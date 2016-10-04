БЫЛ БЫ ЖУРНАЛИСТ, А СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ

Мадина Меирманова

В Казахстане вновь решили изменить подходы к функционированию массмедиа. Свобода слова отныне должна подкрепляться доказательной базой, а деятельность блогеров будет ограничена правовыми рамками Несколько лет назад, во время предыдущей корректировки Закона о СМИ, власти пошли на то, чтобы записать интернет в разряд СМИ. Правда, тогда ограничились необходимостью регистрации интернет-ресурсов (информационных агентств и т.д.). Однако под контроль “уполномоченного органа” могли попасть любые интернет-площадки, поставленные на учет Министерством информации или нет.

Теперь власти решили ввести законодательные рамки функционирования относительно новой, но уже весьма влиятельной информационной когорты - блогеров. Несколько лет назад в стране даже появилась Ассоциация блогеров Казахстана, и сегодня она периодически выполняет заказы различных структур, время от времени покусывая “неугодных”.

Но, по сути, блогерство - это свободное изъявление мнения (в случае с ассоциацией - хорошо оплачиваемое) на площадках интернета. Причем площадки эти - не только и не столько уже блогплатформы, а социальные сети, взять которые под контроль у властей пока не получается. Если с mail.ru и “ВКонтакте” есть договоренность с российскими коллегами, то “импортные” сети, такие как “Фейсбук”, - сегодня площадка для массового “чрезмерно свободного” плюрализма мнений тех, кто называет себя блогером. Только вот один нюанс. Сегодня блогерами себя именуют все, кто имеет хоть малейшую активность в соцсетях и страсть к самовыражению: будь то домохозяйка, звезда шоу-бизнеса, школьник или бывший чиновник высокого уровня. И как юридически обозначить “говорливого” гражданина, пока еще никто не понял. До сих пор и в интернете не найти четко сформулированного понятия “блогер”. Все ограничивается размытым: “блогер - это любой человек, который ведет собственный электронный дневник и администрирует его”.

Тем не менее Министерство информации и коммуникаций (МИК) предлагает “установить правовую регламентацию деятельности блогеров через уточнение понятия “интернет-ресурс” и устранить правовые коллизии по вопросу постановки на учет интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в добровольном порядке”. Об этом сообщил недавно вице-министр ведомства Алан Ажибаев.

То есть МИК предлагает юридически обозначить термин “блогер” и внести его в реестр СМИ. И таким образом подвести блогерство к регулированию через Закон о СМИ. Закрыть интернет-ресурсы или заставить их (например, “Фейсбук”) в добровольном порядке вставать на учет в министерстве, естественно, никто не сможет. А вот авторов, что пишут на этих ресурсов, подвести под статью - это уже будет вполне реально.

Кстати, к традиционным журналистам у уполномоченного органа тоже есть пара ужесточающих предложений.

Вполне возможно, что журналисты больше не смогут ссылаться на анонимный источник при создании собственных материалов. Сейчас они могут использовать инсайдерскую информацию, имея право раскрывать ее источник только судье. (Статья 33, п. 10 Закона о СМИ: журналист имеет право “на сохранение тайны авторства и источников информации за исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда”.) По мнению чиновников из МИК, журналист должен искать первоисточник, а не ориентироваться на слухи и “какую-то неправдивую информацию, которая используется в интернете”.

Что же касается “слухов” о работе государственных структур, то МИК намерен полностью переориентировать СМИ на работу не с “источниками в госорганах”, а исключительно с пресс-службой. Для чего в поправках в законодательство об информации планируют закрепить норму о том, что пресс-секретари и пресс-службы должны подчиняться только первому руководителю ведомства.

И еще одно интересное планируемое новшество. МИК планирует в обязательном порядке ставить на учет журналистов из числа граждан РК, “предоставляющих информационные материалы в иностранные СМИ”. То есть не работающих “на окладе”, а пишущих время от времени на нерегулярной основе.

Сейчас в законодательстве нет понятия “журналист, предоставляющий информационные материалы в иностранные СМИ”, но есть “журналист иностранных СМИ”. Они-то у нас и получают в МИД аккредитацию независимо от их гражданства, постоянного места жительства, на постоянной или временной основе. Как будет выглядеть аккредитация для предлагаемого “вида журналистов”, пока также не ясно.

На фоне подобных намерений контролировать свободу слова как-то совсем вяло выглядят намерения властей регламентировать порядок выхода и объема рекламных “минут” на телевидении и запрет прерывания рекламой религиозных, образовательных и детских программ. Есть еще несколько моментов, упрощающих “техническое” осуществление деятельности СМИ: возможность предоставления в уполномоченный орган обязательного экземпляра издания только в электронном виде, в случае незначительных нарушений закона (например, несоблюдения требований выходных данных) конфискацию тиража и приостановку деятельности СМИ на три месяца.

Впрочем, пока концепция документа обсуждается на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции, и вполне вероятно, что подобные пожелания не получат одобрения ни коллег в правительстве, ни парламентариев с общественностью. Астана