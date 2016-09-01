Следствие определило виновных Малайзийский “Боинг”, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью зенитно-ракетным комплексом “Бук”, доставленным на Украину из России. Об этом заявили голландские следователи в минувшую среду По их данным, ракета была пущена из окрестностей села Первомайское, которые в момент трагедии находились под контролем ополченцев. Затем “Бук” был возвращен на российскую территорию. Сообщается, что эту информацию сообщил главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке во время встречи с родственниками погибших. Он также отметил, что конечное решение о виновности тех или иных лиц будет принимать суд.

Однако Россия опровергает свою причастность к авиакатастрофе малайзийского лайнера. В Кремле в очередной раз заявили с отсылкой на радиолокационные данные, что MH17 не был поражен с территории, подконтрольной ополченцам. Сообщается, что Россия предоставила радиолокационные данные от 17 июля 2014 года, однако совместная следственная группа (ССГ) их еще не получила.

Тем временем в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявили, что близких погибших пассажиров и членов экипажа вводят в заблуждение. Как сказал замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, “они (следователи) делают эти заявления, а доказательной базы, которая находится в фотоснимках США, предоставить никто не может”.

“Это же американцы заявили первыми о том, что самолет был сбит якобы с подконтрольной территории ополченцев, и сказали, что у них есть снимки со спутника. Уже два года прошло, но этих снимков никто не видел. И Украина отказывается показывать воздушное пространство со своих РЛС. Идет обман, они лгут”, - уверен Э. Басурин.

По словам одного из экспертов международной следственной группы (ССГ) Геррита Тири, никакую информацию группа не принимает за данность, поскольку в конфликт вовлечены несколько сторон. “Эти стороны могут иметь свои интересы в манипуляциях или подтасовке, поэтому мы постоянно спрашиваем сами себя, что может быть в интересах того или иного источника, предоставляющего ту или иную информацию”. В международную комиссию входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии, Великобритании, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии, США и Украины. Представителей России в комиссии нет. Само расследование проводится под эгидой прокуратуры Нидерландов. Выводы комиссии были изложены на пресс-конференции с участием представителей следственной группы, в том числе координатора следствия - генпрокурора страны Фреда Вестербеке.

Комиссия утверждает, что точно установлено: самолет не погиб в результате технической неисправности, теракта на борту или атаки самолета. Он был сбит ракетой 9М38 с боевой частью 9Н314М зенитно-ракетного комплекса “Бук”, а комплекс был доставлен из России и затем возвращен обратно, об этом сказал глава департамента расследований полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен.

Виновник трагедии прямо не назван. Дело в том, что радиус запуска ракеты охватывает территорию площадью 320 квадратных километров. В нее входят в том числе территории, контролируемые ополченцами. Находившееся под контролем украинских вооруженных сил село Зарощенское, из которого, согласно версии, изложенной корпорацией “Алмаз-Антей”, и была пущена ракета, в этот радиус, как утверждается в исследованиях голландского Совбеза, не входит.

Главным в расследовании международной группы было то, что его авторы обещали назвать точное место, из которого была пущена ракета. Это место названо - район поселка Первомайское у села Снежное, которое контролировалось на тот момент ополченцами. Этот вывод совпадает с тем, что ранее сделала и обнародовала британская исследовательская группа “Беллингкэт”. Также в функции следственной комиссии входило установление виновных в трагедии. Их имена не прозвучали.

“Пока мы установили 100 человек, которые к этому прямо или косвенно причастны. Эти люди не становятся автоматически подозреваемыми”, - сказал Фред Вестербеке. По его словам, “чтобы объявить их подозреваемыми, нам нужно установить цепочку команд - от кого исходил приказ к запуску и как он передавался. Это уже позволит определить, кто из вовлеченных будет подозреваемым, а кто - свидетелем”.

Что касается России, то она не фигурирует в докладе в качестве виновника трагедии. Но, как дал понять Вестербеке, такое возможно в будущем. “Мы пока не делаем заявлений о причастности России”, - сказал он.

“Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.