НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН:

Айгуль Жилкишина После официальной программы Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Астане Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин отправились смотреть фильм “28 панфиловцев”. Мы писали об истории создания фильма про дивизию генерала Панфилова, которая участвовала в обороне Москвы. Она сформировалась в Алма-Ате и Бишкеке. Работу над кинолентой питерские режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин начали в 2009 году. Две трети бюджета картины - это деньги, собранные простыми людьми, поэтому фильм можно назвать народным. Фильм “28 панфиловцев” появится на российских экранах 24 ноября, а в наших кинотеатрах - в конце ноября В основе сюжета картины - подвиг 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые гибнут в ноябре 1941 года, отбивая танковую атаку на Москву. Впервые о панфиловцах сообщила газета “Красная звезда” в конце 1941 года в очерке фронтового корреспондента Коротеева. По официальной версии, 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково под Волоколамском панфиловцы в ходе четырехчасового боя уничтожили 18 фашистских танков. Все 28 человек, утверждала советская историография, погибли. Фраза политрука Крючкова: “Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!” вошла во все учебники по истории и стала крылатой. В апреле 1942 года, после того как история стала общеизвестной, все упомянутые солдаты были посмертно признаны Героями Советского Союза.

Все мы помним, как в 90-е годы в общем потоке отрицания исторического прошлого оказались многие героические подвиги советского народа. Огульно обвиняя все и вся, представители пятой колонны стали подсчитывать, перепроверять некоторые события Великой войны. Возможно, какие-то военные подвиги и были приукрашены народной молвой, так бывает иногда, когда весть переходит из уст в уста. Но это не умаляет достоинства павших воинов и тем более не может быть поводом утверждать о якобы вымышленных боях, битвах и победах. Как, например, в публикации “28 панфиловцев - быль или небыль”, появившейся в декабре 1994 года.

После нового витка холодной войны между Западом и Россией начались новые политизированные попытки “перекроить” итоги Второй мировой войны. Американцы отрицали уже не только факт того, что победа была завоевана войсками СССР, но и вообще исказили роль советского государства в послевоенные годы.

И заявление в 2015 году директора Росархива Сергея Мироненко о том, что подвиг героев-панфиловцев является мифом, тоже было на руку тем, кто пытался расшатать устои государства, пусть даже и таким способом “свести счеты с историей”. Позже на сайте ведомства появился доклад главной военной прокуратуры, составленный еще в 1948 году, “О 28 панфиловцах”. В нем утверждалось, что часть солдат, числившихся погибшими, оказалась жива, а сам рассказ о подвиге появился с подачи одного из военных корреспондентов и не имеет под собой весомых оснований. Эти материалы вызвали бурю эмоций не только в России, но и в Казахстане.

Сейчас уже не представляется возможным установить истину и в отношении статьи военкора, и в отношении военной прокуратуры. И те, и другие могли к правде добавить изрядную долю художественного вымысла. Но речь не об этом. Главное, что разделяет одних сторонников от других - это любовь к Родине со всеми страницами ее истории. И трагическими, и героическими. Тот же, кто занимается ревизионизмом истории, невольно или сознательно играет на стороне тех, кто хотел бы меньшей роли в мире евразийской, да и всех прочих цивилизаций за исключением одной-единственной... Особенно это становится очевидным в последние несколько лет.

Учитывая всю подоплеку создания этого фильма, деньги вполне можно было бы получить от государственных структур - как российских, так и казахстанских. Но режиссер Андрей Шальопа намеренно дистанцировался от таких источников финансирования, так как хотел сохранить независимость и свободу в творческом самовыражении. Как мы знаем, многие изначально хорошие идеи “вязли” в кулуарах и бюрократии государственных чиновников, и в итоге из хорошей патриотической идеи вырастала развесистая идеологическая “клюква”.

Большую часть средств для создания этого совместного российско-казахстанского проекта собрали по системе краудфандинга - деньги, необходимые для съемок, перечисляли сами зрители. Например, к августу 2014-го уже было собрано 20 миллионов рублей. Такая сумма была рекордной для культурных проектов не только в России, но и в мировом масштабе.

Такая ангажированность не могла остаться незамеченной, и подоспела помощь государства. Поэтому не стоит удивляться, что на народный фильм потратили деньги из госбюджета. Министерства культуры Казахстана и России профинансировали на одну треть этот проект. Прошлой осенью в СМИ сообщалось, что первоначально подписали соглашение о том, что Казахстан выделит один миллион долларов, а Россия - два миллиона долларов. Но в связи с экономическим положением казахстанская сторона выделила 80 миллионов тенге, оказав также помощь в техническом оснащении и массовках фильма. К слову, общий бюджет картины составил 1,7 миллиона долларов.

Автор сценария и продюсер фильма Андрей Шальопа отметил в октябре 2014 года, что деньги на съемку фильма “28 панфиловцев” пожертвовали десять тысяч человек. Эта гражданская инициатива является беспрецедентным случаем в истории российского кино.

Удивительная история этого проекта началась в мае 2013 года. После трех лет безрезультатных поисков средств на фильм было принято решение снять тизер (короткий ролик), заявляющий патриотическую идею фильма о героизме наших предков, защитивших Москву осенью 41-го. Ролик был выложен в сеть, и одновременно с этим был начат сбор средств на одной из краундфандинговых площадок. За один месяц было собрано три миллиона рублей. После чего авторы проекта прекратили сбор денег, пообещав снять на привлеченные средства отрывок и выложить его в сеть, чтобы дать возможность жертвователям составить реальное представление о будущем фильме. На часть собранных средств сняли трехминутный эпизод и выложили в сеть 25 ноября 2013 года. После чего на официальном сайте фильма 28panfilovcev.com был начат новый сбор средств - за два месяца было перечислено почти шесть миллионов рублей.

Съемки картины проходили на территории двух государств, несколько эпизодов отсняли в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. При создании фильма о 28 панфиловцах режиссер опирался на воспоминания ветеранов и сборники военных историков, а также мемуары Бауыржана Момышулы. В фильме покажут события осени 1941 года, когда 4-я рота 2-го батальона 1075-го полка Панфиловской дивизии приняла легендарный бой с немецкими танками. Двадцать восемь панфиловцев тогда смогли остановить наступление на Москву немецкого танкового батальона.