“РАЗОРУЖЕН, НО ОПАСЕН!“

Азамат Горожанин

Так можно разъяснить решение властей провести суд над “алматинским стрелком” Русланом Кулекбаевым и пятерыми его подельниками в стенах следственного изолятора в целях безопасности.

Вчера в алматинском СИЗО прошло первое судебное заседание - предварительные слушания. Суд будет проходить каждый будний день. Он открыт для прессы, которой также разрешили съемку и записи аудио. Во всяком случае до сегодняшнего дня ни один из подсудимых не ходатайствовал об изменении режима доступа прессы к слушаниям

Накануне председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы (СМУС) Мартпек Какимжанов пояснил, чем вызваны такие меры. По его словам, подсудимый Руслан Кулекбаев очень агрессивен и представляет опасность для общества. Кроме того, правоохранительные органы опасаются побега подсудимого. “Он в камере сидит в наручниках. Он очень опасен, поэтому мы решили проводить судебный процесс в здании СИЗО, так как при перевозке в здание суда в городе он может оказать сопротивление и, возможно, попытаться сбежать. Кулекбаев настолько подготовленный, что, будучи в наручниках, умудрился опрокинуть стол, за которым шел допрос, и кинуть его в следователя”, - поделился Мартпек Какимжанов в кулуарах суда с корреспондентом агентства Tengrinews. Какимжанов также отметил, что Кулекбаева признали вменяемым.

Итак, в понедельник, 17 октября, на территорию СИЗО в Алматы пустили журналистов и представителей потерпевшей стороны - родственников и знакомых убитых полицейских и гражданских лиц.

Обращает на себя внимание, что в зале суда Кулекбаева содержат на отдельной скамье, огороженной решеткой. Остальные подсудимые также окружены решеткой, но они находятся вместе. Помимо обычной охраны в зале также находятся по-особому экипированные, вооруженные автоматическим оружием, люди.

“Алматинский стрелок” не выражает признаков обеспокоенности или волнения. Он улыбнулся, глядя в камеру. В то же время он сосредоточен и собран, когда общается со своим адвокатом. Чаще всего инициатива общения исходит именно от защитника. Отметим, что Кулекбаева защищает один государственный адвокат. В суде пояснили, что никто из адвокатов добровольно не изъявил желания выступать представителем главного подсудимого.

Многочисленных родственников погибших и других присутствующих возмущает поведение Кулекбаева. Он, по их мнению, недостаточно внятно отвечает на вопросы и продолжает сидеть, когда отвечает на вопросы судьи.

Родственники погибших выражают мнение, что единственно справедливым наказанием для Кулекбаева должна стать смертная казнь.

На суде заметили жену Руслана Кулекбаева Аяулым Умбеткулову. Вероятно, она будет допрошена в качестве свидетеля. Есть ли иные мотивы, которые привели ее в суд, неизвестно. Некоторые из родственников погибших полицейских отнеслись к ней враждебно. Мать одного из погибших полицейских плюнула ей в лицо. Со стороны жены Кулекбаева это не вызвало заметной реакции, от каких-либо комментариев в ходе инцидента и после заседания суда она отказалась.

Незадолго до начала процесса в сети появился рассказ знакомого Руслана Кулекбаева, который приоткрыл некоторые сведения о его личности из прежней жизни. Этот человек отмечает, что знает Кулекбаева как целеустремленного и доброжелательного человека. По его словам, они вместе занимались кикбоксингом, участвовали в соревнованиях. Знакомый говорит, что Руслан Кулекбаев является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Успешно выступал, но первым не стал. На опубликованных снимках представлены медали, грамоты и почетные дипломы с различных состязаний, где Кулекбаев указан как обладатель третьих мест. Также, по мнению ньюсмейкера, “алматинский стрелок” мог бы продолжить карьеру спортсмена, но этому помешало отбывание наказания в тюрьмах Шымкента и Кызылорды. Именно оттуда он вышел озлобленным.

Рассматривающий дело судья специализированого межрайонного суда по уголовным делам Алматы Ерлан Болатов объявил, что главное судебное разбирательство по делу Кулекбаева назначено на 10 часов 24 октября.

Напомним, 18 июля 2016 года вооруженный обрезом охотничьего ружья Руслан Кулекбаев выстрелил в постового у Алмалинского РУВД в Алматы, завладел его автоматом и стал стрелять в тех, кто одет в полицейскую форму. Затем он ушел от места первого расстрела, остановил машину и заставил водителя ехать к зданию департамента КНБ, где продолжил стрелять в полицейских. Убив пограничника и сев в еще один автомобиль, Кулекбаев заставил водителя двигаться в центр города. В районе площади Астана перестрелка продолжилась, где в противоборство с Кулекбаевым вступил полицейский, сотрудник охраны финансового центра старшина Аян Галиев, который ранил преступника в область паха и ногу, но сам погиб от пуль, выпущенных преступником. Позже в ходе следствия разъяснят, что по характеру ранений Галиев не преследовал цели убивать Кулекбаева. Он намеревался его задержать.

Кулекбаева взяли, когда у него кончились патроны. В тот же вечер министр МВД и руководитель КНБ республики доложили президенту первые сведения об “алматинском стрелке”. Было сказано, что Кулекбаев объяснил мотив преступления местью правоохранителям - за тюремное наказание, которое он в совокупности получил за грабеж и хранение оружия и считал несправедливым. По данным из мест лишения свободы, где он отбывал наказание, там ему присвоили “третью отрицательную степень” поведения: на путь исправления не встал, общался преимущественно с теми, кто не признает администрацию колонии и нарушает режим содержания.

Тогда же глава КНБ Владимир Жумаканов сообщил, что именно в местах лишения свободы Кулекбаев сошелся с салафитами и принял их убеждения. Позже в руководстве МВД выразили несогласие с этой точкой зрения, заверив, что с системе исполнения наказаний ведется индивидуальная профилактическая работа, которая препятствует распространению радикальных идей.

Руслан Кулекбаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 255, часть 4 (акт терроризма); 99, часть 2 (убийство двух и более лиц и другие квалифицирующие признаки); 99, часть 2 (покушение на убийство); 192, часть 4 (разбойное нападение группой лиц); 287, часть 4 (незаконный оборот оружия); 288, часть 2 (незаконное изготовление оружия); 291, часть 4 (хищение оружия); 200, часть 4 (угон автомобиля); 126, часть 2 (незаконное лишение свободы) УК РК.

Вместе с Кулекбаевым суду преданы граждане Р. Лю, Ж. Сапарбеков, Д. Асембекулы, Е. Кусайнов, Е.Н. Ќбдiмомын. Их обвиняют в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения (п.2 ч.4 ст.192 УК) на предпринимателя М., которое они совершили вместе с Кулекбаевым.

Следственная группа провела 57 судебных экспертиз и исследований, допросила более 200 свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. На этом этапе уголовное дело уместилось в 61 том. По делу проходят 23 потерпевших, 72 свидетеля. Интересы подсудимых защищают шесть адвокатов.

Поскольку одно из обвинений предъявлено в рамках статьи 255, части 4, УК РК (акт терроризма), дело не может быть рассмотрено судом присяжных заседателей.