ХЛЕБ НЕКУДА ДЕВАТЬ

Ольга Шишанова, Мадина Меирманова Нынешнее лето оказалось весьма продуктивным для сельского хозяйства. Зерносеющая отрасль собрала рекордный урожай - 23,1 миллиона тонн в бункерном весе. Теперь главные вопросы - как сохранить урожай и как его выгоднее продать Нынешний год оказался весьма щедрым на урожай зерновых - 23,1 миллиона тонн, что на 40 процентов выше урожая прошлого года. При этом средняя урожайность в нынешнем году составила 15,2 центнера с гектара. Во многих регионах республики начиная с конца августа докладывали о “стахановских” результатах уборочной. Особенно порадовала Западно-Казахстанская область, где средняя урожайность озимых превысила 30 центнеров с гектара. А рекордом стал сбор в Зеленовском районе, где урожай собирался по 50 центнеров, при том, что в прошлом году этот показатель не превышал и 10 центнеров с гектара.

“По республике в основном завершена уборка урожая зерновых культур”, - отчитался по уборочной вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Добавив позднее, что в зачетном весе урожай составит около 21-21,5 миллиона тонн.

Поэтому традиционно по окончании уборочной встал вопрос не только о местах хранения зерна, но и о том, в каких условиях оно будет храниться до будущей весны. Дело в том, что урожай нынешнего маркетингового года, каким бы он ни был большим, по качеству все-таки оставляет желать лучшего. В результате чего казахстанское зерно вот уже несколько лет падает в тренде среди покупателей, коими традиционно являются страны Центральной Азии, Азербайджан, а в недавнем прошлом и Иран. (К слову, Минсельхоз РК никак не может преодолеть отметку в 100 тысяч тонн экспорта зерновых в Китай ввиду выставляемых этой страной достаточно жестких правил в отношении как качества зерна, так и его транспортировки.) А в этом году уборка зерновых проходила еще и в экстремальных условиях - в регионах шли дожди, особенно в основных зерносеющих областях республики, а это значит, что зерно, которое поступит на ХПП (а их по республике более 200), снова будет обладать повышенной влажностью. Не случайно аграрии запросили несколько дополнительных десятков тонн дизтоплива по удешевленной цене для просушки зерна.

Исходя из всего вышесказанного, а также учитывая качество собранного урожая, особенно пшеницы, понятно, что всех интересует вопрос: почем будет возможна продажа зерновых в текущем маркетинговом году?

С одной стороны, по данным Международного совета по зерну, производство зерна в 2016/17 году “прогнозируется на самом высоком уровне за всю историю, учитывая новые пиковые отметки по кукурузе и пшенице”. С другой - эксперты считают, что и объемы мировой торговли зерном будут “лишь немногим меньше исторического максимума, достигнутого в прошлом году”.

Высокий урожай отражается и на ценах.

Так, в начале недели на Чикагской бирже (СВОТ) пшеница стоила 148,9 доллара за тонну. В Европе 10 октября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские пшеничные контракты не превышали 161,9. На бирже MATIF декабрьские контракты шли по 176,2 доллара, а мартовские - по 184 доллара за тонну.

В Казахстане неделя открылась несколькими сделками на товарной бирже, в которых пшеница 4-го класса продавалась по 40,5 тысячи тенге за тонну (122 доллара), пшеница 3-го класса - 47 526 тенге за тонну (143 доллара).

Однако не следует забывать о том, что традиционно Продкорпорация производит закуп по ценам, значительно ниже рыночных. Вот и в нынешнем году ожидается, что закупочная цена не превысит 35-40 тысяч тенге за тонну. Астана