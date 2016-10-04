ПОД ОПЕКОЙ ГОСУДАРСТВА

Айгуль Жилкишина Наличие семьи - самое важное в жизни каждого ребенка, и только это позволяет ему гармонично развиваться. Государственная политика должна быть нацелена на воспитание детей не в сиротских учреждениях, а в семьях. В последние годы детей без семьи у нас становится меньше, это отрадно. К примеру, за последний год в Восточно-Казахстанской области закрылись три детских дома, а в Карагандинской - один. Всего у нас в стране работает около 200 учреждений для детей без родителей, большая часть из которых - детские дома. По данным органов опеки, в Казахстане зарегистрированы 1800 кандидатов на усыновление, а в детских домах (по состоянию на август 2016-го) содержатся 7866 воспитанников. Как мы видим, соотношение детей-сирот и потенциальных родителей пока не в пользу первых. Предлагаем читателям узнать, как обстоит дело с детскими домами за границей Во многих немецкоговорящих странах никогда не было детских домов - разве только после окончания Второй мировой войны. К примеру, в Германии в наши дни практически нет детских домов. Правда, там работают приюты, где дети находятся временно до своего распределения. В Италии детские дома есть, но не в таком количестве, как у нас. К слову, во Франции вообще очень мало детей на усыновление, поэтому семьи вынуждены искать возможности усыновления за пределами своего государства.

Однако французам не стоит занимать очередь на усыновление детей в Израиле. Нет, местный закон вовсе не запрещает гражданам других стран брать к себе израильских сирот. Просто на земле обетованной детских домов нет, а желающих принять в свои семьи осиротевших детей так много, что иностранцы просто не дождутся своей очереди - граждане еврейского государства их обязательно опередят.

Дело в том, что любой израильский ребенок, оставшийся без родителей или попечительства ближайших родственников, немедленно попадает в картотеку на усыновление или удочерение. Сироты, дети из неблагополучных семей, отцы и матери которых лишены родительских прав, немедленно оказываются в опекунских семьях.

Кроме того, в Израиле существует практика временных опекунов. Ими становятся, как правило, религиозные семьи, известные социальным службам. Они берут сирот на содержание до того, как те попадут к постоянным опекунам или приемным родителям. Интересно, что в Израиле в большинстве случаев детей усыновляют не бездетные пары, а те, у которых уже есть ребенок, и не один.

С 1998 года согласно новой редакции Закона об усыновлении жителям еврейского государства можно усыновлять детей за границей только посредством “амуты”. Это общественные организации, имеющие специальные лицензии от Министерства юстиции и Министерства труда и социального развития. Прямое усыновление без участия “амуты” считается уголовным преступлением.

Государство и общественные организации выплачивают семье, взявшей ребенка под опеку, ежемесячно от 1950 шекелей (около 600 долларов). Если ребенок грудной, то к этой сумме ежемесячно добавляется еще 250 шекелей на покупку подгузников. Еврейское государство и соответствующие фонды оплачивают также покупку для ребенка лекарств, очков и пребывание в детском саду. Два раза в год государственные и общественные структуры выделяет таким семьям единовременные пособия. В августе на счет опекунов перечисляются “оздоровительные” в размере 930 шекелей, в феврале - “школьные”, 680 шекелей. И, конечно, ни один праздник не обходится без подарков. Дело чести

Есть страны, где судьбы сирот решаются обществом. Например, в США, Украине, Беларуси сайты по усыновлению детей ведутся общественными фондами. А где-то сирот вообще нет - например, на Кавказе.

В Чеченской Республике нет случаев отказа родителей от своих детей так же, как нет детских домов. Если ребенок теряет отца и мать, то все заботы по его воспитанию берут на себя ближайшие родственники. Это дело чести - родственников, рода, нации.

Менталитет и обычаи чеченцев не позволяют, чтобы ребенок воспитывался в детском доме или чужой семье, если жив хотя бы один из его родственников с отцовской или материнской стороны. В крайних случаях сирот берут под опеку друзья или знакомые их родителей. Отдавать же детей или престарелых родителей в приюты считается большим позором.

До начала военных действий в Чечне вообще не знали таких понятий, как “детдом”, “дом престарелых”, “приют для детей-сирот”. Потому что не допускалось даже мысли о том, что сироту или пожилого человека можно куда-то отдать. Война в Чечне сделала полными сиротами более одной тысячи детей, а еще около 20 тысяч лишились отца или матери. Но и эти дети живут не в детских домах или приютах, а в семьях близких своих родителей, и находятся под опекой родных, в основном родственников с отцовской стороны.

С началом войны в 1999 году в Чечне и Ингушетии временный приют нашли большинство чеченских беженцев, поэтому открыли несколько детских домов. В них жили дети, родственники которых либо не знали о том, где они находятся, либо просто не имели в тот период времени и возможности обеспечить их всем необходимым.

В 2008 году президент Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все детские дома и приюты на территории республики, потому что по чеченским традициям заботу о сиротах обычно берут на себя их родственники. И все бывшие детские дома и приюты стали реабилитационными центрами для детей-сирот и детей-инвалидов. С такими понятиями, как “беспризорник” или “безнадзорный ребенок”, в Чечне не знакомы и по сей день.

Но в Чечне издавна существует такая традиция, когда брат может отдать своего ребенка своему брату и снохе, не имеющим детей. Обычно дети узнают правду только став подростками, а до тех пор считают своими отцом и матерью приемных родителей. Понятно, что такие дети никогда не будут обделены вниманием как приемных, так и истинных родителей.

Мусульманская религия, которую исповедуют чеченцы, так же, как и традиционное право чеченцев адат, строго регулирует правила усыновления детей. При этом, как утверждают представители духовенства, согласно канонам ислама, усыновление бывает двух видов: разрешенное и запрещенное.

Разрешенным является тот вид усыновления, когда ребенка берут в семью с целью дать ему правильное воспитание, проявлять к нему доброту и чуткость и полностью заменить родителей. К тому же человек, берущий под опеку оставшегося без родителей ребенка, должен быть местным жителем, чтобы впоследствии он не увез ребенка в страну, где его пребывание приведет к потере соблюдения религиозных традиций.

Запрещенное - это когда ребенка усыновляют с тем, чтобы он считался ребенком приемных родителей и к нему применялись те же нормы, что и к другим детям, имеющимся в новой семье. Это недопустимо. Приемному ребенку нельзя давать новую фамилию, и он не обязан считать чужих людей своими родителями. Если истинные родители усыновленного ребенка живы, то он должен о них знать. Объясняя эти нормы, духовенство ссылается на священную книгу мусульман Коран, в которой Всевышним сказано: “Он не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями”.

Также недопустимо отдавать сироту неизвестным и не заслуживающим доверия людям. Приемные родители должны быть людьми, которые будут заботиться об интересах ребенка, и к тому же строго соблюдающими нормы религии и обладающими хорошим характером.

Ислам также проводит грань между усыновлением и опекунством, считая второе более приемлемым и благородным делом, за которое верующий получит награду в раю. Некоторые даже полагают, что усыновление вообще запрещено, поскольку это приводит к утере приемным ребенком сведений о своей родословной. Считается, что человек, причисляющий себя к семье, с которой он не имеет кровнородственной связи, считается впавшим в неверие.

Опекать же сироту, поселив его в своем доме, не требуя от него менять свою фамилию и отчество (то есть отказываться от биологических родителей), считается высшим проявлением доброты. Воспитанники

государства

Всем известно, что во Франции очень трепетно относятся к своим детям - после развода бывшие иностранные мужья и жены не имеют шанса вывезти ребенка, рожденного на французской территории. Дети у них - собственность государства в прямом смысле, может, поэтому во Франции нет больше детских домов. Кстати, число детей, подлежащих в этой стране усыновлению, ничтожно мало.

В подавляющем большинстве случаев дети-сироты берутся под опеку членами их семей - тетями, дядями, дедушками и бабушками. Что касается государственных структур, то существуют временные детские приемники, куда помещают детей с проблемами. Но это приемники для детей, у которых есть родители. Родители и дети остаются в контакте, и все делается для того, чтобы подготовить возвращение этих детей домой.

Раньше бездетные семьи могли усыновить круглых сирот, отданных на попечение государству. Сегодня оказавшихся без матери малышей сначала определяют в семьи, специализирующиеся на временном приеме, или в ясли. К приемным родителям такие малыши попадают уже через несколько месяцев после отказа от них настоящих родителей.

Например, в Париже каждый год число детей, подлежащих усыновлению, не превышает 50 человек. В то время как право на усыновление ребенка ежегодно получают около 700 человек. Именно поэтому многочисленные супружеские пары, получившие право усыновить ребенка, вынуждены искать детей для усыновления за рубежом. Во Франции право усыновлять детей имеют как одинокие граждане, так и женатые и неженатые пары. Но право на усыновление получают только те, кто соответствует нормам строгих законов.

Семьи, желающие усыновить детишек, проходят тщательный отбор - изучаются их социальный уровень, моральная устойчивость и т.д. И занимаются этим психологи государственной организации “Миссия социальной помощи детям”. Группа экспертов определяет, что данные приемные родители могут дать ребенку с социальной, материальной, психологической и воспитательной точек зрения.

Во Франции существуют также дома малютки. А дети, от которых отказались родители при рождении, помещаются временно в приемную семью, которой платит государство, до принятия окончательного решения.

Если родители подписали отказ от ребенка, то в течение двух месяцев с даты подписания они могут поменять свое решение и забрать его. Но после этого времени решение обжалованию не подлежит, и ребенка помещают окончательно в приемную семью (отличную от семьи временного приюта). Как только родители подписали заявление, ребенок считается воспитанником государства и дальнейшую его судьбу решает попечительский совет.

Дети во Франции вообще находятся под защитой закона - он определяет их права и обязанности. Во французских учебных заведениях детям объясняют их права в ходе специальных информационных кампаний. Кроме того, во всех школах висят афиши с номером телефона службы помощи детям в сложном положении. Он работает как для детей, так и для взрослых, которые могут проинформировать социальные службы о том, что тот или иной ребенок покрыт синяками, не ухожен или слишком худой, что может указывать на объективные проблемы в его семье. Все подобные факты незамедлительно проверяются социальными службами.



Фостерная

система США

В США развита так называемая фостерная система, когда ребенок на время помещается в семью. Через эту систему опеки и попечительства Foster Care в Америке за год проходят больше 400 тысяч детей. В том числе 250 тысяч ребят, которые попадают на учет этой организации впервые. Причем не все они сироты. У большинства живы и здоровы родители, и их никто не лишал прав на детей. Но по разным причинам суды решили, что пока им лучше будет пожить вне дома. Если все наладится, то эти дети смогут вернуться домой. Например, по данным 2011 года, 245 тысяч мальчиков и девочек возвратились в свои родные семьи, 50 516 сирот усыновили, а некоторые просто выросли.

В США в домах сирот живут в разных штатах от пяти до девяти процентов оставшихся без родителей детей. Устройством таких детей занимается упомянутая выше система опеки Foster Care. При этом большинство ребят (54 процента) попадают в опекунские семьи. Это означает, что они живут со специально проверенными и отобранными временными взрослыми, но без оформления родительских прав.

Случается и так, что кто-то берет к себе сирот ради денег, потому как сумма компенсаций доходит до 1500 долларов в месяц на ребенка. Есть и такие американцы, которые берут к себе детей в рамках благотворительности или от избытка свободного времени. И все же за океаном считают, что даже временная семья - это намного лучше, чем детдом.

Кстати, в США очень своеобразный принцип выплаты алиментов. Иногда отец может платить алименты на воспитание ребенка бывшей супруге, хотя мать не видела ребенка уже много лет. А сам ребенок живет... с отцом.

Процедура усыновления ребенка в США достаточно простая. Сначала будущие родители сами или с помощью специального агентства находят ребенка и подают заявление об усыновлении. Затем социальный работник готовит документ под названием home study. В нем подробно описывается материальное и моральное состояние будущей семьи. После совещания органов опеки судья штата принимает окончательное решение об усыновлении. Весь процесс усыновления - от подачи заявления до получения судебного решения - занимает около года.

Усыновить сироту в США можно практически бесплатно, зато международное усыновление - дело достаточно затратное. В среднем американцы тратят больше 26 тысяч долларов на то, чтобы взять в семью сироту из другого государства. И все же много американских семей за приемными детьми ездят за границу. И вовсе не потому, что своих беспризорных не хватает.

Дело в том, что в США нет единого федерального органа по усыновлению. Этим занимаются власти штатов и многочисленные специализированные агентства. И везде свои законы и правила, информация разрозненна, и собрать ее по крупицам достаточно затратно. В результате семье из, скажем, Оклахомы найти себе желаемого младенца (белого, без тяжелых патологий), который ждет их где-то в Техасе, оказывается гораздо сложнее, чем где-то за границей.

Бытует мнение, что власти США не отдают своих сирот в другие страны, что не соответствует истине. Довольно часто темнокожие подростки находят свой новый дом в семьях Канады, Великобритании, Скандинавии. Иностранцы усыновляют американских сирот совершенно спокойно и на законных основаниях.

Так, по данным госдепа, в 2011 году США покинули 73 сироты, рожденные в этой стране. Больше всего детей отправились в Канаду (32 ребенка), Нидерланды (28) и Ирландию (5). Еще по двое малышей оказались в Германии, Великобритании, Швейцарии и по одному - в Австрии, Испании, Мексике и даже на острове Кюрасао.