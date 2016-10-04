ПОСТУПИЛ СИГНАЛ

Айгуль Жилкишина На днях наши парламентарии одобрили в первом чтении поправки в законодательство для противодействия экстремизму и терроризму. По их мнению, регистрация граждан в другом населенном пункте по истечении 10 дней поможет ввести тотальный контроль за “подозрительными” лицами. На деле это приведет к укрупнению штата миграционной полиции, волоките при передвижении казахстанцев по стране - они должны будут стоять в очереди. Разумеется, эта дополнительная работа будет оплачиваться за счет бюджета, но вряд ли она приведет к жесткому контролю за потенциальными террористами. А можно было бы взять на вооружение иные методы против террористов - в других странах мира они уже доказали свою эффективность. Агентурная сеть осведомителей, которые предоставляют информацию. Иными движет патриотизм, а кому-то платят деньги. Поговорим сегодня о природе доносительства в разных странах До середины XIX века Швеция - страна победившего социализма - считалась государством, насквозь пораженным коррупцией. А всего-то людям и журналистам предоставили возможность сообщать о взяточниках. Со временем удалось переломить скепсис людей и журналистов, и они стали самыми активными помощниками независимой комиссии по борьбе с коррупцией. Организовали круглосуточно “горячую линию”, которая работает. Любой гражданин может позвонить туда и сообщить о чиновниках, которые вымогают или получают взятки.

И в результате правильного использования доносительства Швеция на сегодня имеет один из самых низких уровней коррупции в мире (в 2012 году по индексу восприятия коррупции Швеция занимала 4-е место). Опыт Чечни

и Израиля

Что бы ни говорили у нас о гражданском стукачестве, которое считается явлением негативным, но статья за недонесение спасет жизни многим людям. Например, в Израиле государство весьма приветствует сигналы граждан о домах, где проживают террористы или их близкие. Уже через два часа по указанному адресу приезжают полицейские и дают обитателям два часа на сборы, после чего дом сносят бульдозером или взрывают. Без всяких компенсаций. Такие граждане - террористы, их родители или родственники стране не нужны. Говорят, что сын за отца не в ответе, но в Чечне существует кровная ответственность за тех, кто способствует терроризму. Власти полагают, что родители обязаны знать если не в деталях, то в общих чертах, что сын связался с радикалами.

Мы полагаем, что такую модель поведения и мышления в отношении террористов следует сформировать и в казахстанском обществе. Все наши граждане должны четко понимать, что за связь с террористами можно будет описать все имущество. И чем больше, тем лучше - изъятые деньги пойдут на помощь жертвам, пострадавшим от террора. И это будет законным актом. Кто-то скажет, что это несправедливо по отношению к родственникам террористов? Но терроризм у нас вне закона, поэтому по отношению к ним и к их родственникам у нас действуют другие нормы - по терроризму.

Допустим, подозреваемый в терроризме прописан в Актау, а дом его родственников снесут в Жамбыле, потому что родители несут ответственность за то, что делает сын, если он связан с международными радикалами. Да, это жесткие, антиконституционные меры, но они работают.

Кроме того, в Израиле предпочитают не уничтожать врага на месте, а заставить его стучать на своих товарищей. А также на товарищей своих товарищей. А главным и наиболее ценным источником получения информации является оперативная или агентурная деятельность.

Будучи в Израиле, мы по незнанию ехали по встречной полосе, на что нам указала одна милая дама за рулем. Мы развернулись и поехали в другую сторону, но через некоторое время нас остановили полицейские и потребовали оплатить штраф 250 долларов. На наши отпирательства стражи порядка парировали: нам позвонила одна женщина, видевшая, как вы совершали нарушение. Кроме того, мы можем отследить ваш номер по видеорегистраторам. Нам пришлось заплатить озвученную сумму. Позже мы узнали, что та бдительная дама получила свои 100 долларов. И ничего зазорного в этом нет, считают граждане Израиля, - она и гражданский долг выполнила, и заработала свои деньги. Гражданская

ответственность

Во многих странах мира, где удалось отстоять права порядка, поощряются высоко ответственные граждане. Как обстоит с этим в Казахстане? Возьмем простой пример. Наша газета на протяжении полутора лет проводила такие акции - мы делали фото- и видеосъемку, копировали на компактные диски и отправляли в ГАИ. Речь идет о многочисленных нарушениях ПДД на улицах нашего города. К примеру, три автобуса перегородили автотрассу и не пропускали другие автомобили. Так водители куражились и провоцировали аварийную ситуацию. Мы фиксировали факты, как выкидывали стеклянные бутылки из окон автомобилей, и другие нарушения.

Все диски ушли в органы в МВД, но в ответ мы не получили ни одного уведомления о том, что информация зарегистрирована, ни благодарности за публикацию этих снимков, ни простого “спасибо” читателям за проявленную бдительность. Ничего. Стражи порядка полагают, что мы отбираем их хлеб, - такова ментальность наших полицейских.

Если, к примеру, алматинскому участковому сообщить о каком-нибудь нарушении, он никогда не отреагирует тотчас на сигнал. У него всегда будет отговорка: “Вы отвлекаете меня от работы”. А в чем, простите, заключается его работа? Следить за порядком и говорить спасибо тем, кто замечает то, что не видит он. Как правило, участковый попросит бдительного гражданина написать заявление и пообещает, что в течение месяца зайдет по указанному адресу.

Получается так, что гражданскую ответственность на корню пресекают сами полицейские и участковые. Да, мы видим по ТВ, как представители МВД вручают людям грамоты за проявленную храбрость при спасении тонущего ребенка или поимке воооруженного преступника. Такое бывает, но очень редко. Но не стоит утверждать, что наши граждане недостаточно ответственны, не бдительны или равнодушны. Саботажниками такого явления, как гражданская ответственность, являются, скорее, наши полицейские. Позорное слово

“стукачество”

В странах бывшего СССР донос считался позорным явлением. В эпоху сталинских репрессий доносчиков стали называть стукачами или сексотами. Полстраны сидело, полстраны их охраняло. И грань между предупреждением преступления и обычным ложным свидетельством на своего соседа в отместку за то, что тот пнул вашего кота, стерлась. Иначе говоря, все, кто доносил - все стучали.

Вы увидели, что кто-то совершил противоправное деяние, и никуда не сообщили. Кто-то с облегчением подумал: “Я не стукач”. Но рано радоваться, ведь завтра именно вы можете стать жертвой того же хулигана или вора. И бандит, если бы не ваше малодушие, был бы за решеткой, а не кутил в ресторане за счет таких же, как вы. Получается, что из нежелательного свидетеля мелкой пакости подонка, вы уже превратились в соучастника.

Невозможно себе представить, что в той же Европе кто-то пройдет мимо гражданина, бросившего окурок не в урну, или не сделает замечание молодым повесам, громко резвящимся в общественном месте. Ну а о том, чтобы преступник, совершивший в общественном месте злодеяние, ушел от наказания, не может быть и речи. И даже такая мелочь, как оброненная мимо урны оберточная бумага от шоколада, не останется без внимания ответственного гражданина.

Какой-то мудрец сказал: “Не так страшен убийца или предатель, ибо убийца может только убить, а предатель только предать, самое страшное - это равнодушие, ведь именно из-за равнодушных, вернее из-за их желания не быть стукачами, совершается большая часть преступлений”. Норма, ставшая

традицией

В Древней Греции существовали сикофаны - профессиональные и потомственные доносчики, а в демократическом Риме ремесло политического делатория вообще стало уважаемым и высокодоходным трудом, которым не брезговали даже самые высоколобые интеллектуалы.

Во Франции в 1791 году было оформлено понятие delation civique (“гражданский донос”), то есть донос как “высшая обязанность гражданина перед Отечеством”. Эта юридическая норма, как и закон о подозрительных, и по сей день (безо всяких изменений) украшает собой французское право.

Например, каждый пятый француз, занимающийся предпринимательством, прямо завербован французскими спецслужбами, в основном ДСРИ. А каждый второй во Франции время от времени пишет доносы - сейчас активно действует около полумиллиона денонсантов. А в период фашистской оккупации до 70 процентов французов занимались доносительством вполне охотно.

С другой стороны, в Европе люди поколениями воспитываются в уважении к праву. Закон - это нечто такое, что человек уважает. Не потому, что страшно, не почему-то еще, а потому, что это его защищает, ему комфортно с этим жить. И когда он видит, что кто-то этот закон нарушает, его это возмущает, и он звонит в полицию и говорит: вот тут... и так далее. Это не доносительство. Это совсем другое: он поддерживает определенный порядок, который он уважает и любит в своей стране.

Многие социологи полагают, что доносительство - норма жизни в государстве. Это необходимый инструмент для государственной судебной системы, когда люди не могут (не имеют права) разрешать конфликты самостоятельно. Там, где есть сильное государство, будут и доносы. Доносительство

в Германии

В современной Германии лучше не нарушать правила - мусор нужно выбрасывать в соответствующие баки. Иначе по доносу соседей тут же придет полиция и выпишет солидный штраф. Кстати, то же касается нарушений на дорогах. Это называется у немцев “совместная гражданская позиция” и не считается чем-то зазорным.

В Германии пенсионеры разъезжают по свету не на свою пенсию, а на деньги, полученные за донесения о правонарушениях. А поводы различные: даже такие, как, например, кошка на дереве. Приехала служба, животное с дерева сняли, порядок восстановили. А в конце месяца ответственный пенсионер получит грамоту как “почетный сотрудник полиции”. После пяти таких грамот ему вручают ценный подарок с выгравированной благодарственной надписью от полиции.

Или, скажем, бросили окурок. Штраф 100 евро. Как они узнали, что бросили окурок? Вроде никого не было, кроме подростка на велосипеде. А ведь именно этот подросток на дорогом велосипеде и сообщил о брошенном окурке. А куплен этот многоскоростной велосипед именно за счет штрафов таких правонарушителей. И будьте уверены - к 18 годам он себе так и на машину накопит. И такой заработок в Германии считается честным и почетным.

Именно через выявление таких мелких правонарушений раскрывается огромное количество потенциальных преступников. К примеру, кто-то бросил бутылку в окно - полицейские сняли отпечатки пальцев и занесли их в картотеку. А после того, как попал в картотеку, такой гражданин считается неблагонадежным.

Наши полицейские такими “мелочами” заниматься не станут. Ну ударили девочку по голове кирпичом, все вытащили из сумки, сотовый телефон продали. Казалось бы - преступник сам просится в картотеку, но у нас никто никаких отпечатков пальцев не собирает.

Зато в Германии подросток, совершивший три раза мелкие правонарушения, попадает на учет. Или если три раза заплатил штраф за брошенный окурок. С каких денег он платит такие штрафы? С продажи наркотиков. И все, кто “настучал”, получают деньги и награды.

У старика грудь в медалях от полиции, хотя он работал всю жизнь скромным ветеринаром. Воспитательный момент в том, что внук его тоже захочет иметь столько медалей. Он с детства будет понимать: следить за порядком - это хорошо, выявлять правонарушителей и сообщать о фактах в полицию, быть сознательным гражданином - это почетно. Практика

доносительства в США

В США доносительство (whistleblowing) стало весьма выгодным “бизнесом” для государства. Власти в виде штрафов, наложенных на компании после сообщений доносителей, получают значительные суммы. Кроме того, в США существуют законодательные механизмы поощрения осведомителей, а доносители (whistleblowing) находятся под охраной закона. И любые угрозы в их адрес, ущемление или нарушение прав из мести за доносительство строго караются законом.

У нас сообщение о фактах нарушения порядка называют доносительством, а в Америке - правовой культурой и гражданской ответственностью. Никто не идет самолично разбираться с разгулявшимися посреди ночи соседями. На это есть дежурный менеджер дома или полиция.

В английском языке слов “донос” или “доносчик” не существует. А слово snitch (крыса), на которое обычно ссылаются, особенно после одноименного фильма, который в российском прокате шел под названием “Стукач”, - это уголовный жаргон. Оно обозначает члена криминального сообщества, который пошел на сотрудничество с властями и сдал банду - “ссучился”, выражаясь по-русски. Есть еще слово delate, но оно не несет негативной окраски и употребляется в нейтральном контексте в деловой лексике.

Кроме того, в Америке есть такое понятие, как neighbourhood watch - наблюдение за соседом, приглядывание. Такие люди не скрывают, что они наблюдают, чтобы мусор не бросали мимо баков или не писали в лифте.

Это вещи из другой области, не имеющие отношения к доносительству в том смысле, что они прекрасно понимают, что человека не накажут, не упрячут, в тюрьму не отправят. И они ничего за это не получат. Это совершенно другие побудительные мотивы: “Я это делаю просто потому, чтобы было чисто и хорошо”. Или, чтобы не издевались над животными.

Кроме того, в США существует система маршалов, гражданской полиции. Они работают по лицензии - работают по выявлению наркоманов, мелких преступников, внедряются в банды. Например, маршалы имеют право участвовать в драках, и их за это не арестовывают. Маршалы могут ходить по злачным местам и провоцировать на драки хулиганов - таким методом они очищают общество от потенциально опасных элементов.

Таких людей с правовым нигилизмом (отрицающих силу закона) назначают на общественные работы, а если они отказываются, то их сажают в тюрьму. В том числе и медийных лиц, и суперзвезд - они в США ведут себя ответственно, так как в этой стране за рейтингами следят очень ревностно.

Наши бывшие соотечественники, переехавшие в США на ПМЖ, не понимали, как за ничтожные нарушения попадали на 1-2 года в тюрьму. Например, за брошенный окурок. “Какой окурок? Вот тебе сто долларов”. Полицейский отказывается. “100 мало? На тебе 200”. И его тотчас арестовывают за нарушение чистоты и за взятку должностному лицу при исполнении. К слову, полицейский, который не взял ни 100, ни 200 долларов, получит в конце месяца премию в 1500 долларов. Вот тебе и противостояние правовому нигилизму в коммерческом выражении.

До середины XIX века Швеция считалась страной, насквозь пораженной коррупцией. То, что шведский парламент и правительство эвфемично называют «общественным мнением», которое помогло добиться того, что чиновники стали исполнять высокие этические стандарты, в Гонконге назвали честно и открыто. Дело в том, что людям в этом городе-государстве предоставили возможность сообщать о взяточниках. Со временем удалось переломить скепсис людей, и они стали самыми активными помощниками независимой комиссии по борьбе с коррупцией. Организовали круглосуточно «горячую линию», которая работает. Любой гражданин может позвонить туда и сообщить о чиновниках, которые вымогают или получают взятки.