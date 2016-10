НА ПОДИУМЕ – ЗВЕЗДЫ!

Мария Коленко Великолепная девятка В Алматы стартовал девятнадцатый сезон национальной Недели моды Kazakhstan Fashion Week весна/лето-2017

Мода прет-а-порте призвана открывать лучших дизайнеров, а дизайнерам открывать просторы, чтобы они могли творить и радовать нас своими работами. Этот сезон особенный. В этом году организаторы решили подчеркнуть престиж Kazakhstan Fashion Week. Дизайнеры, принимающие участие в нынешних показах, -это уже те люди, которые доказали свою состоятельность, творческий потенциал и желание творить профессионализмом. Так что в этом году на подиуме Kazakhstan Fashion Week представлены только звезды Уже ставший традиционным финал конкурса молодых дизайнеров Open Way прошел за день до старта основных показов. Многие дизайнеры, которые сейчас выставляются, стартовали именно с этого конкурса. В этом году участники получили задание создать коммерческую коллекцию прет-а-порте сезона весна/лето-2017. Было подано более 300 заявок. Жюри отобрало 40 эскизов от 20 конкурсантов. В течение пяти недель молодые дизайнеры отшивали свои коллекции. Оценивало работы строгое жюри, в составе которого декан Итальянского института дизайна, модельер, конструктор и технолог Андреа Този и самые главные представители модной индустрии Казахстана. А именно: Жадыра Сахиева (бренд Jado), редакционный директор PROfashion Kazakhstan Милена Ершова, fashion-директор ELLE Казахстан Светлана Сохорева, главный редактор Fashion Collection Kazakhstan Асель Зои, издатель и главный редактор журнала “Сырласу” Камшат Акимкожа-кызы, директор салона красоты ArtEast Гульбаршин Заирова, Тамара Ламанукаева (бренд Tamara Lamanukaeva), Лария Джакамбаева (бренд One to One), представитель бутика Fashion Park Жанар Сулейменова. Организаторы отметили, что в этом году работы молодых дизайнеров были очень хорошего качества и определить победителей было достаточно трудно, поскольку призы просто невероятные. Три лучших дизайнера поедут на летнюю стажировку в Instituto Europio di Design в Милан, Флоренцию и Рим. Имена счастливчиков: Асель Туребекова (Алматы), Сункар Есмуханов (Алматы) и Бурула Абсатарова (Бишкек). Победителем Open Way 2016 и обладателем Гран-при единогласно по мнению жюри стал Сункар Есмуханов. Он получил грант на создание собственной коллекции и возможность показать ее на Kazakhstan Fashion Week сезона осень/зима-2017/18. Но организаторы на этот раз были необыкновенно щедры и подарили шанс представить свои работы на KFW еще двум участникам: Жулдызай Жуматаевой и Радмиле Павловой. Kazakhstan Fashion Week - это еще и культурный проект, которым занимаются не просто любители моды, а настоящие художники. Первый день показов стартовал с представления совместного творчества Ларии Джакамбаевой и Алексея Чжена - коллекции бренда OnetoOne “The librarian”. Перед выходом моделей на подиум в зале раздался громкий щебет птиц, а затем на экранах появились создатели этого шума - попугаи. Сколько ярких цветов у этого удивительного создания, столько же разнообразных красок было и в моделях одежды. В коллекции присутствовал дух 70-х годов, ткани различных фактур в одном образе - сочетание, казалось, несочетаемого. Дизайнеры не забыли и про комфорт. Модели носибельны, но, вероятно, не каждая девушка рискнет облачиться в подобный look. Наряды для смелых и ярких.

Следующую коллекцию весна/лето-2017 представила дизайнер Tamara Lamanukaeva. Девушка отдала предпочтение черному, серому и белому цветам, а главный принт - газета. Для создания брючных костюмов, платьев и пальто дизайнер использовала жаккард, тафту и шифон. В показе ее коллекции приняли участие девушка с ограниченными возможностями Мария, а также популярный казахстанский певец Абдулкарим Каримов.

Завершил первый день Kazakhstan Fashion Week показ коллекции грузинского бренда Tiko Nebieridze. Черный цвет дизайнерам в этом году особенно приглянулся. Сочетание тяжелых и легких тканей в одном образе, ярко-красные цветочные вышивки - главные элементы коллекции. Второй день показов открыла Гаухар Ахметова с брендом Kiori. При создании коллекции дизайнер использовала преимущественно натуральные ткани - изысканный шелк, утонченный бархат, тончайший шифон и парчу. В крое больше женственных и элегантных линий. Легкие нежные наряды были дополнены вставками из прозрачной или кружевной ткани. Головы моделей были красиво повязаны цветными платками, закрученными в виде тюрбана, а дополняли образ яркие массивные украшения и аксессуары, сочетающие одновременно разные материалы: металл, дерево, бирюзу.

Далее коллекцию представил бред Mirel Marat. Дизайнер решила выйти за рамки стандартов и поэкспериментировала с мужским стилем. Объемные формы, переливающиеся юбки, платья, куртки и многое другое, все из металлизированной ткани.

Завершающим показом второго дня стал бренд Yerlan Zholdasbek. В коллекции зрители увидели интересное смешение стилей, сдержанность и утонченность, вычурность и эпатажность стиля арт-деко. Небрежный шик, комфортный крой, свобода движения стиля бохо. Плавные изгибы мягких натуральных тканей - шелка, шерсти, велюра и шифона. Все образы были дополнены вышивкой ручной работы. Цветовая гамма - черный, гранатовый и насыщенные тона цвета морской волны.

Сегодня - в финальный день - будут удивлять зрителей Aida Kaumenova, Zharkyn Baimakhanov и SS/Sergey Shabunin. Kazakhstan Fashion Week является крупнейшей fashion-платформой Центральной Азии, на протяжении 12 лет представляющей сезонные коллекции ведущих региональных и известных международных марок. Так, за время существования KFW казахстанской публике были представлены коллекции дизайнеров из Казахстана, Великобритании, Германии, Грузии, Голландии, Италии, Ирана, Китая, Киргизии, Ливана, Польши, России, Румынии, США, Туниса, Узбекистана, Украины и Франции Фото Талгат Галимов