ЧЕРНАЯ ЭЙФОРИЯ

Мадина Меирманова В среду в Стамбуле завершается Всемирный энергетический конгресс. Его площадка привлекает сегодня особое внимание. На ней страны ОПЕК намерены договориться с государствами, не входящими в картель (прежде всего с Россией), о присоединении к соглашению об ограничении объемов добычи нефти. Впрочем, пока Москва подписывать ничего не собирается После августовской встречи в Алжире, когда была достигнута предварительная договоренность государств ОПЕК подписать соглашение об ограничении добычи нефти, рынок охватила эйфория предвкушения. Нефть тестирует ценовую планку выше 50 долларов, поднявшись (правда, ненадолго) даже выше 52 долларов за баррель марки Brent.

Однако скептическое заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что в Стамбуле будут лишь “консультации”, но не подписание договоренностей, несколько снизило градус оптимизма.

Дело в том, что российский нефтяной рынок чувствует себя достаточно комфортно даже при ценах ниже 50 долларов. “Нефтяная промышленность России остается в добром здравии, а объемы ее производства стабильно растут вопреки многим мрачным пророчествам”, - говорит старший аналитик по нефтегазовой отрасли России в Citigroup Рональд Смит. Поясняя, что “Россия явно идет против тренда”: “Хотя здесь капитальные вложения в геологоразведку и разработку нефтяных месторождений сократились в долларовом выражении, это было связано исключительно с резким падением курса рубля. Сама же буровая активность выросла с 2014 года на 25 процентов, обуславливая стабильный рост объемов добычи в РФ, даже когда остальные страны, не входящие в ОПЕК, переживали спад в том или ином масштабе”. Учитывая, что Россия достигла уровня добычи времен СССР, останавливаться на достигнутом или сокращать добычу, особенно на фоне роста стоимости барреля, она не собирается. В США нефтедобытчики также активизировались: количество нефтяных установок за неделю до 7 октября выросло на три - до 428 штук.

По мнению аналитиков BMI Research, текущее повышение стоимости нефти - это не только заслуга соглашения о намерениях ОПЕК, но и сокращение сланцевой добычи в США. В BMI прогнозируют, что в 2016 году добыча сократится на 532 000 баррелей в день. В то же время “добыча уже снизилась до минимально возможного уровня, и в 2017 году мы ждем роста производства на 151 000 баррелей в день”. Однако это не исключает риска того, что повышение цен на нефть станет стимулом для возобновления активности и на рынке сланца. А значит, стоимость барреля вновь может колебаться в сторону снижения.

Впрочем, на этот раз эксперты настроены более позитивно.

Бытует даже мнение, что США сумели договориться с ключевыми игроками ОПЕК и теперь картель будет “играть на повышение” не только в собственных интересах, но и для поддержания американского нефтяного рынка.

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил, что в ОПЕК не исключают еще большего снижения объемов нефтедобычи, чем было заявлено в Алжире. “На ноябрьском саммите в Вене мы проанализируем положение дел на рынке и если решим, что снижения добычи на 700 000 баррелей в сутки недостаточно, то снизим ее еще больше. Сейчас, когда члены клуба едины, все гораздо проще: если нужно сократить производство на один процент, значит, мы снизим его на один процент”, - сказал Бутерфа.

Однако в период ожидания снижения добычи каждая из стран - участниц картеля пытается “заделом” выкачать максимально большое количество баррелей. Так, в августе объем нефтедобычи в странах ОПЕК составлял 33,2 миллиона баррелей в сутки, в сентябре же добыча составила 33,75 миллиона баррелей. Рост произошел за счет увеличения нефтедобычи в Нигерии и Ливии. А также в Иране, который намерен увеличить экспорт своей нефти в течение ближайших пары месяцев на 150 тысяч баррелей (до 2,35 миллиона баррелей в сутки).

Тем временем эксперты рынка считают, что даже алжирское решение ОПЕК положительно отражается на балансе спроса/предложения на рынке (напомню, что ОПЕК намеревается снизить суточный объем добычи с 33,2 до 32,5 миллиона баррелей в сутки). “Дело не в том, что рынок больше не перенасыщен. Запасы нефти все еще на очень высоком уровне, но они постоянно снижаются, и я думаю, что это позитивный сигнал”, - заявила аналитик Energy Aspects Амрита Сен. То есть реальное сокращение добычи странами ОПЕК (и, возможно, не входящими в картель) позволит в довольно короткие сроки сократить предложение и сбалансировать ситуацию на рынке.

По сути, сегодняшнее поведение цен - это не отражение реальной картины, а лишь надежды трейдеров. Причем настолько сильные, что на цены даже не повлияла новость об открытии на шельфе Аляски нефтяного месторождения с запасами до 2,4 миллиарда баррелей. В настоящее время трейдеры ждут сигналов из Стамбула о ходе переговоров ОПЕК с Владимиром Путиным относительно позиции России. “Если рынок получит ясные сигналы о желании России участвовать в сделке, инвесторы будут активно ставить на рост цен в расчете на достижение новых более высоких уровней”, - говорит Стюарт Айв из OM Financial. Впрочем, рынок поддержит и просто намерение на сотрудничество России и ОПЕК. Пусть даже не в краткосрочной перспективе.

Что касается Казахстана, то по итогам прошлой недели объем суточной добычи в РК снизился на процент (до 1,58 миллиона баррелей) по причине снижения добычи нефти и газового конденсата на месторождении Карачаганак. Астана