ПОД ОПЕКОЙ ГОСУДАРСТВА

СТРАНЫ, ГДЕ НЕТ СИРОТ
Подробнее >>>
ВПЕРВЫЕ РОКЕР - НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

БОБ ДИЛАН ПОЛУЧИТ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



ВПЕРВЫЕ РОКЕР - НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ Горячие новости / Исследования

Борис Леонов

Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому певцу Бобу Дилану “за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции”, сообщила Шведская академия в Стокгольме

 

Американский фолк- и рок-музыкант, композитор и певец Боб Дилан родился 24 мая 1941 года в городе Дулуте, штат Миннесота. Настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман.
В 1959 году поступил в университет в Миннеаполисе, выступал в городских кафе под псевдонимом Bob Dillon. В конце 1960 года, бросив учебу, переехал в Нью-Йорк, где стал играть фолк и блюз в клубах. В апреле 1961 года был замечен и подписал контракт со студией Columbia Records, изменив фамилию на Dylan.
Записанный в 1974 году в концертном туре альбом Planet Waves впервые вынес Дилана на верхнюю строчку в чартах. Успех повторили Blood on the Tracks (1975) и Desire (1976).
Ставший платиновым “евангелический” альбом Slow Train Coming (1979) принес Дилану первую Grammy за лучший вокал в песне You Gotta Serve Somebody.
В 1988 году он одновременно с Beatles был официально введен в Зал славы рок-н-ролла, спустя два года стал командором французского Ордена искусств, а в 1991 году получил Grammy за заслуги.
В 1997 году из рук президента США Билла Клинтона в Белом доме Дилан получил почетную награду Центра Кеннеди, спел Knockin’ on Heaven’s Door в Болонье в присутствии папы Иоанна-Павла II и выпустил альбом Time Out of Mind, который выиграл сразу три Grammy.
В 2000 году Королевская шведская академия музыки присудила Дилану свой Polar Prize, а сам музыкант записал композицию Things Have Changed для саундтрека к фильму “Вундеркинды” Кертиса Хэнсона, получившую “Золотой глобус” и “Оскар”.
В 2008 году Дилан удостоился Пулитцеровской премии “за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру, отмеченное лирическими композициями исключительной поэтической силы”.
На счету Боба Дилана - более 50 альбомов.
В октябре 2016 года Дилан планировал участвовать в трехдневном фестивале Desert Trip в Калифорнии вместе с сэром Полом Маккартни, Rolling Stones, The Who, Нилом Янгом и Роджером Уотерсом. Согласно опросу журнала Rolling Stone, Боб Дилан - вторая (после Beatles) по значимости фигура в истории рок-музыки. Дилан также получил известность как литератор и художник.
Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Дилан получит золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля, изображением музы и цитатой из “Энеиды” Вергилия.
Сумма каждой из нобелевских премий в 2016 году составляет восемь миллионов шведских крон (932 тысячи долларов США). С 1901 года Нобелевскую премию вручали 573 раза. Лауреатами стали 870 человек и 23 организации.
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии - 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.
Одновременно с этим Дилан стал первым нобелиатом, включенным в Зал славы рок-н-ролла. Перед объявлением решения Шведской академии букмекеры называли основными претендентами на премию японского писателя Харуки Мураками, кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго, американку Джойс Кэрол Оутс, лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота и сирийского поэта Адониса. Кроме того, в числе претендентов упоминались Томас Пинчон, Урсула Ле Гуин и Боб Дилан.
С 1901 года Нобелевскую премию по литературе получили 112 человек, в том числе 14 женщин. Чаще всего награду получали писатели из Франции, однако большинство лауреатов (27 из 112) писали свои произведения на английском языке. Кроме того, в первую десятку языков, на которых написаны произведения нобелевских лауреатов, вошли французский (14), немецкий (13), испанский (11), шведский (7), итальянский (6), русский (6), польский (4), норвежский (3) и датский (3).
Первым русским писателем, награжденным нобелевской премией, стал Иван Бунин. Его наградили в 1933 году с формулировкой “за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы”. На тот момент он находился в эмиграции. Еще один лауреат - Борис Пастернак - отказался от премии. Кроме того, награду получили Михаил Шолохов и Александр Солженицын, а также Иосиф Бродский.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 53 раз Просмотров: 53 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (84)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390