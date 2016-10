ВПЕРВЫЕ РОКЕР - НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

Борис Леонов Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому певцу Бобу Дилану “за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции”, сообщила Шведская академия в Стокгольме Американский фолк- и рок-музыкант, композитор и певец Боб Дилан родился 24 мая 1941 года в городе Дулуте, штат Миннесота. Настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман.

В 1959 году поступил в университет в Миннеаполисе, выступал в городских кафе под псевдонимом Bob Dillon. В конце 1960 года, бросив учебу, переехал в Нью-Йорк, где стал играть фолк и блюз в клубах. В апреле 1961 года был замечен и подписал контракт со студией Columbia Records, изменив фамилию на Dylan.

Записанный в 1974 году в концертном туре альбом Planet Waves впервые вынес Дилана на верхнюю строчку в чартах. Успех повторили Blood on the Tracks (1975) и Desire (1976).

Ставший платиновым “евангелический” альбом Slow Train Coming (1979) принес Дилану первую Grammy за лучший вокал в песне You Gotta Serve Somebody.

В 1988 году он одновременно с Beatles был официально введен в Зал славы рок-н-ролла, спустя два года стал командором французского Ордена искусств, а в 1991 году получил Grammy за заслуги.

В 1997 году из рук президента США Билла Клинтона в Белом доме Дилан получил почетную награду Центра Кеннеди, спел Knockin’ on Heaven’s Door в Болонье в присутствии папы Иоанна-Павла II и выпустил альбом Time Out of Mind, который выиграл сразу три Grammy.

В 2000 году Королевская шведская академия музыки присудила Дилану свой Polar Prize, а сам музыкант записал композицию Things Have Changed для саундтрека к фильму “Вундеркинды” Кертиса Хэнсона, получившую “Золотой глобус” и “Оскар”.

В 2008 году Дилан удостоился Пулитцеровской премии “за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы”.

На счету Боба Дилана - более 50 альбомов.

В октябре 2016 года Дилан планировал участвовать в трехдневном фестивале Desert Trip в Калифорнии вместе с сэром Полом Маккартни, Rolling Stones, The Who, Нилом Янгом и Роджером Уотерсом. Согласно опросу журнала Rolling Stone, Боб Дилан - вторая (после Beatles) по значимости фигура в истории рок-музыки. Дилан также получил известность как литератор и художник.

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Дилан получит золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля, изображением музы и цитатой из “Энеиды” Вергилия.

Сумма каждой из нобелевских премий в 2016 году составляет восемь миллионов шведских крон (932 тысячи долларов США). С 1901 года Нобелевскую премию вручали 573 раза. Лауреатами стали 870 человек и 23 организации.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии - 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.

Одновременно с этим Дилан стал первым нобелиатом, включенным в Зал славы рок-н-ролла. Перед объявлением решения Шведской академии букмекеры называли основными претендентами на премию японского писателя Харуки Мураками, кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго, американку Джойс Кэрол Оутс, лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота и сирийского поэта Адониса. Кроме того, в числе претендентов упоминались Томас Пинчон, Урсула Ле Гуин и Боб Дилан.

С 1901 года Нобелевскую премию по литературе получили 112 человек, в том числе 14 женщин. Чаще всего награду получали писатели из Франции, однако большинство лауреатов (27 из 112) писали свои произведения на английском языке. Кроме того, в первую десятку языков, на которых написаны произведения нобелевских лауреатов, вошли французский (14), немецкий (13), испанский (11), шведский (7), итальянский (6), русский (6), польский (4), норвежский (3) и датский (3).

Первым русским писателем, награжденным нобелевской премией, стал Иван Бунин. Его наградили в 1933 году с формулировкой “за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы”. На тот момент он находился в эмиграции. Еще один лауреат - Борис Пастернак - отказался от премии. Кроме того, награду получили Михаил Шолохов и Александр Солженицын, а также Иосиф Бродский.