ПОТЕРПЕВШИЕ СТАНУТ БОГАЧЕ

Мадина Меирманова В ближайшем будущем пострадавшие от уголовных правонарушений гарантированно будут получать выплаты через новый фонд, который будет в ведении Министерства финансов и финансироваться из доходов осужденных, а в исключительных случаях - из резерва правительства. Причем выплаты будут осуществляться в течение 10 суток после того, как граждане будут признаны пострадавшими Сегодня нередко подсудимых приговаривают к выплатам компенсаций пострадавшим от их преступлений людям. Такие выплаты осуществляются из заработных плат осужденных или из конфискованных средств. Вот только ждать, пока “накапает” нужная сумма с зарплаты (если осужденный вообще работает) или будет реализовано конфискованное имущество, приходится зачастую годами.

К тому же нет единой системы для определения, сколько должен выплатить осуждаемый гражданин потерпевшим от его противоправных действий. Правительство решило “навести порядок” в этом вопросе и разработало специальный закон “О Фонде компенсации вреда потерпевшим”. Вчера мажилисмены рассмотрели документ в первом чтении.

Согласно проекту закона, теперь потерпевшие смогут получить денежные компенсации в течение 10 суток после того, как будут признаны потерпевшими. То есть не придется ждать решения суда и бороться за право “на деньги”, а можно будет получить их уже в период следствия.

Деньги будут выплачены из специального фонда, создаваемого государством. Точнее так: отдельное юрлицо “Фонд компенсации вреда потерпевшим” создаваться не будет. Так будет именоваться специальный контрольный счет в казначействе, на котором будут скапливаться деньги. Источником этих средств, по словам министра финансов Бахыта Султанова, который презентовал законопроект депутатам, будут четыре направления: фиксированные платежи, налагаемые судом; денежные взыскания за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по исправительным работам; регрессный возврат компенсации с виновного лица (те самые отчисления с заработной платы заключенного или налагаемые на него штрафы). Министр финансов Бахыт Султанов: “Пострадавшие от уголовных правонарушений гарантированно будут получать выплаты через новый фонд, который будет в ведении Министерства финансов и финансироваться из доходов осужденных, а в исключительных случаях – из резерва правительства”

В ближайшие пару лет фонд будет формироваться. По словам Султанова, “различные сроки вступления в силу отдельных статей законопроекта позволят накапливать деньги в фонде в течение двух лет, и только затем начнутся первые выплаты”. Предполагается, что за это время на счету фонда будет аккумулировано около 1,2 миллиарда тенге.

Законопроектом определены категории граждан (по 62 статьям Уголовного кодекса), которым эти выплаты положены. Они разделены на три крупных блока, каждому из которых соответствуют отдельная статья и сумма выплаты.

Первый - несовершеннолетние, являющиеся жертвами сексуального насилия, жертвы торговли людьми и пыток (по восьми статьям). Сумма компенсации им составит 30 минимальных расчетных показателей. (Один МРП в 2016 году составляет 2121 тенге.) Вторая категория - потерпевшие, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженные вирусом иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), (по 19 статьям). Им положены выплаты в размере 40 МРП. И третья категория - правопреемники в случае смерти потерпевшего в результате уголовного правонарушения (по 35 статьям) - 50 МРП.

Как сообщил Султанов, “размеры определены на основе данных правовой статистики по потерпевшим”.

Еще летом нынешнего года, когда парламентарии только приступили к рассмотрению документа, заявлялось, что, согласно этим статданным (на примере 2015 года), единовременную финансовую помощь необходимо выплатить шести тысячам потерпевшим от уголовных правонарушений на сумму около 600 миллионов тенге (сумма расходов может варьироваться в зависимости от количества потерпевших).

Впрочем, если денежных средств в фонде для осуществления компенсаций будет недостаточно (исключительные случаи тоже предусмотрены), то, согласно законопроекту, могут привлекаться средства из резерва правительства.

Парламентарии в целом одобрили идею создания такого фонда. Но высказали недоумение несколькими моментами в документе.

Так, детский омбудсмен - мажилисвумен Загипа Балиева предложила ко второму чтению еще раз обсудить размеры компенсационных выплат несовершеннолетним. “Почему такая дискриминация?” - возмутилась она, заявляя, что несовершеннолетние жертвы сексуального насилия оценены по самой низкой ставке.

Кроме того, парламентарии отметили, что бывают случаи, когда потерпевшие могут подпадать сразу под две категории потерпевших: например, быть жертвой сексуального насилия и быть зараженным вирусом иммунодефицита. Как быть в этом случае? Какую компенсацию получат они? Однако Министерство внутренних дел, разработавшее законопроект, так и не смогло ответить на вопрос, будут ли суммироваться размеры компенсационных выплат в подобном случае.

Равно как МВД не смогло ответить на другой, весьма немаловажный вопрос: почему законопроект противоречит нормам Конституции. Так, одним из источников формирования фонда являются фиксированные платежи, налагаемые судом. “То есть фиксированные платежи - это одно из наказаний. Но в Уголовном кодексе нет нормы о фиксированных платежах (в качестве наказания за преступления. - “НП”)”, - констатировали сразу несколько парламентариев. Получается, что гражданин будет “повторно наказан за преступление, а это противоречит Конституции”.

Судя по всему, документу предстоит весьма серьезная “проработка” в процессе подготовки ко второму чтению. Пока же концептуально мажилисмены документ одобрили. Тем более что разработан он был на основе опыта 22 стран, где есть аналогичные фонды (в их числе Германия, США, Финляндия и другие страны ОЭСР). Фото Радмир Фахрутдинов Астана