Серик Ибраев В минувшее воскресенье состоялся четвертый по счету “Тур Алматы”. Погода не порадовала - шел дождь и было довольно прохладно, однако болельщики все равно пришли посмотреть на гонку. И, надо сказать, пришли не зря.

Борьба за подиум “Тура Алматы” получилась интересной. Хотя, конечно, “Астана” с самим Винченцо Нибали в составе контролировала ход гонки и в итоге довела своего капитана Алексея Луценко до очередной, третьей подряд победы.

По традиции в прямом эфире комментировал “Тур Алматы” знаменитый журналист “Евроспорта” Сергей Курдюков.

- Погода тяжелая. Говорят, что в такую можно победить случайно. Это бывает в мотоспорте, где некоторые отлично чувствуют себя в дождь и умеют плавать, - шутит Курдюков. - В велоспорте все наоборот: самые-самые еще более ярко проявляют свое преимущество, в чем мы убедились как раз сегодня. Преимущество Алексея Луценко было солидным и уверенным Последние четыре года в начале октября в Алматы любители велоспорта по традиции направляются в район бизнес-центра “Нурлытау”, где стартует и финиширует “Тур Алматы”. В этом году болельщикам не помешал даже сильный дождь.

Мероприятие началось за несколько часов до старта гонки. На сцену поднимались команды-участницы, всего таковых было 14, в том числе “Астана” и сборные Казахстана и Узбекистана. Каждого гонщика поименно представлял Сергей Курдюков. Как профессионально и интересно может рассказывать о велоспорте этот человек, болельщикам хорошо известно из его репортажей по “Евроспорту”.

Во время церемонии открытия выступил аким Алматы Бауыржан Байбек.

- Дорогие жители и гости нашего города! Я рад приветствовать вас на четвертой международной велогонке “Тур Алматы”, - говорил Байбек. - За годы проведения эти соревнования превратились в событие мирового уровня. Благодаря качественной подготовке и готовности трассы Международный союз велосипедистов (UCI) в 2014 году присвоил велогонке “Тур Алматы” категорию 1.1, что позволяет нам принимать профессиональные команды Европы и Азии. Более того, учитывая затяжные подъемы и значительные перепады трассы, данная гонка является одной из самых сложных в мире.

Гоночной трассой “Тура Алматы-2016”, как и в предыдущие годы, стал проспект Аль-Фараби. Стартовав по традиции возле “Нурлытау”, участники велогонки добрались до улицы Мустафина и направились обратно по Восточной объездной дороге до Талгарского тракта. Дистанция одного круга - 31 километр. Всего же гонщики проехали шесть кругов, то есть 186 километров.

На старт вышли 93 гонщика, однако 41 спортсмен не доехал до финиша. Алексей Луценко вместе с другим казахстанским гонщиком Жандосом Бижигитовым из команды Vino 4EVER SKO ушли в отрыв за несколько кругов до финиша. Перед последним кругом их преимущество над общей группой составило более трех с половиной минут. На последнем круге Луценко остался один. В итоге казахстанец так и доехал до финиша в одиночку. Его время - 4 часа 23 минуты 55 секунд. Вторым через три минуты 44 секунды на финиш приехал итальянец Мауро Финето из команды Unieuro Wilier. А тройку призеров замкнул российский гонщик Роман Майкин из команды “Газпром - РусВело”, который проиграл Луценко три минуты 53 секунды. Один из сильнейших гонщиков мира итальянец Винченцо Нибали, для которого эта гонка стала прощальной в составе “Астаны”, финишировал 17-м. Для Алексея же это была третья победа в “Туре Алматы” подряд. За первое место Луценко получит 15 тысяч евро призовых.

- Да, погода сегодня не радовала, но мы справились. Два дня назад я обещал, что буду стараться выиграть, так и получилось - третья победа на “Туре Алматы”. Я доволен, команда сработала супер, - комментирует победитель. - Теперь буду готовиться к дальнейшим стартам. Я думаю, эта победа станет для меня мотивацией. Через две недели чемпионат мира, где, надеюсь, покажу хороший результат.

- Не рано ли пошли в отрыв вместе с Жандосом Бижигитовым?

- Нет, не рано. Мы не планировали этот отрыв, просто по гонке так ситуация складывалась. Немного не хватило ему на финише. В одном моменте даже подождал его. Видимо, Жандос переработал. Ничего страшного, на следующий год получится. А вот что сказал после гонки генеральный менеджер “Астаны” Александр Винокуров:

- В четвертый раз проходит “Тур Алматы”. С погодой немного не повезло, но в любом случае, гонка состоялась. Если снега нет на дороге, все нормально. Уровень гонки растет, не надо на этом останавливаться. Отмечу Жандоса Бижигитова, который сегодня впечатлил своей работой, помогая Луценко. Жандос молодец. Растет на глазах. Это потенциально хороший гонщик для “Астаны”. Радует, что среди молодых казахстанских гонщиков есть здоровая конкуренция, которая помогаем им прогрессировать.

И еще. Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Дархан Калетаев во время своего выступления на церемонии открытия гонки выразил желание сделать “Тур Алматы” многодневной гонкой.

- Хочу поблагодарить руководство города Алматы за организацию “Тура Алматы”. Гонка стала визитной карточкой не только города, но и всей нашей страны. Думаю, в будущем “Тур Алматы” будет транслироваться на всех ведущих каналах мира и станет одним из самых больших спортивных мероприятий в Алматы. В следующем году состоится уже пятый “Тур Алматы”, и я думаю, что мы могли бы уже проводить его на уровне многодневки.

Фото Талгата Галимова