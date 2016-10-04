КАЗАХСТАНСКИЙ “ОСКАР”

Зухра Табаева

На минувшей неделе с громким успехом прошла премьера исторической картины режиссера Акана Сатаева “Дорога к матери”, генеральным продюсером которой выступила Алия Назарбаева. Лента вошла в число победителей первой национальной премии в области киноискусства “Тулпар” в двух номинациях. За “Лучшую операторскую работу” награжден Хасан Кыдыралиев (Кыргызстан), за “Лучшую женскую роль” - Алтынай Ногербек. Актриса ответила на вопросы “НП” - Алтынай, примите поздравления! Расскажите, как вам досталась роль Мариям в фильме “Дорога к матери”?

- Спасибо! Все началось вполне обыденно, мне позвонили кастинг-ассистенты проекта, сообщили о предстоящих съемках и предложили принять участие в пробах. Для начала нужно было предоставить фотографии, что я и сделала. Через несколько дней мне прислали три сцены, которые нужно сыграть, я сыграла, сама их сняла и отправила. Вскоре мне сообщили, что и этот тур я прошла, и пригласили на съемки в Алматы. Конечно, я испытывала и радость, и чувство ответственности, что попала в столь масштабный исторический проект. Было волнительно, что моя героиня проживет на экране долгую суровую жизнь, очень хотелось вновь поработать с Аканом Сатаевым, у которого я уже снималась в фильме “Жаужурек мын бала”, играла маму Сартая. Кстати, на эту роль была утверждена другая актриса, но она заболела. И в этот раз в фильме Сатаева собрался блестящий интернациональный актерский состав - звезды кино и нескольких театров. И сама история мне была очень интересна, сюжет захватывающий. - Когда вы начали сниматься? С какого эпизода, если не секрет?

- В феврале 2015 года. В первый съемочный день отрабатывалась сцена, когда мы с Умут отправляемся на поиски журналистки, проходим мимо оперного театра. По сценарию на тот момент моя героиня была уже хлебнувшей горя женщиной средних лет. С партнершей - Аружан Джазильбековой - мне повезло.

- Когда начало снимали, где Мариям молодая?

- Ближе к финальным съемочным дням, так часто бывает в кино (улыбается).

- Какие сцены дались сложнее всего?

- Это тот трагический эпизод, когда у моей героини убили мужа, отобрали единственного сына. То, что в этой сцене много народу вокруг, усложняло задачу. Ее снимали два дня, потом были досъемки. И войти в образ глубокой старушки тоже непросто.

- Вам раньше на экране или на театральной сцене не доводилось состариться лет до 75?

- Старушек я еще не играла, но в театре у меня есть возрастная роль в спектакле “Формула любви” французского драматурга Жан-Мари Шевре. На съемках мне всегда помогает мой театральный опыт.

- Давно вы служите в театре в Астане?

- Я выпускница КазНАИ имени Жургенова, моими педагогами были ныне покойный Аширбек Сыгай и Тунгышпай Жаманкулов.

По окончании Академии искусств в 1997 году я поехала по распределению в столицу и вот уже 19 лет играю на сцене Казахского академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышпаева.

- В каком проекте дебютировали в кино?

- В документальном фильме Калдыбая Абенова “Нуршаhар”, посвященном Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, в игровых эпизодах реконструкции событий я сыграла маму будущего главы нашей страны. Тогда исполнилась моя мечта, я с детства мечтала сниматься в кино. Затем была роль в историческом фильме Сламбека Тауекела “Жеруйык”, рассказывающем о депортации в Казахстан корейцев.

- Алтынай, пока вы привлекаете режиссеров, снимающих ретросюжеты...

- Да, даже в фильме “Сердце мое - Астана”, состоящем из нескольких новелл, мне досталась короткометражка с историческим сюжетом, режиссером которой был Алексей Голубев. Но мне бы очень хотелось сыграть в современной комедии. Современной на экране я была только на ТВ, работая телеведущей в программе “Новости культуры”.

- В фильме “Как сложились звезды” вы сыграли Сару Назарбаеву. Как с Сергеем Снежкиным работалось?

- Отлично, рада и этому опыту. Он сам эмоциональный человек и от актеров требует эмоций, надрыва.

- На экране вы всегда мама, а в реальной жизни успели стать матерью?

- К счастью, да, у меня трое детей. Моему старшему сыну 16 лет, его зовут Акан, средней дочери Баян 9 лет. После съемок фильма “Дорога к матери” я родила дочку и в честь своей любимой героини из этого фильма назвала ее Мариям.

- Муж у вас тоже творческой профессии?

- Нет, но меня он во всем понимает и поддерживает.

- Спасибо за интервью, успехов!