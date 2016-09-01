ПРОЩАЛЬНАЯ ГОНКА ВИНЧЕНЦО НИБАЛИ В “АСТАНЕ”

Серик Ибраев “Тур Алматы”-2016

2 октября в Алматы в четвертый раз пройдет однодневная велогонка “Тур Алматы”. В ней планируется участие одного из самых известных велогонщиков мира, победителя “Тур де Франс”-2014, “Джиро д’Италия” - 2013 и 2016, “Вуэльты”-2010 итальянца Винченцо Нибали.

Для Нибали это будет последняя гонка в составе “Астаны”. Триумфатор “Джиро д’Италия” нынешнего года покидает казахстанскую команду, за которую выступал с 2013 года.

Всего же в “Туре Алматы” примут участие 14 команд. Помимо профессиональной команды “Астана” на старт гонки выйдут две профессиональные континентальные команды Delko Marseille Provence KTM и “Газпром - РусВело”, девять континентальных велогрупп и национальные сборные Узбекистана и Казахстана Четвертый “Тур Алматы” для любителей велоспорта будет особенным. Винченцо Нибали проведет свою последнюю гонку в форме “Астаны”. Для столичной велогруппы заканчивается целая эпоха - эпоха Нибали.

Нибали подписал контракт с “Астаной” в 2013 году в ранге победителя “Вуэльты”. Безусловно, уже в то время он относился к гонщикам первой величины. С ходу итальянец в составе нашей команды победил на “Джиро д’Италия” - родном для себя гранд-туре, а спустя несколько месяцев занял 2-е место в генеральной классификации “Вуэльты”.

В 2014 году Нибали выиграл самую престижную гонку в мире “Тур де Франс”, став шестым гонщиком в мире, кому удалось выиграть все три гранд-тура.

2015 год для итальянца получился неудачным. В “Тур де Франс” он был только четвертым, а с “Вуэльты” его сняли за то, что воспользовался помощью “технички”.

В этом сезоне Винченцо изначально делал ставку на “Джиро д’Италия”, но по ходу многодневки казалось, что шансы на успех итальянец безнадежно растерял. Однако на последних этапах каким-то чудом астанинец вернул розовую майку лидера и привез ее в Турин.

Перед “Тур де Франс”-2016 генеральный менеджер “Астаны” Александр Винокуров заявил что, скорее всего, пути команды и Нибали разойдутся.

В августе 2016 года итальянец подписал контракт с командой Bahrain Merida Pro Cycling Team, которая была создана, что называется, под него.

Таким образом, эпоха Нибали в “Астане” завершается. Впрочем, в составе “Астаны” остается другой гонщик первой величины - Фабио Ару, который в прошлом году первенствовал на “Вуэльте”, с которой был снят Винченцо Нибали.

В форме “Астаны” Нибали последний раз выступит в Алматы. Сергей Курдюков

Курдюков

и “Евроспорт”

По традиции “Тур Алматы” покажут по “Евроспорту”, а комментировать гонку с места событий будет Сергей Курдюков, который накануне дал интервью порталу sports.kz.

- Я каждый год жду “Тур Алматы” как очень радостное, праздничное событие, потому что встречаюсь там с большим количеством друзей, со своими болельщиками, зрителями, с которыми общаюсь заочно во время репортажей в течение всего сезона, - говорит знаменитый телекомментатор. - На этих соревнованиях всегда прекрасная атмосфера. Я рад тому, что с первого года их проведения на этом международном уровне являюсь активным участником программы. Это радостно, приятно и почетно. Так же, как и всегда, я жду интересной спортивной борьбы, которую мне будет совсем не скучно комментировать.

- На ваш взгляд, есть ли у “Тура Алматы” перспектива перерасти в формат многодневки? Тем более что у нас есть горы и равнина, что может сильно разнообразить гонку...

- Рождение многодневки - процесс непростой. Кроме того, для проведения многодневной гонки нужно найти место в насыщенном международном календаре. Такую возможность исключать нельзя. Безусловно, при очень большом желании, конечно же, можно сделать такие соревнования. Что касается объективных условий - рельефа, дорог, - тут, естественно, есть что придумать. Но не нужно забывать о том, что переведение такой красивой идеи в реальную, осязаемую плоскость - это, конечно, большой и серьезный шаг, требующий времени, вложений и большой работы. Винченцо Нибали

- В нынешнем году в России практически нет крупных стартов. Наверное, в таких условиях более взвешенно можно оценить значение “своей” велогонки в Казахстане. Как вы думаете, насколько “Тур Алматы” важен для казахстанского велоспорта?

- Я бы не стал в данном случае ни на кого оглядываться на вашем месте - у кого что проводится или по каким-то причинам не проведено. Безусловно, это то, что при каких-то серьезных замыслах, связанных с велоспортом, должно иметь место. Должна быть своя гонка, масштабная, с сильным составом участников, высокой категорией. Должен быть старт, который является своеобразной визитной карточкой велоспорта в стране.

- На кого из участников нынешнего “Тура Алматы” вы советуете обратить внимание?

- У меня еще нет на руках полного состава участников, поэтому для того, чтобы давать такие рекомендации, нужно уже точно знать, кто будет, кого не будет. Потому что так мы рискуем кого-то забыть. По крайней мере, на Винченцо Нибали все обратят внимание. Это гарант привлекательности всего данного действа. Собственно говоря, в таких соревнованиях нет второстепенных участников. Сейчас мы на примере итальянских однодневных гонок с историей существования под сотню лет убеждаемся: приезжают суперфавориты, а выигрывает местная проконтинентальная команда, которая просто в лепешку разбивается, чтобы добиться успеха. Чем мне и интересны такие повороты сюжета.

- Для Винченцо Нибали предстоящая гонка станет последней в майке “Астаны”. Насколько для него будет важно напоследок отметиться победой в Казахстане?

- Однодневка - да, точно прощальная. Думаю, ему это было бы приятно как минимум. (Улыбается.) Но - как еще команда определится, какие будут установки перед этим. Это все внутренняя информация, касающаяся именно спортивной жизни команды. Ну и, кроме того, что скажет сама трасса. Так вижу, что он очень хорошо готов. Единственное, что Винченцо мешает - это неприятная травма, полученная на Олимпиаде. И гоночной практики после этого у него было недостаточно. Это - минус. Но класс есть класс, и он неплохо себя чувствует. Это видно уже по тем стартам, которые я смотрю.