой башне запомнится им на всю жизнь. Все девушки в свободное время отправляются в путешествия, посещают самые разные места, но ни одна из них еще не была во Франции. И каждая хотела бы посетить эту страну, которая стала законодательницей парфюмерной моды и модной одежды. Каждая из девушек, попав в Париж, увидит главную его достопримечательность - трехсотметровую Эйфелеву башню. Возможно, однажды они поднимутся на ее смотровую площадку. Но ни одна из них никогда не предполагала, что станцует - пусть и на малой алматинской, но все же Эйфелевой башне!

Опережая улыбки!

Екатерина Син-Чан - одна из четырех девушек, сотрудниц “Французского дома”, кто принял участие в необычном рекламном проекте. Девушкам довелось танцевать на Эйфелевой башне перед “Французским домом” в бикини и поясах крепления. Под крики восторга одних зрителей и топот возмущения других. Покорительницы Эйфелевой башни заранее отрепетировали танцы, потому что требования были необычны - двигаться пришлось на ограниченном пространстве. И здесь важны были не только танцевальные па, но и артистичность, пластика. По замыслу организаторов, исполнительницы в танце должны были также осыпать зрителей мыльными пузырями, создавая атмосферу праздника.

Во время этого беспрецедентного танца на участке проезжей части по улице Фурманова, между проспектами Абая и Сатпаева, случился автомобильный коллапс, две аварии (к счастью, без пострадавших), большой зрительский ажиотаж. Те, кто спешил по своим делам, надолго задержались у Эйфелевой башни. Люди делали снимки и видео на свои гаджеты и комментировали на все лады событие, участниками которого они стали

- Вы - участница уникального проекта. Четыре девушки танцевали на Эйфелевой башне. Расскажите об этом.

- Мне, как и моим коллегам, было страшно оказаться на таком необычном подиуме - конструкции Эйфелевой башни. У нас тряслись коленки. Сначала мы даже двигаться не могли, стояли в полном ступоре, потом освоились. Но все же это было интересно - происходило что-то новое, подобного не было у нас в Алматы, Казахстане. Немного неожиданной была реакция публики. Некоторые восприняли в штыки, сказывается наш менталитет. Но те, кто чаще бывает за границей, восприняли с восторгом. Было весело, но и грустно, мы в какой-то мере переживали это зрительское осуждение. Но потом мы поняли, что всегда найдутся те, кто будет осуждать - будь ты хорошая, плохая, будь ты одета или раздета... И нет смысла обращать на них внимание.

- Чтобы станцевать на Эйфелевой башне, нужно обладать не только смелостью, но и хорошей физической формой. Вы как-то поддерживаете свою прекрасную фигуру, стремитесь к этим модельным параметром - 90-60-90?

- Никогда не стремилась к этому! Спортом занималась с детства - плаванием, футболом, баскетболом, борьбой, рукопашным боем. Девушка должна уметь постоять за себя. Никогда не держала никаких диет. И не понимаю людей, которые могут сидеть на диете. Я ими восхищаюсь, но сама не могу отказаться от еды. Если голодна, могу поужинать в два, три часа ночи. Например, могу в десять вечера съесть бургер Hardees. Дома у нас вкусно готовят все - мама, папа, бабушка. Иногда и я сама могу что-то приготовить, когда есть время и настроение.

Екатерине Син-Чан 25 лет, она менеджер по продажам во “Французском доме”. Любимый писатель - Шекспир. Еще в детстве, десятилетней девочкой, Катя прочла собрание сочинений великого классика. Девушка владеет китайским языком, и свою специальность - “Бизнес, экономика, международные отношения и дела” - получила в Китае. После школы поступила в китайский университет. На выбор повлияло то обстоятельство, что отец Кати - китаец по происхождению. Четыре года она провела в этой стране. Знание китайского языка ей очень помогает в работе во “Французском доме”, где часто бывают делегации из Китайской Республики.

В детстве Катя мечтала быть моделью. Ее отговаривала мама, понимая, какая это сложная профессия. А Катя уже получала приглашение от модельных агентств. И однажды мудрая мама, понимая, что запретами дочь не остановить, сама повела девочку в модельное агентство.

- Я вошла в помещение модельного агенства, увидела там множество девушек. Там же стояла толпа мужчин, задействованных в показе. Девушки на виду у них переодевались, они делали все быстро, так как шоу продолжалось, модели не могли даже уйти в раздевалку, меняли одежду тут же, на виду у коллег-мужчин. Я была поражена! Поняла, что я слишком стеснительна для этой профессии. На этом мои мечты о карьере модели закончились. К тому же представительницам этой профессии нужно сидеть на диете, для меня это неприемлемо.

- Вы работаете в магазине, где собраны всевозможные парфюмы. Можно заблудиться в запахах... Какие у вас собственные предпочтения в ароматах?

- Я редко пользуюсь парфюмом. Никогда не было особой страсти к ароматам. Есть два-три аромата, которым отдаю предпочтение - “Молекула”, “Шанель”, “Живанши”. Люблю свежие запахи. “Молекула” нравится за то, что, ее никогда не ощущаешь на теле. “Шанель-Шанс” и “Коко Мадемуазель” - просто любимейшие...

Катя почти не пользуется косметикой. В одежде предпочитает минимализм, стремится одеваться просто и со вкусом, стильно, элегантно.

- Мне не нравится помпезность в одежде. Даже по праздникам одеваюсь просто - это может быть платье в пол, если я приглашена на свадьбу. Платье обычно выбираю однотонное, добавляю к наряду большое украшение.

- Некоторым девушкам не нравится собственная внешность, они начинают вносить коррективы. Красят волосы, выпрямляют нос, накачивают губы силиконом... Вы пошли бы на такие ухищрения?

- Я за естественность. Не люблю татуаж, силиконовые части тела. Не одобряю процедуры, в которых убирают морщины. Женщина должна оставаться естественной. Зачем менять себя с помощью хирургического вмешательства? Нужно поддерживать здоровье и быть такой, какой тебя создал Господь, любить себя такой, какая ты есть.

- Катя, у вас китайские корни... Как ваши предки оказались в Казахстане?

- Во время войны Китая с Японией прадедушка с прабабушкой, спасаясь от военных действий, перешли границу и остались в Казахстане. А мама у меня русская, коренная алматинка.

- Часто мы создаем семью по образу и подобию своих родителей. Каким вы видите будущего мужа?

- Он будет образованным, умным молодым человеком с большими перспективами. У него будет огромное желание стремиться к чему-то... И, конечно, у него будет прекрасная душа, человечность...

- Находите ли вы в своем окружении таких парней?

- Меня окружают очень хорошие люди, но, видимо, пока нет того, кто станет тем единственным мужчиной.

- Нравится ли вам город, где вы живете?

- Я очень люблю Алматы, безумно! Особенно чувствую эту любовь, когда нахожусь в отдалении от нашего города, начинаю понимать, насколько сильно скучаю. Но знаю, что Алматы - город “понтов”.

- Да, известная шутка: если бы “понты” светились, то в Алматы не нужны были бы фонари.

- В нашем городе много пафоса, его можно было бы и снизить. Но таков Алматы, этого уже не изменишь. И я часто уезжаю на выходные, чтобы отдохнуть от этой атмосферы - от избалованных детей, от пафоса.

- Где бы вы хотели жить, если бы была возможность?

- Хочу жить там, где живут мои родители. Дом там, где ты родился. Есть места, где тебе может быть комфортно, спокойно, хорошо. Но ты все равно вернешься туда, где родился, где твои родители. Я долго жила в Китае, была в разных местах этой удивительной страны. И даже думала там остаться, есть определенная привязанность к стране. Но поняла, что могу жить только там, где мои родители. Поэтому я нахожусь в Алматы. А когда хочется где-то побывать, можно съездить, отдохнуть и вернуться в родной город.

- Применяете китайский язык только тогда, когда находитесь в Китае?

- “Французский дом” не стоит на месте, он развивается. Приходится вести переговоры, переписываться с Китаем по разным проектам. Когда бывают китайские выставки, чувствую свою востребованность.

- Вы задумывались, чем займетесь, когда уйдете из “Французского дома”?

- Мне очень нравится здесь работать, именно поэтому я остаюсь во “Французском доме”. К тому же здесь есть перспектива карьерного роста, этого никто не отменял. В свое время я пришла сюда, потому что хотела что-то изменить в своей жизни, попробовать что-то новое. И я не разочарована тем, что здесь. Приросла к коллективу, он у нас замечательный.

- Какие у вас мечты?

- Хочу, чтобы всегда было мирное небо над головой, чтобы не было войны, и чтобы наконец нашли лекарства от таких болезней, как рак и СПИД. Считаю, что каждый человек может добиться всего сам, чего бы он ни пожелал. Мечтаешь о квартире на Мальдивах? Иди, заработай и купи! Не считаю это недостижимой мечтой. Настоящая мечта - чтобы не было войны где бы то ни было на Земле.

- Ваши пожелания девушкам, читательницам нашей газеты.

- Слушайте свое сердце. Прислушивайтесь к чужому мнению, но все же больше доверяйте себе. Совершайте меньше глупостей. Будьте добрее, помогайте взрослым, пожилым людям, не проходите мимо. Подавайте руку помощи! Улыбайтесь, когда находитесь на улице. Как бы ты ни был занят, улыбнись прохожему, поздоровайся с ним, просто кивни. Серебряный дождь! Алина Баранова мечтала когда-то стать стюардессой, чтобы посмотреть мир. Но поняла, что путешествовать можно и не будучи стюардессой. Она уверена, что когда-нибудь обязательно побывает в Париже. Но Алина никогда и не предполагала, что однажды станцует на Эйфелевой башне в бикини. В день 35-процентной скидки на товары “Французского дома” девушки исполняли несколько танцев на конструкции Эйфелевой башни. По замыслу организаторов акции это могло привлечь зрителей, покупателей к “Французскому дому”, его великолепным товарам. Так и случилось! Сначала Алина, как и ее коллеги, была смущена предложением, но потом девушек увлекла идея станцевать на Эйфелевой башне! И теперь это ярчайшее событие запомнится Алине Барановой на всю жизнь: много ли на свете девушек, которые станцевали на Эйфелевой башне? Единицы!

Алина Баранова (28 лет) - менеджер-консультант во “Французском доме”. Приехала в Алматы из Актау в 2006 году. Окончила КазЭУ (бывший Нархоз), получив специальность “Менеджер по туризму”. Потом вернулась в Актау, где работала в салоне красоты администратором сферы услуг. Но однажды Алина Баранова решила, что хочет работать во “Французском доме”. Девушка приехала в Алматы, написала резюме и отдала директору. Алине дали шанс - пригласили на двухдневную стажировку во “Французском доме”. Потом ее ожидало последнее испытание - собеседование на совете директоров, Алина Баранова прошла его успешно! И вот она третью неделю работает во “Французском доме” менеджером-консультантом.

- Алина, вы участвовали в рекламном шоу “Французского дома” - танцевали на конструкции Эйфелевой башни. Как вы отнеслись к своему участию в этой акции?

- Сначала я даже не хотела в этом участвовать, но потом решила, что будет интересно. Когда мы поднялись на башню, признаюсь, было страшно! Но потом мы растанцевались, смотрели сверху на проезжающие мимо машины, на реакцию людей. Кто-то из зрителей свистел, кого-то я приветствовала, помахивая рукой. Но была и негативная реакция, мы же все-таки живем в Казахстане, азиатской стране со своим сдержанным менталитетом. Я отнеслась к этому нормально. В том, что мы делали, не было ничего пошлого. Мы понимали, что дарим хорошее настроение людям и себе, это воодушевляло. Проект получился интересным.

- У вас внешность модели. Стремитесь ли вы к классическим стандартам 90-60-90?

- Нет! Считаю, что вес должен быть таким, чтобы было комфортно, легко. Может быть, для кого-то вес в 67 килограммов вполне приемлем, а кто-то стремится сбросить десяток килограммов. У меня нет такого стремления - подстраиваться под какой-то идеал. Если человеку хорошо в своем весе, то это и будет для него идеально и красиво. Диету я не соблюдаю, но стараюсь придерживаться правильного питания - поменьше употреблять жирной, соленой пищи. Очень люблю мучное, отказываюсь, но иногда не могу устоять. В моем рационе обязательно присутствуют овощи, фрукты и вода.

- Как предпочитаете одеваться?

- В одежде придерживаюсь свободного стиля. Летом ношу шорты, футболки, майки, сандалии. Главное требование к гардеробу - удобство. Весной - свободные штаны. Не терплю стесняющую движения одежду. Любимая обувь - кроссовки, но иногда надеваю туфли.

- В нашем городе среди молодых девушек принято даже в обычной жизни выглядеть как модель...

- Это не для меня! Лишь на праздники я одеваюсь как-то по-особенному. Мероприятия обязывают выглядеть по-королевски.

- Какие ароматы предпочитаете, считаете своими?

- На сегодня мои предпочтения по ароматам - это “унисекс” и более тяжелые ароматы - древесные ноты, “кожа”. В настоящее время у меня появились два любимых аромата, которые я и представляю во “Французском доме”. Это Gak, ароматы марки Giorgio Armani Cosmetics, также появилась новая ниша - “арабская роза” и “ветивер”.

- Наверное, вы профессионал в искусстве make up? Как относитесь к своему макияжу? Вам важно использовать модную губную помаду, например, тени, тональный крем?

- Не люблю яркий макияж. Предпочитаю умеренный, неброский. Для меня важны тон, подчеркнутые брови, выраженные ресницы и максимальные “стрелочки” в углах глаз. Иногда, по настроению, использую очень яркую - коралловую, красную - помаду, “удовый” тон (от удового дерева, одно из названий - дерево Агар. - Ред).

- Вы, обладая такой внешностью, наверное, не страдаете от отсутствия внимания со стороны представителей сильного пола?

- Может быть... Но все же, мне кажется, мужчины боятся меня. Ребята, мои друзья, так и говорят, что парни, чье внимание я привлекаю, боятся меня, им ко мне страшно подойти. И я понимаю, что могу быть сильнее иных мужчин.

- Алина, вы еще не замужем. Какой человек будет вашим избранником?

- У меня есть определенные представления о том, какой человек мог бы быть рядом со мной. Для меня это глубокая тема. Тот, кто рядом, должен быть настоящим мужчиной - надежным, сильным, человеком слова и дела, на которого можно положиться. Он должен быть в первую очередь другом для меня, потом уже мужем, любовником... В наше время парни не хотят ничего делать для завоевания девушки. Замечаю, что они бы предпочли, чтобы все само шло в руки. Это ослабляет их инстинкт охотника.

- Сколько детей будет в вашей семье?

- В восемнадцать лет я думала о том, что хотела бы родить двух девочек-двойняшек. Сегодня думаю, что хотела бы одну дочь. Вообще, детей будет столько, сколько Бог даст.

- Водите ли вы автомобиль? Какая ваша любимая марка?

- Умею водить. Машины пока нет, любимая марка авто “Мерседес”.

- Алина, у любой молодой девушки есть мечта. Можете поделиться вашей?

- Моя мечта проста - я хочу вместе с любимым человеком промокнуть до нитки под дождем. И пусть это будет теплый дождь. Эта мечта со мной уже несколько лет. К сожалению, она пока не осуществилась. Но у кого-то есть шанс!

- Ваши советы нашим читателям...

- Главное - быть собой. Не изменять самому себе, не быть лицемерным. Живите с открытой душой, будьте добрее, всегда улыбайтесь. Мир - это зеркало вашей души. То, что мы отражаем, то и получаем. Давайте будем добрее, будем любить друг друга и будем красивыми! Конечно же, желаю всем здоровья! Поделиться: 0

1

2

3

4

5 Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:







Просмотрено: 3 раз Просмотров: 3 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)