СЕМЬЯ И СПЕЦШКОЛА

Мадина Меирманова Казахстан объявил войну терроризму на всех фронтах. Для того, чтобы не взращивать потенциальных бандитов и террористов, правительство намерено уделять повышенное внимание трудоустройству молодежи и усиливать работу участковых полицейских. Попутно вводится тотальный контроль за передвижением граждан по стране и ужесточается ответственность за терроризм и экстремизм Не секрет, что безработные и социально уязвимые слои населения являются благодатной почвой для взращивания социального недовольства. Этим весьма успешно пользуются террористические лидеры, вербующие своих сторонников в разных странах. И Казахстан не является исключением.

После актюбинских событий по всей стране прокатилась волна разоблачений различных террористических групп, готовивших “акты возмездия” в разных районах республики. Впрочем, вполне возможно, что правоохранительные органы просто начали озвучивать результаты своей работы.

Однако факт в том, что в Казахстане резко усилилась угроза роста протестных настроений среди населения. Причина - снижение благосостояния граждан на фоне прошедших девальваций и снижения экономической активности в стране в принципе.

Власти, конечно, пытаются сохранить рабочие места для казахстанцев: программы развития инфраструктуры призваны задействовать максимально возможное количество рабочих рук. Включая и создание новых рабочих мест. Однако этого, видимо, недостаточно. Одной из самых уязвимых для террористических идей прослоек общества является молодежь. Нетрудоустроенные молодые люди и подростки сегодня - главная движущая сила преступности. По данным МВД, количество преступлений, совершаемых подростками, неуклонно растет. “Несмотря на принимаемые меры, криминализация подростковой среды все же продолжается. Совершаются ими не только кражи и хулиганства, но и убийства, разбои, грабежи и другие тяжкие преступления. На протяжении пяти последних лет преступность несовершеннолетних устойчиво снижалась, в текущем же году она выросла практически на 11 процентов”, - сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Причем рост отмечен в относительно благополучных регионах: Астане, Атырауской, Алматинской и Павлодарской областях. Ежегодно в полицию доставляется более 100 тысяч несовершеннолетних правонарушителей. По словам министра, молодые люди чаще всего являются приезжими. Они перебираются из сельской местности в города, где количество рабочих мест ограничено. Потому-то и идут на разбой.

МВД предлагает начать бороться с этим на уровне воспитания. И перевоспитания. Создавая специальные школы для несовершеннолетних преступников. Сейчас в Казахстане всего семь спецшкол на 420 мест. “На всю страну имеется всего одна специализированная школа для перевоспитания подростков, совершивших тяжкие преступления до достижения возраста уголовной ответственности. При этом число таких подростков в стране сейчас достигло почти двух тысяч. Поэтому выходить из ситуации нам нужно уже в ближайшее время - если не строительством новых, то путем перепрофилирования хотя бы одной-двух имеющихся спецшкол с содержанием на республиканском бюджете”, - попросил министр.

Однако министр образования и науки Ерлан Сагадиев считает, что бороться надо не только перевоспитанием, но и воспитанием. Причем не в стенах школы, а с помощью родителей. Он призвал премьер-министра, коллег и акимов регионов, которые смотрели заседание правительства в селекторном режиме, соблюдать трудовое законодательство. И отпускать родителей в положенное по закону время, чтобы дети не болтались без присмотра и не попадали в плохие компании.

Пока в верхах думают, как обеспечить население работой и воспитанием, парламентарии одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Они предусматривают и ужесточение наказания за экстремистскую и террористическую деятельность, и автоматическую депортацию иностранцев за нарушение миграционного законодательства. И жесткий контроль за передвижением самих казахстанцев по стране.

Так, если гражданин переезжает (или приезжает в отпуск-командировку) в другой населенный пункт более чем на 10 дней, он обязан зарегистрироваться в миграционной полиции.

Впрочем, норму МВД (как разработчик законопроекта) внесло, но как та будет действовать, непонятно. Дело в том, что регистрировать приезжих должна принимающая сторона.

“Во многих городах казахстанцы сдают свои квартиры посуточно. Станут ли эти люди ежедневного регистрировать своих посетителей? Также у нас есть гостиницы. Станут ли они отправлять ежедневно списки в КНБ или ДВД? Какой механизм разработан по предоставлению отчетов по аренде квартир, которые сдаются посуточно? Не усложним ли мы жизнь наших граждан этой ежедневной работой? Получается, что мы упрощаем вам работу, при этом усложняем положение нашего населения”, - считает мажилисмен Омархан Оксикбаев.

“Этот вопрос - большая проблема для правительства”, - вздохнул Жакупов.

На это спикер мажилиса Нурлан Нигматулин предложил вице-министру: “Мы знаем, что творится - вы поезжайте по улице Фурманова в Алматы, и посуточно, и по часам сдают. Кто туда заходит, что делает - никто не знает. Норму, которую сейчас предложили - 10 дней проживает, на 11 день должен регистрироваться... У нас что... террористы приходят и 10 суток живут? Да что вы, день-два и снимаются. Тогда для чего берете за норму 10 дней, если она не работает?”

Одновременно с этим упорядочивается долгосрочная регистрация граждан при получении в наем жилья. “У нас есть квартиры, где по 400 человек зарегистрировано, не проживая в них. Это становится своего рода бизнесом”, - отметил Жакупов.

Таким образом правительство пытается одновременно поставить заслон терроризму по двум направлениями: снизить риски социального недовольства и ввести тотальный контроль за “подозрительными” и не только лицами. Насколько эти меры будут действенными? Астана